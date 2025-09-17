Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Xe tải lao thẳng vào chợ chuối, 6 người thương vong

  • Thứ tư, 17/9/2025 09:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiếc xe tải mang biển số Nghệ An lao thẳng vào khu vực chợ chuối Tân Long có nhiều tiểu thương đang họp chợ khiến nhiều người thương vong.

Xe tải lao thẳng vào chợ chuối ở Quảng Trị Sáng 17/9, chiếc xe tải mang biển số Nghệ An lao thẳng vào khu vực chợ chuối Tân Long có nhiều tiểu thương đang họp chợ khiến nhiều người thương vong.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị), cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại khu vực Quốc lộ 9 đoạn qua chợ chuối Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).

Theo thông tin ban đầu, sáng 17/9 rất nhiều tiểu thương tập trung buôn bán chuối ở trong và ngoài khu vực chợ Tân Long, chiếc xe tải mang biển số 37C - 587.63 (chưa rõ người cầm lái) lao thẳng vào đám đông khiến người và xe máy nằm la liệt dưới gầm và bánh xe.

Xe tai dam cho chuoi anh 1

Hiện trường nơi chiếc xe tải tao thẳng vào đám đông đang buôn bán chuối tại chợ Tân Long (xã Lao Bảo) khiến nhiều người thương vong.

Theo Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, vụ tai nạn khiến ít nhất 3 người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị.

Theo một số người dân, xe tải lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo. Nhiều người nghe tiếng nổ lớn rồi sau đó xe tải lao vào khu vực chợ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phối hợp đưa những người bị thương đi cấp cứu, đồng thời phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm, hỗ trợ người bị nạn.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

