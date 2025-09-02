Người dân hào hứng ngắm dàn khí tài băng băng trên đường phố

- 6h30 đến 10h ngày 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại quảng trường Ba Đình.
- Sự kiện có sự tham gia của khoảng 40.000 người, chia thành 87 khối, trong đó có 4 khối khách mời Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.
- Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển (diễn ra tại căn cứ quân sự Cam Ranh, Khánh Hòa), gồm các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Kiểm ngư, Không quân hải quân...
-
Nụ hôn vội của chiến sĩ trước khi về đơn vị
Trở về điểm tập kết Công viên Thống Nhất, nhiều chiến sĩ tranh thủ gặp gỡ gia đình, người thân và giao lưu với quần chúng. Một số khác vội trao nhau cái ôm, nụ hôn vội vàng tới người yêu trước khi lên xe trở về đơn vị.
Trong số đó, Diễm Quỳnh (Ninh Bình) (ảnh đầu tiên) xúc động khi chứng kiến bạn trai là chiến sĩ Trần Tuấn Khanh thuộc khối sĩ quan Cảnh vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, ốm đau trong quá trình tập luyện. Còn với Khanh, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là giữa biển người chen kín xem diễu binh, anh vẫn tìm thấy Quỳnh.
Khanh chia sẻ: "Chúng tôi đã yêu nhau được 6 năm, yêu xa một năm. Trên hành trình quân ngũ, niềm may mắn lớn nhất của tôi là luôn có cô ấy đứng phía sau, lặng lẽ ủng hộ và làm điểm tựa vững chắc". Ảnh: Linh Huỳnh - Linh Vũ.
-
Các chiến sĩ “khối hoa hậu” được cổ vũ nồng nhiệt
Trên tuyến đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền trở về điểm tập kết, các chiến sĩ khối Nữ Quân y được cổ vũ nồng nhiệt nhờ những sải bước tự tin, thần thái nghiêm trang, tác phong và khẩu lệnh dứt khoát.
Đi đầu là khối trưởng Trung úy Ngô Lâm Phương (sinh năm 2000) - người được mệnh danh là "Hoa hậu diễu binh". Cô là một trong những gương mặt nổi bật nhất từ đợt diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước 30/4 (A50) cho đến nay vẫn giữ được sức hút. Ảnh: Phương Lâm.
-
Khối Quân đội Trung Quốc diễu hành qua đường phố Hà Nội
Hướng về điểm tập kết, Đội Danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sải bước qua ngã 5 Cửa Nam trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân Việt Nam.
Đội Danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được thành lập từ năm 1952 và là đơn vị duy nhất đảm nhiệm các nghi thức trọng thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: Phương Lâm.
-
Các khối diễu binh trở về trong tiếng reo hò trên phố Tràng Thi
Khoảng 8h40, từng đoàn diễu binh, diễu hành nối dài trở về từ Quảng trường Ba Đình qua tuyến Tràng Thi - Tràng Tiền, bao gồm khối nữ Quân nhạc, khối nam sĩ quan Cảnh vệ, khối nam sĩ quan Phòng không không quân, khối nữ Quân y... Ảnh: Việt Linh.
-
Các nghệ sĩ tham gia diễu hành được chào đón khi trở về điểm tập kết
Kết thúc màn diễu hành, các nghệ sĩ như Mono, Trang Pháp, Đen Vâu... được khán giả chào đón khi quay trở về điểm tập kết tại ngã tư Nguyễn Thái Học - Hùng Vương. Đáp lại, họ đưa tay vẫy chào người dân, bày tỏ sự cảm ơn trân trọng. Ảnh: Văn Nguyện.
-
Các trinh sát đặc nhiệm tập trung làm nhiệm vụ
Các chiến sĩ Lữ đoàn Trinh sát đặc nhiệm K3, Tổng cục II (hay Tổng cục Tình báo Quốc phòng) đảm bảo an ninh cho các khối quân đội nước ngoài. Không nhìn thấy ánh mắt, nhưng vẫn bộc lộ vẻ trang nghiêm, sự xuất hiện của các trinh sát đặc nhiệm thu hút sự chú ý của người dân. Ảnh: Việt Linh.
-
Chương trình nghệ thuật kéo dài dư âm hào hùng lễ diễu binh, diễu hành
Sau lễ diễu binh, diễu hành của 79 khối là các tiết mục nghệ thuật được tổ chức công phu trên Quảng trường Ba Đình.
Mở đầu, đồng diễn Khí phách Việt Nam lắng đọng với lời Quốc ca cùng sự hòa âm của ca sĩ Mỹ Tâm. Phần đồng diễn âm nhạc có 80 nghệ sĩ, trong đó có 20 người hát chính. NSND Quốc Hưng và NSND Tạ Minh Tâm vinh dự được hát mở màn và hát trọn vẹn liên khúc tác phẩm Đất nước trọn niềm vui, Màu hoa đỏ.
