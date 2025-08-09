Ngô Thanh Vân sinh con

Ngô Thanh Vân đăng tải hình ảnh, chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi đón con gái đầu lòng. Nữ diễn viên cho biết em bé chào đời khỏe mạnh và được đặt tên ở nhà là Gạo.

Chiều 9/8, Ngô Thanh Vân chia sẻ hình ảnh bên con gái cùng ông xã Huy Trần. Nữ diễn viên cho biết con gái chào đời an toàn, khỏe mạnh, đồng thời tiết lộ tên ở nhà của em bé là Gạo. Trong bài viết đăng tải trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc với khán giả.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần chào đón con gái đầu lòng. Ảnh: FBNV.

"Cảm ơn vũ trụ vì món quà tuyệt vời nhất, con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo", cô viết.

Dưới phần bình luận, Ngô Thanh Vân nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè. Hoa hậu H'Hen Niê nhắn gửi: "Giỏi quá chị ơi. Chúc mừng gia đình, thật hạnh phúc và xúc động quá chị ạ".

Trên trang cá nhân, ​​Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh và thông tin về hành trình mang thai con đầu lòng. Hồi tháng 6, nữ diễn viên cho biết bị ứ mật thai kỳ, với tình trạng nổi mẩn đỏ trên da, gây ngứa, khó chịu. Sau đó, cô đã đến thăm khám bác sĩ và thay đổi chế độ ăn để cải thiện.

Trước đó, hôm 8/5, Ngô Thanh Vân thông báo tin vui mang thai con đầu lòng: "Nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới, vợ chồng tôi muốn chia sẻ một món quà nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa thật lớn với gia đình mình: sự hiện diện của một thành viên mới - kết quả của quá trình vun đắp bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và trách nhiệm".

Một ngày sau, ngôi sao Hai Phượng đăng tải đoạn video kể lại hành trình mang thai gian nan: “Trong khoảng thời gian rất lâu tôi tập trung cho sự nghiệp, và tự tin rằng khi nào muốn có em bé là sẽ được. Cho tới lúc tôi thử hết mọi phương pháp và cuối cùng đi vào bế tắc. Tôi áp lực và cũng không nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra với mình. Tôi không biết phải giải quyết làm sao. Đó là điều khó khăn nhất với tôi trong mấy năm qua”.