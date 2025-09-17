Nguyên nhân ban đầu vụ xe tải lao vào chợ chuối làm 3 người tử vong

Liên quan đến vụ xe tải lao vào chợ chuối Tân Long ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, chính quyền địa phương cho biết nguyên nhân ban đầu do lái xe bị mất phanh.

Xe tải lao thẳng vào chợ chuối ở Quảng Trị Sáng 17/9, chiếc xe tải mang biển số Nghệ An lao thẳng vào khu vực chợ chuối Tân Long có nhiều tiểu thương đang họp chợ khiến nhiều người thương vong.

Trưa 17/9, UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Vào lúc 7h46 cùng ngày, tại khu vực chợ Tân Long, xe tải mang biển số 37C-587.63 lưu thông theo hướng Đông Hà - Lao Bảo, khi đến Km74+800 trên Quốc lộ 9 thì mất lái lao vào chợ chuối Tân Long ở thôn Long Hợp, xã Lao Bảo đoạn giao giữa Quốc lộ 9 và Tỉnh lộ 586. Lúc này, trên Tỉnh lộ 586 và chợ chuối Tân Long tập trung rất đông người dân và các xe máy chở chuối. Theo camera của các hộ dân ghi lại, chiếc xe lao với tốc độ nhanh vào chợ.

Vụ việc khiến 3 người tử vong (trong đó có người Lào, hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính cụ thể) và 9 người khác bị thương.

Trong số các nạn nhân bị thương, có 3 người được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, gồm: Hồ Văn S. (SN 2009, trú xã A Dơi), chấn thương sọ não, gãy đùi phải, dập lồng ngực.

Hồ Văn P. (SN 1988, trú xã Lao Bảo), chấn thương sọ não, gãy chân, đa chấn thương. Nạn nhân còn lại chưa rõ danh tính (SN 2000) bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi, đa chấn thương.

Ngoài ra, 6 người khác đang được điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa với các chấn thương vùng đầu, bụng, lưng và mặt, trong đó Hồ Văn Lưới (SN 1994), Lê Văn Phước (SN 1974), Hồ Văn Lát (SN 1979), Hồ Văn Tùng (SN 1974), Hồ Văn Phan (SN 2003) và Hồ Văn Tuấn (SN 2004).

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời huy động lực lượng Y tế khẩn trương cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.