Trong tiết mục biểu diễn nghệ thuật còn có rất nhiều giọng ca được yêu thích hiện nay như Tùng Dương, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Erik… Ảnh: VTV.
-
Người dân hào hứng ngắm dàn khí tài băng băng trên đường phố
Sau 40 năm kể từ Quốc khánh năm 1985, mới có các khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình. Bởi vậy, đây là một trong những màn được chờ đợi nhất. Sau khi đi qua lễ đài, các khối xe, pháo Quân sự tiến về điểm tập kết. Hai bên đường, người dân vẫy cờ, thỏa lòng chờ đợi để ngắm dàn khí tài hiện đại của lực lượng vũ trang Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Khối văn hóa Thể thao khép lại màn diễu hành các khối quần chúng
Đây là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.
Họ là những cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tiêu biểu - Những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của dân tộc. Ảnh: VTV.
-
Lần đầu tiên đội kỵ binh dừng giao lưu với người dân Hà Nội tại A80
Đội kỵ binh về điểm tập kết Bách Thảo, có ít phút giao lưu ngắn với người dân. Trong các lần tổng hợp luyện và sơ, tổng duyệt, đội luôn đi thẳng vào công viên. Người dân hào hứng khi được ngắm nhìn kỹ các chú ngựa và các chiến sĩ. Chiến sĩ Đỗ Quốc Khánh, người làm nhiệm vụ cầm cờ của khối kỵ binh và nổi tiếng từ A50 tỏ ra bẽn lẽn khi được người dân đồng loạt khen “đẹp trai quá”. Chú ngựa “idol” Út Ngáo tiếp tục gây chú ý, khiến người xem bật cười với khuôn miệng luôn nhai đầy hài hước. Ảnh: Châu Sa, Đào Phương.
-
Khối Quân đội Nga sải bước qua phố Nguyễn Thái Học
Khoảng 8h25, khối Quân đội Nga sải bước qua phố Nguyễn Thái Học. Hộ tống khối Quốc kỳ là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân.
Đội hình tiêu binh danh dự là những quân nhân ưu tú, tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên toàn nước Nga. Chỉ huy đội hình diễu binh là Trung úy Anton Mikhailov. Ảnh: Phương Lâm.
-
Khối Báo chí cách mạng Việt Nam rạng rỡ diễu hành
Khởi đầu từ tờ báo Thanh Niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925, nền báo chí cách mạng Việt Nam tự hào tròn 100 năm hình thành và phát triển, kiên định dưới ngọn cờ của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.
Với tinh thần “thép trong bút - lửa trong tim”, những người làm báo Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục là ngọn cờ tiên phong, là dòng chảy thông tin chính thống, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại trong kỷ nguyên mới. Ảnh: VTV.
-
Khối Cựu chiến binh Việt Nam
Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc, các Cựu chiến binh Việt Nam đã trải qua những năm tháng lẫy lừng, ngang dọc khắp các chiến trường, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; cùng với quân và dân cả nước lập nên nhiều chiến công hiển hách.
Ngày nay, phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” các đồng chí tiếp tục tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân, nêu cao tấm gương sáng, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ. Ảnh: VTV.
-
Khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam
54 dân tộc Việt Nam tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng chung sống và phát triển trên mảnh đất hình chữ S. Với khí thế hào hùng, họ khẳng định khát vọng vươn lên vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hình ảnh này không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn lan tỏa thông điệp hòa bình, đoàn kết đến bạn bè quốc tế. Ảnh: VTV.
-
13 khối quần chúng bắt đầu diễu hành trên Quảng trường Ba Đình
Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mở đầu cho 13 khối quần chúng diễu hành trên Quảng trường Ba Đình. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.
Ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, thực hiện đoàn kết, dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.
-
Khối Hồng kỳ hùng tráng trên quảng trường Ba Đình
Ngay sau các khối xe đặc chủng công an, những lá cờ tươi thắm, rực rỡ, thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào, tự tôn của dân tộc Việt Nam xuất hiện hùng tráng trên quảng trường Ba Đình. Dưới lá cờ vinh quang, quân và dân ta đã đoàn kết, anh dũng chiến đấu và chiến thắng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ngày nay, phát huy hào khí anh hùng và truyền thống lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng. Ảnh: VTV.
