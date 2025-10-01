Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông bị đâm tử vong sau khi nắm cổ áo , 'xin đểu' 20.000 đồng

  • Thứ tư, 1/10/2025 14:36 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Người đàn ông 38 tuổi bị đâm tử vong sau khi nắm cổ áo, 'xin đểu' 20.000 đồng của một thanh niên trong công viên ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đồng thời trưng cầu giám định pháp y để làm rõ vụ án mạng xảy ra tối 30/9 tại công viên cạnh giao lộ Nguyễn Hội - Lê Duẩn, phường Phan Thiết.

Xin deu bi dam chet anh 1

Đối tượng Tý (ở giữa) bị áp giải về cơ quan điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30, Nguyễn Văn Tý (23 tuổi, trú phường Bình Thuận) đang ngồi trên ghế đá chờ bạn thì bị N.T.M (38 tuổi, trú cùng phường) đi ngang bất ngờ nắm cổ áo, đòi đưa 20.000 đồng.

Khi Tý từ chối, M. chửi bới rồi đánh vào mặt. Bực tức, Tý rút cây kéo thủ sẵn trong người đâm thẳng vào ngực ông M. khiến người này gục tại chỗ.

Đúng lúc này, đại úy Hoàng Nam Giang (Công an phường Phan Thiết) đi ngang qua liền hô hoán người dân sơ cứu nạn nhân, đồng thời nhờ gọi xe đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, Tý bỏ chạy nhưng bị đại úy Giang đuổi theo, khống chế cách hiện trường khoảng 500m, thu giữ hung khí.

Mặc dù được đưa đến Bệnh viện Bình Thuận cấp cứu, nhưng ông M. đã không qua khỏi. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ án.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-bi-dam-tu-vong-sau-khi-nam-co-ao-xin-deu-20000-dong-post1782909.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

Xin đều bị đâm chết Lâm Đồng Bình Thuận Xin đểu 20.000 đồng Xin đều bị đâm Phan Thiết Lâm Đồng Xin đểu tử vong Bị đâm tử vong

  • Bình Thuận

    Bình Thuận
    • Diện tích: 7.812,8 km²
    • Dân số: 1.266.228
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Nam Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 252
    • Biển số xe: 86

