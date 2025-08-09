Người dân Italy sẽ nhận 12.000 USD khi mua xe điện

Chính phủ Italy bơm gần 700 triệu USD từ quỹ phục hồi hậu Covid-19 của EU để hỗ trợ mua xe điện, giữa bối cảnh doanh số xe điện ảm đạm và áp lực giảm khí thải toàn khối.

Một chiếc ôtô điện sạc tại Rome, Italy, ngày 28/4/2021. Ảnh: Reuters.

Ngày 8/8, theo thông báo từ Bộ Môi trường và Năng lượng, chính phủ Italy đã thông qua gói trợ cấp mới trị giá gần 600 triệu euro (khoảng 698 triệu USD ) nhằm thúc đẩy tiêu thụ xe điện trong bối cảnh doanh số ảm đạm, Reuters đưa tin.

Theo đó, cá nhân sẽ được hỗ trợ tối đa 10.000 euro (khoảng 12.000 USD ), còn các doanh nghiệp nhỏ có thể nhận tới 20.000 euro (khoảng 23.000 USD ), tương đương 30% giá mua một chiếc ôtô điện hoặc xe thương mại chạy điện mới.

Nguồn vốn trợ cấp được lấy từ Quỹ phục hồi hậu Covid-19 của Liên minh châu Âu (EU), và chỉ áp dụng cho cá nhân hoặc doanh nghiệp đặt trụ sở tại các đô thị lớn - nơi cần giảm ô nhiễm và cải thiện chất lượng không khí.

Để được hưởng ưu đãi, người mua phải cam kết loại bỏ xe động cơ đốt trong thuộc chuẩn khí thải Euro 5 trở xuống, sản xuất từ năm 2015 hoặc trước đó, theo quy định của Bộ.

Dù EU đẩy mạnh lộ trình loại bỏ xe chạy xăng và dầu để đạt mục tiêu giảm phát thải carbon, thị trường xe điện tại khu vực này vẫn gặp nhiều khó khăn do giá bán cao và mạng lưới trạm sạc còn hạn chế.

Khảo sát 15.000 tài xế toàn cầu do Shell công bố hai tháng trước cho thấy chi phí là rào cản lớn nhất với xe điện. Mức độ e ngại chuyển đổi sang xe điện tại châu Âu đặc biệt cao, lên tới 41%.

Tốc độ cải thiện hạ tầng sạc ở đây còn chậm, chỉ 17% tài xế đánh giá trạm sạc công cộng mang lại giá trị tương xứng với chi phí - tỷ lệ quá thấp so với 69% ở Trung Quốc và 71% tại Mỹ.

Thị phần xe điện cũng ở mức khiêm tốn. Riêng tại Italy, xe điện thuần pin chỉ chiếm 6% doanh số ôtô mới trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với mức hơn 15% trung bình toàn khối EU.

Sang năm tới, EU sẽ xem xét lại lệnh cấm bán xe xăng và diesel mới từ năm 2035. Hiện, khu vực này đang chịu áp lực lớn từ ngành công nghiệp ôtô và chính phủ một số nước, làm chậm quá trình chuyển đổi xe điện.