-
Đội hình diễu binh trên biển hình quả trám
Các lực lượng tàu diễu binh trên biển trong đội hình quả trám, với các tàu kỳ viên được bố trí phía trước, bên phải và bên trái tàu chỉ huy; tàu kỳ viên đi trên vết đi của tàu chuẩn. Đội hình được sử dụng phổ biến khi hành quân trên biển, tăng khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu tiêu diệt các lực lượng địch uy hiếp trực tiếp đến các tàu trong đội hình; bảo vệ các tàu quan trọng; chống địch tập kích bất ngờ từ trên không, trên biển; tăng an toàn hàng hải, vượt chướng ngại thủy lôi, gây khó khăn cho địch. Ảnh: Quân chủng Hải Quân.
-
"Hổ mang chúa" Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên không trung
8h16, đội hình mũi tên tiêm kích Su-30MK2 xuất hiện đầy uy lực, với màn thả bẫy nhiệt hoành tráng. Với biệt danh "hổ mang chúa", Su-30MK2 là niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân Việt Nam, là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Ảnh: Phương Lâm, Đinh Hà.
-
Khối Tác chiến điện tử đi qua ngã 5 Cửa Nam
Khoảng 8h10, khối Tác chiến điện tử đi qua ngã 5 Cửa Nam trong tiếng reo hò của hàng nghìn người dân bên hai đường. Người cầm cờ chỉ huy khối là Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, gương mặt nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng từ A50 tới A80.
Khối tác chiến điện tử là một trong những lực lượng được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lựa chọn, ưu tiên đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Ảnh: Phương Lâm.
-
Mẫu xe Chevrolet Suburban của lực lượng Cảnh vệ gây chú ý
Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế là khối xe đặc chủng gồm môtô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng, xe cơ giới đặc chủng được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Các phương tiện có nhiều tính năng vượt trội giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động, tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Điển hình là xe Chevrolet Suburban, xe xử lý tình huống chuyên dụng đa chức năng và xe IAG có khả năng chống đạn ở mức cao nhất, đáp ứng tính cơ động và chiến đấu cao. Đội hình xe nghiệp vụ đã góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ. Ảnh: VTV.
-
Bắt đầu màn diễu binh của Khối xe Công an
8h10, dẫn đầu đoàn đội hình diễu binh của các Khối xe Công an là xe chỉ huy do đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an đại diện cho lực lượng Công an nhân dân, tiến vào lễ đài.
Các khối xe đặc chủng của Công an gồm: Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; khối xe bảo vệ hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước; khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn,... Các phương tiện này có nhiều tính năng vượt trội giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động, tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Đi đầu là những chiếc xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn có nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước. Ảnh: VTV.
-
Mỹ Tâm xuất hiện rạng rỡ
Mỹ Tâm tranh thủ chụp ảnh cùng khối thiếu nhi trước giờ diễu hành, lưu lại khoảnh khắc gần gũi. Nữ ca sĩ trong đội hình Khối Văn hóa - Thể thao trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh. Ảnh: Mỹ Tâm/FB.
-
Mãn nhãn với đội hình diễu binh trên biển chữ V
Trong đội hình chữ V, phía trước là các tàu có khả năng trinh sát, hỏa lực mạnh; các tàu vận tải, phục vụ được bố trí ở phía sau, góc chữ V là tàu chỉ huy; thường sử dụng khi hành quân trên biển, tăng khả năng quan sát, phát hiện mục tiêu; tiêu diệt các lực lượng địch uy hiếp trực tiếp đến các tàu trong đội hình; giảm nguy cơ bị tập kích bất ngờ, tăng khả năng yểm trợ, phòng thủ cho biên đội; phòng chống địch tập kích từ trên không, trên biển, dưới ngầm và bảo đảm an toàn hàng hải. Ảnh: Quân chủng Hải Quân.
-
Khối xe của Binh chủng Công binh
Khối xe khí tài của Binh chủng Công binh dẫn đầu là Xe cầu AM-50S và MS-20S. Với khả năng tự động hóa và tính chính xác cao, thời gian triển khai, thu hồi nhanh chóng, hiệu quả. Bảo đảm cơ động cho lực lượng và binh khí kỹ thuật vượt qua các chướng ngại sông nước được liên tục, an toàn.
Bộ cầu AM-50S gồm 4 xe, chiều dài bắc cầu 50 mét, chiều sâu tới 6 mét, tải trọng qua cầu là 46,5 tấn. Cầu MS-20S chiều dài bắc cầu 20 mét, tải trọng qua cầu là 63,5 tấn.
Đây là các loại trang bị được biên chế cho lực lượng công binh, có khả năng cơ động cao, bảo đảm cơ động linh hoạt trên mọi địa hình trong đội hình binh chủng hợp thành, đáp ứng yêu cầu của phương thức tác chiến hiện đại. Ảnh: VTV.
