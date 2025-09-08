Xác minh vụ chủ cơ sở nha khoa ở TP.HCM dùng gậy sắt tấn công khách

Công an phường Hạnh Thông xác nhận tiếp nhận phản ánh việc chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh hành hung khách hàng. Công an đã mời các bên lên làm việc, lập hồ sơ xác minh để xử lý theo quy định.
Ngày 7/9, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị chủ cơ sở nha khoa hành hung, chửi bới, đập phá tài sản.
Chủ cơ sở nha khoa bóp cổ, lấy gậy sắt đánh khách hàng.
Sự việc được xác định xảy ra chiều 3/9 tại nha khoa Tuyết Chinh trên đường Trần Thị Nghĩ, phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM).
Nạn nhân là chị T., khách hàng cũ của cơ sở này. Chị cho biết khi đến hỏi về tình trạng răng, bất ngờ bị bà Chinh, chủ phòng khám, lao vào tấn công, bóp cổ, chửi bới, xúc phạm.
Theo lời kể, bà Chinh đã dùng gậy sắt dài khoảng 1,2-1,4 m đánh vào bụng và hông chị T., kéo chị từ ghế sofa xuống sàn, ném dép vào mặt, cào xước da và bóp cổ. Ngoài ra, bà còn phá hoại tài sản cá nhân của chị T., gồm một chiếc iPhone 11 trị giá 16 triệu đồng và kính Gentle Monster trị giá 7,8 triệu đồng.
Chị T. cho hay có đầy đủ hóa đơn chứng minh thiệt hại. Toàn bộ vụ việc được bạn đi cùng ghi lại bằng điện thoại. Sau đó, chị phải nhập viện điều trị và gửi đơn đề nghị công an khởi tố bà Chinh.
