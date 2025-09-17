Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lời khai ban đầu của tài xế xe tải đâm vào chợ chuối

  • Thứ tư, 17/9/2025 22:19 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Tại cơ quan Công an, bước đầu tài xế Trần Minh Hoàng khai, thời điểm xảy ra vụ tai nạn khiến 12 người thương vong, xe tải chở hàng do ông điều khiển bị mất phanh.

Xe tải lao thẳng vào chợ chuối ở Quảng Trị Sáng 17/9, chiếc xe tải mang biển số Nghệ An lao thẳng vào khu vực chợ chuối Tân Long có nhiều tiểu thương đang họp chợ khiến nhiều người thương vong.

Chiều 17/9, lãnh đạo Công an xã Lao Bảo thông tin, đơn vị đã bước đầu lấy lời khai của tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn vào sáng cùng ngày.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào lúc 7 giờ 46 phút cùng ngày tại khu vực chợ Tân Long (ngã ba Quốc lộ 9 giao đường Tỉnh lộ 586), thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo. Hậu quả vụ tai nạn khiến 12 người thương vong, trong đó bước đầu xác định có 3 nạn nhân tử vong.

Xe tai dam cho chuoi anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại cơ quan Công an, tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú thôn Tân Thới 2, xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh) khai, thời điểm trên, ông điều khiển xe tải mang BKS 37C-587.63, trên xe có ông Võ Nhật Trường (SN 1977, trú ấp Cây Xoài, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai), lưu thông theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo.

Lúc đến khu vực trên, xe tải bất ngờ mất phanh, không thể kiểm soát tốc độ nên tài xế Hoàng đánh lái sang đường Tỉnh lộ 586 để tránh các phương tiện ngược chiều. Tuy nhiên, do xe chạy với tốc độ cao, mất lái, đã đâm vào nhiều người dân và phương tiện đang buôn bán chuối bên đường.

Xe tai dam cho chuoi anh 2

Loạt xe máy bị cuốn vào gầm xe tải.

Vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong tại chỗ, gồm Hồ Văn Đơn (SN 2001, ở xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Thị Bé (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào) và Hồ Văn Thua (SN 2000, quốc tịch Lào).

Ngoài ra, còn có 9 người khác bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Xe tai dam cho chuoi anh 3

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (thứ 2, phải sang), trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo lãnh đạo Công an xã Lao Bảo, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy tài xế Hoàng và phụ xe Trường đều âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

https://tienphong.vn/loi-khai-ban-dau-cua-tai-xe-xe-tai-dam-vao-cho-chuoi-lam-3-nguoi-tu-vong-o-quang-tri-post1779050.tpo

Hữu Thành/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

