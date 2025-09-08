Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Lửa đỏ rực bao trùm kho hàng ở TP.HCM, thiêu rụi ôtô

  • Thứ hai, 8/9/2025 06:46 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Do cửa cuốn đóng kín, lực lượng chức năng phải nhờ xe nâng của một doanh nghiệp gần đó hỗ trợ nâng cửa để lính cứu hỏa tiếp cận, dập lửa.

Tối 7/9, Công an phường Tân Tạo (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại kho hàng trên đường Trần Văn Giàu (quận Bình Tân cũ).

Trước đó vào khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát bên trong kho chứa hàng đang đóng cửa nên lập tức báo cơ quan chức năng.

Chay kho hang TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 9 đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Do cửa cuốn đóng kín, lực lượng chức năng phải nhờ xe nâng của một doanh nghiệp gần đó hỗ trợ nâng cửa để lính cứu hỏa tiếp cận, khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản trong kho, trong đó có một ôtô con bị cháy tại khu vực lối ra vào.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, khu vực đang có mưa nên không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Thông tin vụ cháy kho xưởng: Toàn bộ máy móc, hàng hóa bị phá hủy

Địa điểm xảy ra cháy thuộc địa phận Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất cho thuê làm nơi sản xuất ô dù và kho chứa đồ cũ, kết cấu tường gạch xây bao quanh.

25:1495 hôm qua

Cháy lớn công ty bao bì ở TP.HCM

Trưa 6/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại công ty in ấn, bao bì rộng hàng trăm mét vuông trên đường Phạm Văn Sáng, xã Bà Điểm.

36:2156 hôm qua

Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?

Theo luật sư, chủ phương tiện có thể được bồi thường khi bãi trông giữ xe bị cháy có bảo hiểm vật chất xe hoặc nếu chứng minh được bãi giữ xe có lỗi gây ra thiệt hại....

10:35 31/8/2025

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://tienphong.vn/lua-do-ruc-bao-trum-kho-hang-o-tphcm-thieu-rui-o-to-nhieu-tai-san-post1776223.tpo

Nguyễn Dũng - Trí Viễn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy kho hàng TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Cháy Tân Tạo TP.HCM Cháy kho hàng TP.HCM Trần Văn Giàu TP.HCM

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý