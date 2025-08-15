Người Alaska 'vừa mừng vừa lo' trước thượng đỉnh Trump - Putin

Chuyến thăm của ông Trump và ông Putin khiến thành phố Anchorage, Alaska, sôi động xen lẫn bất an khi người dân vừa tự hào vì thành phố được chú ý, vừa lo ngại những thỏa thuận khó lường.

Người dân và khách du lịch tại Anchorage vào ngày 13/8 - trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về vấn đề Ukraine. Ảnh: Reuters.

Sự kiện vừa khiến thành phố sôi động, vừa khơi dậy những lo lắng khó giấu của người dân - những người sống ở vùng đất từng thuộc Nga và chỉ cách nước láng giềng này một eo biển hẹp, theo Guardian.

Thành phố biên viễn với tinh thần độc lập

Cuối tuần này được dự báo là một trong những ngày hè đẹp nhất còn lại ở Anchorage - cao điểm mùa cá hồi và giữa mùa hái dâu. Nhiều người dân đã lên kế hoạch câu cá, săn bắn hay chèo thuyền ở vùng vịnh Prince William Sound.

“Tôi chỉ muốn tận hưởng chuyến đi của mình, hy vọng hội nghị không làm xáo trộn kế hoạch này”, Andy Moderow, nhân viên một tổ chức bảo tồn, nói.

Jeff Landfield, chủ trang tin Alaska Landmine, cũng chia sẻ: “Mùa hè năm nay khá tuyệt. Làm xong nhiều dự án, rồi đi săn, câu cá, cắm trại, lái xe địa hình. Mùa đang sắp kết thúc, nên tôi nghe không ít người nói: ‘Họ đừng phá hỏng kế hoạch của tôi là được!’”.

Người dân câu cá hồi trên suối Ship Creek ở trung tâm thành phố Anchorage. Ảnh: Alamy.

Nằm xa hơn về phía bắc so với Oslo của Na Uy hay St. Petersburg của Nga, thành phố lớn nhất Alaska của Mỹ có dân số gần 300.000 dân.

Khu trung tâm thấp tầng của thành phố trải trên vùng bùn ven vịnh Cook, dưới chân dãy Chugach. Các khu dân cư tỏa rộng theo những con phố rộng, xen kẽ các trung tâm mua sắm và rừng bạch dương. Khu phố chính bán đồ thủ công của người Alaska bản địa và quà lưu niệm in hình gấu, nai sừng tấm.

Tại đây, người dân thường gọi phần còn lại của nước Mỹ là “vùng 48 tiểu bang phía nam” và tự nhận mình có “tinh thần độc lập”.

“Chúng tôi không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì đang diễn ra ở đó. Chúng tôi không cần làm mọi việc giống họ”, Colleen Heaney-Mead, chủ một nhà trẻ ở Anchorage, nói khi đề cập các chính sách của chính quyền Trump.

Tự hào kèm lo lắng

Dẫu vậy, đây lại không phải lần đầu Anchorage trở thành địa điểm cho các sự kiện ngoại giao tầm cỡ.

Năm 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng ghé qua, thưởng thức cá hồi vua và súp cua trước khi trở về từ cuộc gặp ông Trump tại Florida.

Hai năm sau, nơi đây lại tiếp tục chứng kiến cuộc đối thoại giữa các nhà ngoại giao Trung Quốc và Mỹ thời Tổng thống Biden.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng với thống đốc Bill Walker vào năm 2017. Ảnh: Alamy.

Nhưng lần này, không khí khác hẳn. Với Alaska, Nga không phải “một đất nước xa xôi” mà là láng giềng gần. Người dân thành phố vừa tự hào vì sự kiện mang Anchorage “trở lại bản đồ”, vừa dè dặt trước những hệ quả khó lường.

“Tôi cảm giác Anchorage lại được chú ý, điều mà ai cũng thích”, Hollis French, cựu thượng nghị sĩ bang, chia sẻ.

“Nhưng tối qua tôi ăn tối với hai người bạn, chúng tôi đều lo lắng cả. Tôi nghĩ mọi người đều lo ông Trump sẽ làm điều gì đó không hay”, ông nói thêm.

Việc trong một cuộc họp báo mới đây, ông Trump lỡ lời nói sẽ gặp ông Putin “ở Nga” khiến không ít người cảnh giác, bởi Alaska từng thuộc Đế quốc Nga cho tới khi được bán cho Mỹ năm 1867.

“Câu đùa quen thuộc ở đây là: ‘Xin đừng bán chúng tôi trở lại’”, Heaney-Mead nói.

Moderow nhớ lại thời Chiến tranh Lạnh, khi hầm trú ẩn và diễn tập hạt nhân là ký ức tuổi thơ. Ông cho rằng người Alaska ý thức rõ sự gần gũi về địa lý với Nga, dù đôi khi các chính trị gia như Sarah Palin “nói quá” về khoảng cách này.

French bổ sung: “Chúng tôi biết họ là láng giềng, biết họ thăm dò phòng thủ của ta. Người Alaska cảnh giác, nhưng chúng tôi không hề coi người Nga là kẻ thù”.

Ảnh chụp từ trên cao thành phố Anchorage và núi Flattop tại Alaska. Ảnh: Alamy.

Giữa hai vùng đất vẫn tồn tại những mối liên hệ văn hóa: chương trình trao đổi sinh viên, cộng đồng “Cựu Tín đồ” Chính thống giáo Nga di cư tới Alaska.

Khi Nhà Trắng thông báo hội nghị sẽ diễn ra tại căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở đông bắc Anchorage, một số người Alaska lại thất vọng vì “mọi thứ trong căn cứ chẳng thực sự là của Alaska”.

Những gợi ý hài hước về địa điểm “đậm chất Alaska” liên tục xuất hiện: gần một nửa số người tham gia khảo sát của Alaska Landmine đề xuất tổ chức tại “nhà của Sarah Palin”.

Bản tin Alaska Memo thì đưa ra các ý tưởng khác như cùng leo núi Flattop - “điểm hẹn hò kinh điển”, hoặc nghỉ tại quán trọ Skinny Dick’s Halfway Inn trên đường tới Fairbanks.

“Bây giờ đúng là thời điểm nở rộ những câu đùa”, Landfield nói.

Buxton thì cho rằng chút châm biếm giúp người dân nhẹ bớt cảm giác lo lắng khi nghĩ tới viễn cảnh ông Trump “đổi” Alaska để đạt một thỏa thuận nào đó với Nga.

“Nhưng xét về bản chất, đây vẫn là câu chuyện xoay quanh Ukraine”, ông nói về cuộc gặp Trump - Putin. “Còn với người Alaska, đây chỉ là dịp để nhướng mày, nhún vai và pha chút tiếng cười”.