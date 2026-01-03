Người dân châu Á không tiếc tiền cho loạt nhân vật này

Labubu dẫn đầu một làn sóng tiêu dùng mới tại châu Á trong năm qua, cùng với Na Tra, KPop Demon Hunters và hàng loạt nhân vật khác.

Labubu trở thành xu thế tiêu dùng tại châu Á năm 2025. Ảnh: Nikkei Asia.

Theo báo cáo xu thế tiêu dùng năm 2025 tại châu Á của Nikkei Asia, điểm chung dễ thấy là người tiêu dùng khu vực bị thu hút bởi xu thế mua câu chuyện của "nhân vật" cụ thể, điển hình là các sản phẩm liên quan đến Labubu, KPop Demon Hunters và nhiều nhân vật Nhật Bản khác.

Thói quen sưu tầm, đặc biệt với các phiên bản giới hạn, và khoe trên mạng xã hội đã trở thành trào lưu khắp châu Á.

Riêng tại Trung Quốc, thị trường bị khuấy đảo bởi Labubu, nhân vật do họa sĩ minh họa Kasing Lung tạo ra và được Pop Mart thương mại hóa từ năm 2019.

Đáng nói, các sản phẩm Labubu bắt đầu nổi lên ở Đông Nam Á, lan ra toàn cầu rồi mới tạo cơn sốt ngược trở lại Trung Quốc khi lòng tự hào dân tộc dâng cao. Tình trạng khan hiếm dẫn đến giá cả tăng vọt trên thị trường tiêu dùng thứ cấp, nhưng kéo theo đó là sự tràn lan của hàng giả.

Cơ chế "túi mù" cũng góp phần làm "cơn sốt" tiêu dùng bùng lên. Người mua không biết sản phẩm cụ thể nên thường lắc hộp tại cửa hàng để đoán xem có gì bên trong, biến việc mua sắm thành trải nghiệm mang tính trò chơi.

"Mua được Labubu giúp tôi có cảm giác mình đạt được thành tựu nho nhỏ, vì món đồ chơi này không rẻ và dễ mua" - một người phụ nữ khoảng 40 tuổi sống ở Thượng Hải cho biết, "hơn nữa, xé túi mù cũng rất thú vị".

Theo Nikkei Asia, trong bối cảnh kinh tế nhiều áp lực, người tiêu dùng có xu hướng mua sắm "theo trend" để cải thiện tâm trạng, tìm cảm giác an ủi và một chút "niềm vui nhỏ" trong ngày.

Với tình trạng khan hiếm việc làm và áp lực công việc cao trong bối cảnh suy thoái kinh tế nói chung, việc tiêu dùng theo cảm xúc - mua sắm những món đồ để cải thiện tâm trạng hoặc tìm kiếm sự an ủi - đã lan rộng ở Trung Quốc.

Tuy vậy, làn sóng hưng phấn có thể hạ nhiệt nhanh không kém lúc bùng nổ. Vốn hóa thị trường của Pop Mart đã giảm 40% so với mức đỉnh điểm vào tháng 8, khi công ty quyết định mở rộng năng lực sản xuất, từ đó làm giảm tính khan hiếm của sản phẩm này. Hiện, Pop Mart đang tập trung thu hút người hâm mộ, trong đó có việc xây dựng một công viên giải trí theo chủ đề tại Bắc Kinh.

Một thành công khác ở Trung Quốc là bộ phim hoạt hình sản xuất trong nước Na Tra 2 đã trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ 5 mọi thời đại trên toàn cầu, thu về 15,9 tỷ nhân dân tệ ( 2,26 tỷ USD ). Phim là phần tiếp theo của tác phẩm năm 2019, khai thác chất liệu thần thoại quen thuộc với khán giả châu Á.

Với sự nổi tiếng đã được khẳng định của các nhân vật từ truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản, văn hóa "ita" của Nhật Bản - nơi người hâm mộ thể hiện tình yêu gần như ám ảnh đối với các nhân vật - cũng lan rộng ở Trung Quốc trong năm qua. Người trẻ trang trí túi xách, ôtô bằng hình nhân vật và sưu tầm hàng hóa gắn với biểu tượng mình yêu thích.

Cùng với "cơn sốt" vàng, các phụ kiện và mặt hàng mang hình nhân vật bằng vàng cũng xuất hiện, khiến "character goods" (tạm dịch: hàng hóa có hình nhân vật) trở thành từ khóa thịnh hành tại Trung Quốc.

Trong khi đó, một sự kiện quy mô lớn về nhân vật Nhật Bản nổi tiếng Chiikawa đã được tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc) vào mùa hè năm 2025, quy tụ hơn 100 nhân vật, bao gồm cả các hình tượng 3D và bóng bay khổng lồ, thu hút khách du lịch từ Nhật Bản và Trung Quốc đại lục đến săn tìm các sản phẩm phiên bản giới hạn.

Sự kiện Chiiikawa tại Hong Kong (Trung Quốc) vào mùa hè năm 2025. Ảnh: Nikkei Asia.

Còn tại Hàn Quốc, bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters của Netflix, kể về bộ 3 nữ thần tượng K-pop chiến đấu với quỷ dữ, đã trở thành một hiện tượng. Bộ phim do Sony Pictures Animation sản xuất tạo tiếng vang toàn cầu và góp phần kích thích nhu cầu trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc của du khách nước ngoài.

Vào tháng 8, nhà sản xuất thực phẩm Nongshim của Hàn Quốc đã hợp tác với Netflix để tung ra các sản phẩm dựa trên món mì ramen và đồ ăn nhẹ mà các nhân vật ăn trong phim.

Nongshim đã hợp tác với Netflix để tung ra các sản phẩm dựa trên món mì ramen và đồ ăn nhẹ mà các nhân vật ăn trong phim KPop Demon Hunters. Ảnh: Nikkei Asia.

Dự báo xu hướng năm 2026, Nikkei Asia cho rằng các sản phẩm được trang bị trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như kính thông minh, sẽ trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Trong năm vừa qua, AI tạo sinh của DeepSeek đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu, trong khi kính thông minh tích hợp AI tạo sinh của Alibaba ra mắt vào tháng 11, cũng đang có khởi đầu mạnh mẽ.

Trong lúc này, các sản phẩm đồ chơi tích hợp AI cũng được bán chạy. Theo Nikkei Asia, việc DeepSeek sử dụng mô hình mã nguồn mở đã tăng cường khả năng tích hợp AI vào các sản phẩm, đồng thời giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về AI.