-
Xe Phòng hóa của Binh chủng Hóa học từng xuất hiện trong đại dịch Covid-19
Xe Phòng hóa của Binh chủng Hóa học là biểu tượng của sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trước vũ khí hủy diệt hàng loạt, khả năng ứng phó với các mối đe dọa hóa học và sự cố môi trường. Đi đầu là xe trinh sát đa năng ID-1 để phát hiện các tác nhân hóa, sinh học, phóng xạ, hạt nhân. Tiếp theo là các xe tiêu tẩy SKID, T-14D, TMVA-17, KTH-20, TDT-09 do Việt Nam sản xuất và nhập khẩu. Dùng để tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng cho địa hình, vũ khí trang bị. Ảnh: VTV.
-
UAV cảm tử do Việt Nam sản xuất
Hơn 8h, khối Xe chở UAV cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất đi qua lễ đài. Các UAV này có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn. Drone cảm tử trên xe thường dùng để trinh sát hoặc khối thuốc nổ để tấn công mục tiêu. Các phương tiện, khí tài do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất khẳng định tính tự chủ của ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: VTV.
-
Tên lửa S-125-VT - “nỏ thần” phòng không của Việt Nam
Tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125-VT do Tập đoàn Viettel nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hoá, có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn và hiệu quả chiến đấu cao hơn. Trong các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, S-125VT luôn đạt thành tích xuất sắc, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện nay. Ngoài ra, trong khối tên lửa Phòng không và UAV, còn có sự xuất hiện của tổ hợp ra đa bắt thấp VRS-2DM, tổ hợp ra đa ba tọa độ thế hệ mới VRS-MRS. Ảnh: VTV.
-
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn - nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, do Tập đoàn Viettel nghiên cứu và sản xuất, bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa đối hạm có tầm bắn khác nhau.
Đây là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển, có thể giáng những đòn tên lửa với uy lực mạnh, tiêu diệt các mục tiêu trên biển từ khoảng cách lên đến hàng chục km. Ảnh: VTV.
-
Uy lực của tổ hợp tên lửa Redut-M, Bastion
Khối xe pháo lực lượng Pháo binh - Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài. Dẫn đầu đội hình là các xe bệ phóng tổ hợp tên lửa Redut-M và Bastion - những hệ thống tên lửa sở hữu tầm bắn hàng trăm km, được trang bị nhiều chế độ chiến đấu hiện đại, hiệu quả cao; là biểu tượng sức mạnh phòng thủ, tạo thành lá chắn thép bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: VTV.
-
Tên lửa đạn đạo Scud-B gây chú ý
Tiếp nối đội hình là khối xe pháo tự hành Su-122, Su-152. Đây là những khẩu pháo chiến dịch, chiến thuật hiện đại, có sức cơ động cao, uy lực mạnh, tốc độ bắn nhanh, độ chính xác cao, phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại.
Kế tiếp là đội hình pháo phản lực BM-21 - mẫu pháo phóng loạt tự hành cơ động, linh hoạt, được cải tiến có uy lực lớn và tầm bắn xa vượt trội.
Đi cuối đội hình là tổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B mang theo tên lửa đất đối đất R-17E. Với tầm bắn 300 km, tên lửa chiến lược Scud-B là biểu tượng của sức mạnh răn đe tầm xa của Pháo binh - Tên lửa Việt Nam và hiện là hệ thống tên lửa đạn đạo duy nhất tại Đông Nam Á. Ảnh: VTV.
-
Xe chiến đấu bộ binh bọc thép, xe thiết giáp do Việt Nam sản xuất
Dẫn đầu khối xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất là xe chiến đấu bộ binh XCB-01 - xe bọc thép bánh xích được trang bị pháo nòng trơn 73 mm, súng phòng không 12,7 mm, súng đại liên 7,62 mm và tên lửa chống tăng B72.
Tiếp theo là xe thiết giáp XTC-02 - xe được trang bị súng máy phòng không 12,7 mm và đại liên 7,62 mm.
Những phương tiện chiến đấu hiện đại này là minh chứng hùng hồn cho bước tiến vượt bậc của Công nghiệp quốc phòng Việt Nam “tự lực, hiện đại, lưỡng dụng”, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Ảnh: VTV.
-
Khối xe thiết giáp lội nước
Khối xe thiết giáp lội nước dẫn đầu là xe trinh sát BRĐM-2, trang bị máy dẫn đường thông minh, được sử dụng để trinh sát tuần tiễu trong tác chiến. Kế đến là xe chiến đấu bộ binh BMP-1 với pháo nòng trơn 73 mm, súng máy và tên lửa B72; xe BMP-2 với pháo 30 mm, súng máy và tên lửa B89, tác chiến hiệu quả cả trên bộ lẫn dưới nước.
Đặc biệt, xe chỉ huy thông tin BTR-60PU, được Việt Nam cải tiến, là tổng trạm thông tin cơ động, bảo đảm chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập tại các đơn vị Bộ binh cơ giới và Tăng thiết giáp toàn quân. Ảnh: VTV.
