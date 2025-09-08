Người đàn ông báo mất gần 30 lượng vàng vì ngủ quên trên ôtô

Ngày 8/9, Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) đang xác minh, làm rõ vụ một người đàn ông trình báo bị mất gần 30 cây vàng để trên ôtô.
Người đàn ông báo mất gần 30 cây vàng khi ngủ quên trên ôtô bán tải.
Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh H.V.D. (37 tuổi, ngụ TP.HCM) đến Công an phường trình báo bị mất tài sản có giá trị lớn, gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn... với khối lượng gần 30 cây vàng.
Theo anh D., khuya 6/9, anh lái ôtô bán tải chở người bạn về nhà trên quốc lộ 13, phường Phú Lợi. Sau khi người bạn vào nhà, do đã khuya, mệt mỏi nên anh D. đậu ôtô trên vỉa hè và ngủ. Sáng 7/9, anh D. thức dậy và phát hiện số vàng kể trên bỏ trong xe “không cánh mà bay”.
Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, có một nam giới mặc áo xe ôm công nghệ tiếp cận chiếc ôtô từ phía cánh cửa đang mở, dùng đèn pin để soi bên trong xe và sau đó rời đi. Tuy nhiên, hình ảnh chưa thể hiện rõ người này có lấy số vàng trên xe ôtô hay không.
Công an TP.HCM đang xác minh, làm rõ vụ việc.
