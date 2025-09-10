Nháy đèn pha, vượt đèn đỏ, tài xế ở TP.HCM bị phạt hơn 20 triệu

Với hai lỗi trên, tài xế xe bán tải ở TP.HCM bị phạt 20,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Xe bán tải nháy đèn liên tục, vượt đèn đỏ ở TP.HCM Ngày 4/9, Công an TP.HCM đang xác minh, xử lý trường hợp ôtô bán tải vượt đèn đỏ, nháy đèn pha khi lưu thông trên đường, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Ngày 10/9, đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã triệu tập làm việc và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.N.H. (SN 1988, ngụ phường Thuận An) tài xế lái ôtô bán tải với hai lỗi gồm lắp và sử dụng đèn chiếu sáng sai quy định (1,5 triệu đồng) và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (19 triệu đồng). Ngoài ra, tài xế này còn bị trừ 4 điểm trong giấy phép lái xe.

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh, tối 3/9, chiếc ôtô bán tải mang biển số 61C-634.26 lưu thông trên đường Cách mạng Tháng Tám (phường Thủ Dầu Một, TP.HCM).

Làm việc với cán bộ CSGT, tài xế ôtô bán tải thừa nhận hai lỗi vi phạm.

Suốt chặng đường di chuyển, ôtô bán tải liên tục nháy đèn pha phía sau gây ảnh hưởng tầm nhìn của các phương tiện đang lưu thông cùng chiều.

Đáng nói, khi ôtô bán tải đi tới đoạn ngã 3 đường Cách mạng Tháng Tám giao với đường Lào Cai, tài xế không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, vượt đèn đỏ.

Bức xúc trước hành vi vi phạm luật giao thông của tài xế lái ôtô bán tải, người đi đường ghi lại hình ảnh gởi cho cơ quan chức năng xác minh, xử lý.