-
Dàn xe tăng quân sự hùng dũng đi qua lễ đài
Màn phô diễn sức mạnh của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam có sự xuất hiện của các loại xe tăng T-54B, T-55, T-90S và T-62.
Trong đó, “pháo đài thép” T-54B và T-55 được trang bị pháo 100 ly, cùng hệ thống súng máy, có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, từng lập nên chiến công hiển hách trong các chiến dịch lịch sử như Đường 9 - Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Xe tăng T-62 với pháo chính 115 ly. Dòng xe tăng hiện đại T-90S được trang bị pháo 125 ly, súng máy song song và đặc biệt khả năng bắn tên lửa qua nòng pháo. Ảnh: VTV.
-
Lực lượng diễu binh trên biển trong đội hình chữ A
Đội hình chữ A thể hiện sức mạnh và uy thế của các lực lượng vũ trang trên biển. Trong đội hình, các tàu có hỏa lực mạnh được phân bố trên hai cạnh mũi tên; đầu đội hình là tàu chỉ huy, phía sau là các tàu chiến đấu, tàu vận tải, phục vụ. Đây là đội hình để tiêu diệt lực lượng địch khi chúng uy hiếp tàu ta, tăng khả năng phòng vệ các cuộc tấn công từ trên không, trên biển, dưới ngầm; bảo đảm an toàn hàng hải và vượt chướng ngại thuỷ lôi, gây khó khăn cho địch. Ảnh: Quân chủng Hải Quân.
-
Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh khép lại màn diễu binh của lực lượng Công an nhân dân
Đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, được thành lập vào năm 2020.
Với chức năng, nhiệm vụ huấn luyện và sử dụng ngựa nghiệp vụ, trong những năm qua, Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện mang tầm quốc tế. Ảnh: VTV.
-
Khối nam học viên các học viện, trường CAND bước đều hiên ngang
Đại diện cho hơn 50 nghìn học viên tại các học viện, trường Công an nhân dân, được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, là biểu tượng cho sức trẻ, bản lĩnh, trí tuệ - sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Đây là lực lượng kế cận, nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ chất lượng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ảnh: VTV.
-
Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm
Các nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm luôn phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng tác chiến, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công xuất sắc, trở thành niềm tự hào của công an nhân dân và là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Ảnh: VTV.
-
Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
Ra đời trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin, là đơn vị chính quy, tinh nhuệ, đi đầu trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, là lá chắn thép bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng.
Năm 2025 được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: VTV.
-
Máy bay vận tải Casa bay qua Cột cờ Hà Nội. Ảnh: An Khương.
-
Nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông đầy khí thế tiến bước trên Quảng trường Ba Đình
Đây là một trong những lực lượng tiên phong được hình thành và hoạt động ngay từ những ngày đầu thành lập nước; những tổ chức tiền thân của lực lượng Cảnh sát giao thông đã tham gia dẫn đường, chỉ huy giao thông, đảm bảo an toàn thông suốt các tuyến vận tải hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược.
Ngày nay, lực lượng Cảnh sát giao thông tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Ảnh: VTV.
-
Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân hô vang khẩu lệnh khi tiến vào lễ đài
Là lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cảnh sát nhân dân luôn phát huy truyền thống “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao. Ảnh: VTV.
-
17 khối Công an nhân dân bắt đầu tiến vào lễ đài
Dẫn đầu các khối thuộc lực lượng Công an nhân dân là xe chỉ huy do đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; đại diện cho lực lượng Công an nhân dân anh hùng đang tiến vào Lễ đài.
Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ vinh quang vì an ninh với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng. Ảnh: VTV.
-
Khối Quân đội nước ngoài tiến vào lễ đài
Khối quân đội nước ngoài tiến bước trên Quảng trường Ba Đình, bao gồm khối Chiến sĩ Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, khối Quốc kỳ Liên bang Nga, khối Lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào và khối Quân đội Hoàng Gia Campuchia.
Đội Danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được thành lập từ năm 1952 và là đơn vị duy nhất đảm nhiệm các nghi thức trọng thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Tiếp theo, hộ tống khối Quốc kỳ Liên bang Nga là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân.
Lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào tiếp nối. Quân đội nhân dân Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt.
Quân đội Hoàng Gia Campuchia khép lại màn diễu binh của khối Quân đội nước ngoài. Ngày nay, quân đội hai nước Campuchia - Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, theo phương châm: “Láng giềng tốt đẹp, Hữu nghị truyền thống, Hợp tác toàn diện, Bền vững lâu dài”. Ảnh: VTV.
-
Khối chiến sĩ Phòng hóa khép lại màn diễu binh của khối Quân đội nhân dân Việt Nam
Đây là những người lính thầm lặng, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy vô hình.
