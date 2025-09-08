Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người đàn ông báo mất gần 30 lượng vàng vì ngủ quên trên ôtô

  • Thứ hai, 8/9/2025 16:07 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Người đàn ông trình báo cơ quan công an về việc gần 30 cây (lượng) vàng bỏ trên ôtô “không cánh mà bay” khi người này ngủ quên trong xe.

Ngày 8/9, Công an phường Phú Lợi (TP.HCM) đang xác minh, làm rõ vụ một người đàn ông trình báo bị mất gần 30 cây vàng để trên ôtô.

Ngu quen 30 luong vang anh 1

Người đàn ông báo mất gần 30 cây vàng khi ngủ quên trên ôtô bán tải.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh H.V.D. (37 tuổi, ngụ TP.HCM) đến Công an phường trình báo bị mất tài sản có giá trị lớn, gồm dây chuyền, lắc tay, nhẫn... với khối lượng gần 30 cây vàng.

Theo anh D., khuya 6/9, anh lái ôtô bán tải chở người bạn về nhà trên quốc lộ 13, phường Phú Lợi. Sau khi người bạn vào nhà, do đã khuya, mệt mỏi nên anh D. đậu ôtô trên vỉa hè và ngủ. Sáng 7/9, anh D. thức dậy và phát hiện số vàng kể trên bỏ trong xe “không cánh mà bay”.

Theo hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, có một nam giới mặc áo xe ôm công nghệ tiếp cận chiếc ôtô từ phía cánh cửa đang mở, dùng đèn pin để soi bên trong xe và sau đó rời đi. Tuy nhiên, hình ảnh chưa thể hiện rõ người này có lấy số vàng trên xe ôtô hay không.

Công an TP.HCM đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Xác minh vụ chủ cơ sở nha khoa ở TP.HCM dùng gậy sắt tấn công khách

Chủ cơ sở nha khoa dùng gậy sắt dài khoảng 1,2-1,4 m đánh vào bụng và hông khách hàng, kéo nạn nhân từ ghế sofa xuống sàn và bóp cổ.

10 giờ trước

Lửa đỏ rực bao trùm kho hàng ở TP.HCM, thiêu rụi ôtô

Do cửa cuốn đóng kín, lực lượng chức năng phải nhờ xe nâng của một doanh nghiệp gần đó hỗ trợ nâng cửa để lính cứu hỏa tiếp cận, dập lửa.

10 giờ trước

Sống bất an trong chung cư ở TP.HCM

Được xây dựng từ năm 1972, đến nay chung cư Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng (quận 8 cũ), TP.HCM đã xuống cấp nghiêm trọng.

19:24 5/9/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-bao-mat-gan-30-luong-vang-vi-ngu-quen-tren-o-to-post1776364.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

Ngủ quên 30 lượng vàng Tp. Hồ Chí Minh Ngủ quên ôtô Ngủ quên 30 vàng Quên 30 lượng vàng Quên 30 vàng TP.HCM

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý