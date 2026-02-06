Ngoài VinFast, thị trường còn xe phân khối lớn thuần điện nào?

Kymco - thương hiệu tay ga Đài Loan chuyên cung cấp độnh cơ cho BMW Motorrad - từng giới thiệu concep RevoNEX vào năm 2018, gọi đây là PKL chạy điện nổi bật đầu tiên của hãng. Tuy nhiên đến nay, mẫu xe vẫn chưa có thêm thông tin về việc mở bán thương mại.