67 năm qua, lực lượng Phòng hóa luôn tiên phong phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, hóa chất độc hại, sinh học, phóng xạ, hạt nhân; khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Ảnh: VTV.
-
Khối nữ Gìn giữ hoà bình Việt Nam
Hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, hơn một ngàn chiến sĩ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó. Luôn phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Ảnh: Thuận Thắng.
-
Khối nữ sĩ quan Quân y hiên ngang trên Quảng trường Ba Đình
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếng kèn xung trận của các chiến sĩ Quân nhạc đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Ảnh: VTV.
-
“Tân binh” L-39NG ghép hình bậc thang
Cùng biên đội với Yak-130 là 4 chiếc máy bay cường kích huấn luyện phản lực L-39NG - tân binh lần đầu phục vụ tại một lễ kỷ niệm cấp quốc gia. Đây là phiên bản nâng cấp toàn diện của dòng máy bay L-39, xuất xứ Cộng hòa Séc. Việt Nam là quốc gia đầu tiên sở hữu dòng máy bay tiên tiến này. Hiện nay, đây là dòng bay mới, hiện đại nhất của Quân chủng Phòng không Không quân.
4 máy bay L-39NG cơ động ghép hình bậc thang, với cự ly và giãn cách ổn định 20 m, độ chênh cao 5-7 m, tiến vào khu vực khán đài với độ cao từ 250 đến 300 m. Ảnh: VTV.
-
Máy bay chiến đấu Yak-130 xuất hiện
Nối tiếp biên đội Không quân bay chào mừng là 6 chiếc Yak-130 xếp hình tam giác cân, xuất phát từ sân bay Kép (Hưng Yên). Ở lượt 2, đội hình biểu diễn thả pháo sáng.
Yak-130 là dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.
-
Khối nữ quân nhạc rộn ràng khí thế khi tiến vào lễ đài
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếng kèn xung trận của các chiến sĩ Quân nhạc đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Ảnh: VTV.
-
Người dân hát Quốc ca trên đường Điện Biên Phủ
Người dân đồng loạt chào cờ, cất vang Quốc ca trên đường Điện Biên Phủ. Trong ánh nắng sớm, tiếng hát hòa cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay tạo nên bầu không khí thiêng liêng, trang nghiêm của đại lễ 2/9. Ảnh: An Khương - Phương Lâm.
-
Các khối đi bộ của Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào lễ đài
Xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân đi đầu khối Quân đội nhân dân Việt Nam. Khối Quân kỳ do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ.
Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng là những Huân chương cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho lực lượng.
-
Máy bay vận tải Casa trên bầu trời Hà Nội
Đội hình máy bay vận tải Casa gồm 3 chiếc xuất phát từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Bay đầu là Casa C-295 - loại máy bay lớn và hiện đại nhất của Không quân Việt Nam. Theo sau là 2 chiếc Casa - C212i, được mệnh danh là “chiến binh thầm lặng”, đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: Phương Lâm.
-
Khối Nghi trượng mở đầu Lễ diễu binh, diễu hành
Đi đầu là xe rước Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo Thuyền” gắn liền với Trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.
Tiếp đến, khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc đang tiến vào Lễ đài. Hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là linh hồn dân tộc, biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm, thể hiện lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đội hình xe rước Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện trong sự chào đón của nhân dân. Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Đi cuối khối Nghi trượng là Biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Biểu tượng mang ý nghĩa sâu sắc, tái hiện mốc son lịch sử chói lọi của cả dân tộc với khát vọng “độc lập, tự do, hạnh phúc” và quyết tâm mạnh mẽ đưa đất nước ta đi tới tương lai tươi sáng. Ảnh: Thuận Thắng.
-
Tàu ngầm Kilo, tàu hộ vệ tên lửa xuất hiện ở lễ diễu binh
Sau màn bay chào mừng của lực lượng Không quân, hình ảnh các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được phát tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển, quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ.
Người dân được mục sở thị một số loại vũ khí, khí tài hiện đại của lực lượng Hải quân như tàu hộ vệ tên lửa, tàu tuần tra đa năng lớp DN-2000, tàu tuần tra SPa 4207, tàu ngầm Kilo 636, tàu pháo TT-400TP, tàu tên lửa Project 1241.8 Molniya, tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.RE, tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159… Ảnh: Quân chủng Hải Quân.
-
Trực thăng, tiêm kích kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình
Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam đang bay trên bầu trời Tổ quốc. Theo kế hoạch, có 9 tốp bay với 30 máy bay chào mừng sự kiện A80.
Xuất phát từ sân bay Hoà Lạc (Hà Nội), 10 chiếc trực thăng Mi, gồm các loại Mi-8, Mi-17, Mi-17 treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Đội hình bay được tổ chức theo mô hình 1-3-3-3, với cự ly giãn cách được duy trì ở mức 100 m.
