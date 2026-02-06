Ngoài VinFast, thị trường còn xe phân khối lớn thuần điện nào?

|
VinFast vừa giới thiệu 7 concept thuần điện mới dự kiến giai đoạn 2026-2027. Trong đó, nổi bật là các mẫu phân khối lớn chạy điện. Trên ảnh là mẫu supersport Sulad - môtô điện sở hữu thiết kế cắt xẻ hầm hố.
VinFast còn giới thiệu thêm mẫu naked-bike thuần điện mang tên Subab. Hãng cho biết cả 4 mẫu xe máy điện thể thao đều trang bị motor điện 50.000 W, tức mạnh tương đương môtô 600 phân khối, tốc độ tối đa lên đến 130 km/h. Xe đi kèm gói pin hiệu suất cao.
Đầu năm nay, Honda vừa giới thiệu mẫu môtô điện đầu tiên của hãng mang tên WN7. Xe mang dáng naked-bike phong cách streetfighter. Xe chưa có giá bán tại Việt Nam nhưng ở Anh, WN7 có giá khoảng 17.700 USD.
Honda chưa công bố thông số kỹ thuật chính xác của WN7, chỉ tiết lộ mẫu môtô điện này sở hữu công suất tương đương môtô 600 cc, cung cấp lượng mô-men xoắn ngang ngửa các mẫu xe 1.000 phân khối
Thực tế đây không phải lần đầu tiên một mẫu PKL điện được giới thiệu tại Việt Nam. Trước đó vào 2024, Nuen Moto - hãng xe nội địa Việt - cũng từng giới thiệu concept Nuen N1-S tại triển lãm ôtô. Xe được bán với giá khoảng 170 triệu đồng.
Nuen N1-S được trang bị motor điện cho công suất tối đa 32 mã lực, mô-men xoắn cực đại 190 Nm, đạt tốc độ tối đa 130 km/h. Gói pin của N1-S có dung lượng 8 kWh, cung cấp quãng đường di chuyển tối đa 245 km sau mỗi lần sạc đầy, đạt được ở chế độ ECO.
Năm 2022, Kawasaki từng giới thiệu 2 mẫu môtô chạy điện mang tên Ninja e-1 và Z e-1.
Xe sở hữu bộ pin dung lượng chỉ 3 kWh, vì vậy, tầm hoạt động của cả 2 mẫu PKL này chỉ khoảng 72 km/lần sạc. Chiếc Z e-1 có sức mạnh 12,1 mã lực, 41 Nm. Xe có vận tốc tối đa 99 km/h, trong khi ở Ninja e-1, tốc độ đạt khoảng 88-99 km/h tùy vào chế độ lái.
Trên ảnh là mẫu xe PKL thuần điện từ Triumph mang tên TE-1. Mẫu xe được giới thiệu vào năm 2022. Tuy nhiên đến nay, chiếc PKL vẫn trong giai đoạn 4 của quá trình thử nghiệm, chưa có bản thương mại chính thức.
Theo hãng công bố, xe có sức mạnh khoảng 175 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây, phạm vi hoạt động khoảng 161 km/lần sạc. Xe có hỗ trợ sạc nhanh 0-80% pin dưới 20 phút.
Trước đó vào năm 2021, Harley Davidson giới thiệu thương hiệu con mới mang tên Livewire, chuyên phân phối các mẫu xe chạy điện. Trong đó nổi tiếng là chiếc Livewire 2019 từng có giá khoảng 30.000 USD tại thị trường Mỹ.
LiveWire có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong chỉ 3,5 giây, phạm vi hoạt động khoảng 177 km ở chế độ Đô thị. Harley-Davidson cho biết, ổ cắm điện gia dụng có thể cung cấp cho xe quãng đường 21 km với mỗi giờ sạc. Bộ sạc nhanh DC cấp độ 3 có thể cung cấp quãng đường lên đến 309 km chỉ với 1 giờ sạc.
Kymco - thương hiệu tay ga Đài Loan chuyên cung cấp độnh cơ cho BMW Motorrad - từng giới thiệu concep RevoNEX vào năm 2018, gọi đây là PKL chạy điện nổi bật đầu tiên của hãng. Tuy nhiên đến nay, mẫu xe vẫn chưa có thêm thông tin về việc mở bán thương mại.
Hãng cũng mang đến mẫu Sportbike hầm hố hơn mang tên SuperNEX, cũng là bản prototype. Theo công bố của hãng, xe có thể đạt vận tốc đến 250 km/h chỉ trong 10,9 giây.
