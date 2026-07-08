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Thể thao World Cup 2026

Ngược dòng chấn động, Argentina tái hiện lịch sử sau 88 năm

  • Thứ tư, 8/7/2026 11:00 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Sau khi bị dẫn hai bàn, Argentina đã ngược dòng đánh bại Ai Cập 3-2. Hiếm có đội tuyển nào trong lịch sử làm được điều đó tại vòng knock-out World Cup.

Argentina lội ngược dòng đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2.

Argentina vừa trở thành đội tuyển thứ hai trong lịch sử không thuộc châu Âu giành chiến thắng tại vòng loại trực tiếp World Cup dù bị dẫn trước hai bàn. Thống kê lịch sử cho thấy lần duy nhất một đội tuyển phi châu Âu làm được điều này là Brazil vào ngày 19/6/1938 khi thắng ngược Thụy Điển 4-2.

Tại Atlanta, nhà đương kim vô địch phải trải qua những phút giây cận kề thất bại. Ai Cập bất ngờ vươn lên dẫn 2-0 nhờ các pha lập công của Yasser Ibrahim (15') và Mostafa Ziko (67'). Khó khăn bủa vây Argentina khi thủ thành Mostafa Shobeir cản phá thành công quả phạt đền của Lionel Messi.

Tuy nhiên, khoảng thời gian cuối hiệp hai chứng kiến màn trở lại mạnh mẽ của Argentina. Cristian Romero thắp lại hy vọng bằng cú đánh đầu rút ngắn tỷ số từ quả tạt của Messi ở phút 79. Ngay sau đó, chính ngôi sao mang áo số 10 quân bình tỷ số 2-2 bằng cú dứt điểm đẳng cấp ở phút 83.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 90+3. Lautaro Martinez thực hiện đường tạt bóng như đặt cho Enzo Fernandez đánh đầu cận thành, ấn định thắng lợi 3-2 cho đại diện Nam Mỹ.

Sau trận thắng Ai Cập, thầy trò Lionel Scaloni sẽ chạm trán Thụy Sĩ tại vòng tứ kết. Màn đối đầu giữa hai đội diễn ra vào ngày 12/7 tới.

Khoảnh khắc ăn mừng của Messi và đồng đội Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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