Từ quá khứ, các dòng trực thăng Mi đã trở thành trụ cột của lực lượng Không quân trực thăng, đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, từ vận tải, đổ bộ, cứu hộ, cứu nạn đến chiến đấu. Đây còn là biểu tượng của tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên Xô cũ. Ảnh: Phương Lâm.
-
Chương trình diễu binh, diễu hành bắt đầu
Hơn 7h, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh chính thức bắt đầu.
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đọc Diễn văn kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh
Xuất hiện trên lễ đài cũng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và quan khách, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đọc Diễn văn Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
"Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ các Lực lượng vũ trang Nhân dân,
Thưa đồng bào, đồng chí; người Việt Nam ở nước ngoài; bạn bè và nhân dân tiến bộ trên thế giới,
Thưa toàn thể quý vị đại biểu!
Hôm nay, trong không khí thiêng liêng, hào hùng của những ngày Cách mạng tháng 8, Chúng ta long trọng tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Tám mươi năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước. Từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới: xây dựng Chính quyền Nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường Xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các bậc tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.
Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; khắc ghi những công lao đóng góp của đội ngũ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, phụ lão, thanh niên, phụ nữ, các cháu thiếu nhi, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè và Nhân dân tiến bộ trên thế giới đã kề vai sát cánh, giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam suốt tám mươi năm qua", trích bài diễn văn.
-
Khối Quân đội Nga sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành
Khối Quân đội Nga tập kết ở đường Phan Đình Phùng, sẵn sàng cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Lãnh đạo, quan khách dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tuyên bố Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 chính thức bắt đầu. Ông trân trọng giới thiệu và kính mời các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu, khách quý và toàn thể đồng chí đồng bào cùng hướng về đài lửa để chứng kiến nghi thức rước đuốc truyền thống. Ảnh: Việt Linh.
-
21 phát đại bác hòa thanh cùng Quốc ca
Nghi thức bắn 21 phát đại bác trên nền nhạc Quốc thiều đồng bộ với tiếng Quốc ca tại buổi lễ chính thức diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.
Nghi thức do Lữ đoàn Pháo binh 45, Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa thực hiện. 15 khẩu đại bác, mỗi khẩu lựu 105 mm có ba pháo thủ trực tiếp vận hành, trong đó pháo thủ số 1 giật cò điểm hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn. Ảnh: Nhật Anh.
-
Lễ Chào cờ trang nghiêm trên nền Quốc thiều
Quốc thiều ngân vang hùng tráng trên Quảng trường Ba Đình, đánh dấu lễ Chào cờ. Trong tư thế trang nghiêm, bàn tay đặt lên ngực trái và ánh mắt hướng về Quốc kỳ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhân dân khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam. Ảnh: VTV.
-
Lễ Rước đuốc truyền thống trên Quảng trường Ba Đình
Nghi thức rước đuốc trang trọng và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng. Ngọn lửa được truyền từ Bảo tàng Hồ Chí Minh, hộ tống bởi 80 vận động viên đại diện cho vẻ đẹp thanh xuân, tráng kiện của người Việt Nam thế hệ mới.
Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa. Ảnh: VTV.
-
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám - Quốc khánh Việt Nam bắt đầu
6h30 ngày 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính thức diễn ra trên Quảng trường Ba Đình.
Đội 20 chiến sĩ tiêu binh thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (thuộc Bộ Quốc phòng) tiến vào lễ đài. Nơi đây từng ghi dấu thời khắc thiêng liêng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, hôm nay lại trở thành tâm điểm của cả nước, hội tụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè quốc tế và hàng chục nghìn người dân để cùng ôn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc.
-
Trống hội rộn ràng mở đầu chương trình nghệ thuật Lễ kỷ niệm
Mở đầu chương trình Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đoàn Nghệ thuật trống hội thuộc Học viện Cảnh sát Nhân dân thực hiện màn biểu diễn Trống hội non sông. Tiết mục sử dụng 10 trống đại to nhất Việt Nam và 8 rồng, 8 lân - biểu trưng cho 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: VTV.
-
Các khối chiến sĩ tập trung vào vị trí trên đường Thanh Niên, khởi động trước giờ diễu binh. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Chiến sĩ Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa giao lưu với người dân trên đường Thanh Niên
5h, tiếng ca hát rộn ràng trên đường Thanh Niên. Tại đây, các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa hát giao lưu cùng người dân, đặc biệt dừng lại trước tập thể cựu chiến binh đang ngồi trên vỉa hè. Tiếng hát "Việt Nam, Hồ Chí Minh..." lặp lại nhiều lần, tạo không khí hứng khởi trước giờ Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Hiệu.
