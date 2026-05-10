Người cha chết não sau tai nạn, quyết định khiến nhiều người bật khóc

Người đàn ông 38 tuổi ở Quảng Ninh chết não sau tai nạn giao thông và trong tận cùng mất mát, gia đình anh quyết định hiến tạng để cứu nhiều người.

Nhân viên y tế cúi đầu tri ân người hiến tạng. Ảnh: BVCC.

Người đàn ông 38 tuổi ở Quảng Ninh rơi vào tình trạng chết não sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Dù được các bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh nỗ lực phẫu thuật và hồi sức tích cực, anh vẫn không thể tỉnh lại.

Biến cố bất ngờ khiến gia đình vốn đã nhiều khó khăn rơi vào những ngày đau đớn nhất. Người đàn ông từng là trụ cột, là chỗ dựa của vợ và ba con nhỏ, nay nằm bất động trên giường bệnh.

Giữa khoảnh khắc tưởng như chỉ còn lại mất mát và tuyệt vọng, gia đình đưa ra quyết định hiến tặng mô, tạng của anh để trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác đang từng ngày chờ đợi phép màu.

Theo người thân, sinh thời, anh là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Máu hiếm Quảng Ninh, nhiều lần hiến máu cứu người. Với họ, quyết định hiến tạng là cách để lòng tốt của anh tiếp tục hiện hữu trong những cơ thể khác, nhịp tim khác, cuộc đời khác.

Trong giây phút chia ly cuối cùng tại bệnh viện, mẹ và vợ lặng lẽ ôm lấy anh lần cuối; không tiếng khóc lớn, không lời níu kéo, chỉ còn sự nghẹn ngào chấp nhận sự thật rằng người thân yêu sẽ không bao giờ trở về nữa, nhưng người khác nhờ anh mà được sống. Sự lựa chọn của gia đình khiến nhiều y bác sỹ có mặt trong ca lấy tạng không giấu được xúc động.

Ghép mô, tạng là thành tựu y học quan trọng, giúp cứu sống và cải thiện chất lượng sống cho hàng nghìn người bệnh suy tạng giai đoạn cuối. Tại Việt Nam, từ năm 1992 đến nay có hơn 9.500 ca ghép tạng; tổng số người đăng ký hiến tạng là hơn 102.000.

Hiện nay nguồn hiến tạng từ người chết/chết não vẫn khan hiếm, trong khi nhu cầu ghép tạng ngày càng tăng. Việt Nam có tỷ lệ ghép tạng cao nhất Đông Nam Á (hơn 1.000 ca/năm) nhưng tỷ lệ hiến tạng sau khi chết lại thuộc nhóm thấp nhất thế giới.