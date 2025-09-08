Lửa đỏ rực bao trùm kho hàng ở TP.HCM, thiêu rụi ôtô

Do cửa cuốn đóng kín, lực lượng chức năng phải nhờ xe nâng của một doanh nghiệp gần đó hỗ trợ nâng cửa để lính cứu hỏa tiếp cận, dập lửa.

Tối 7/9, Công an phường Tân Tạo (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại kho hàng trên đường Trần Văn Giàu (quận Bình Tân cũ).

Trước đó vào khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát bên trong kho chứa hàng đang đóng cửa nên lập tức báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do cửa cuốn đóng kín, lực lượng chức năng phải nhờ xe nâng của một doanh nghiệp gần đó hỗ trợ nâng cửa để lính cứu hỏa tiếp cận, khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản trong kho, trong đó có một ôtô con bị cháy tại khu vực lối ra vào.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, khu vực đang có mưa nên không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.