-
Bên trong Quảng trường Ba Đình trước giờ Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
4h30, không khí bên trong Quảng trường Ba Đình rộn ràng với sự xuất hiện của hàng nghìn đại biểu, khách mời. Một số khối đã vào đội hình, chỉnh đốn vị trí, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành chính thức. Ảnh: Thuận Thắng.
-
Thượng úy Lê Hoàng Hiệp gây chú ý
Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, thuộc khối Tác chiến điện tử, đặc biệt thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên phố Thụy Khuê, được người dân chào đón nồng nhiệt. Suốt từ A50 đến A80, anh luôn nhận được sự chú ý đặc biệt của công chúng song sống khá kín tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Châu Sa.
-
Nghệ sĩ hát vang "Một vòng Việt Nam" trên chuyến xe đi diễu hành
Trên chuyến xe tiến về điểm tập kết của các khối diễu hành quần chúng trên đường Quán Thánh, các nghệ sĩ hát vang ca khúc Một vòng Việt Nam, tạo nên không khí tươi vui, hào hứng. Video: Nguyên Khang.
-
Không khí náo nhiệt suốt đêm ở phố Thụy Khuê
Gần 3h sáng 2/9, các khối chiến sĩ lần lượt đổ quân xuống Thụy Khuê, tiến ra Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò cổ vũ. Từ khuya, con phố vốn yên tĩnh trở nên rộn ràng, đông nghịt người hơn hẳn những buổi tổng duyệt trước đó. Trong lúc chờ đoàn diễu binh, người dân hát hò, nhảy múa, tạo bầu không khí sôi nổi xuyên đêm.
Lan Phương (26 tuổi) chia sẻ, cô choáng ngợp khi chứng kiến dòng người đổ về đông gấp nhiều lần so với lần sơ duyệt: “Quá nửa đêm nhưng không ai mệt mỏi, tinh thần của mọi người rất nhiệt liệt”. Ảnh: Châu Sa - Đào Phương.
-
Nhiều xe thuộc khối xe, pháo quân sự, công an xuất hiện trên đường Thanh Niên
4h, đoàn xe, pháo quân sự, công an lần lượt xuất hiện trên đường Thanh Niên, di chuyển về hướng Quảng trường Ba Đình. Lực lượng nhận sự chào đón nồng nhiệt. Dàn khí tài luôn là đội hình diễu binh được quan tâm lớn nhất với sự bề thế, uy lực. Ảnh: Duy Hiệu.
-
"Biển người" nhuộm đỏ phố phường Hà Nội chờ xem diễu binh
Tối 1/9, đông đảo người dân đổ ra phố "cắm chốt" quanh Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường gần đó, đợi chứng kiến sự kiện trọng đại của quốc gia. Tri Thức - Znews ghi nhận cảnh tượng "biển người" nhuộm đỏ phố phường trên các tuyến đường có lực lượng diễu binh đi qua như ngã tư Kim Mã - Liễu Giai, phố Vạn Phúc (đoạn cách sân vận động Quần Ngựa, điểm tập kết các khối diễu binh khoảng 1 km), Lê Duẩn, ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học...
Người dân tại ngõ Hàng Cháo mang loa thùng, kêu gọi mọi người cùng giao lưu văn nghệ trong lúc chờ đợi xem màn diễu binh, diễu hành. Niềm hân hoan, vui tươi hiện rõ trên từng khuôn mặt. Ảnh: Linh Huỳnh, Linh Vũ.
-
Diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử
Song song với màn diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình là màn diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển, quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ.
Một điểm nhấn khác là màn bay chào mừng đại lễ của Quân chủng Phòng không - Không quân. Theo kế hoạch, 9 tốp bay với 30 máy bay các loại sẽ biểu diễn gồm: trực thăng Mi, tiêm kích Su-30MK2, máy bay chiến đấu Yak-130, máy bay cường kích huấn luyện phản lực L-29NG và máy bay vận tải Casa.
Tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 mm sẽ đồng loạt khai hỏa. Ảnh: Trang Nguyễn.
-
Chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành
Sáng 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trang trọng tại Quảng trường Ba Đình. Tâm điểm của sự kiện là màn diễu binh, diễu hành với sự tham gia của 40.000 người gồm các khối lực lượng vũ trang, khối quần chúng diễu hành, khối đứng, cùng dàn khí tài quân sự, xe cơ giới đặc chủng.
Theo kế hoạch, chương trình cụ thể diễn ra như sau:
- 6h30: Rước đuốc truyền thống
- 6h45: Nghi lễ chào cờ
- 6h50: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- 7h5: Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
- Từ 7h45: Chương trình diễu binh, diễu hành
- 9h45 đến 10h: Màn đồng diễn nghệ thuật kết thúc. Ảnh: Duy Hiệu, Thuận Thắng, Đinh Hà.