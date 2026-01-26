Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngô Ngạn Tổ: 'Trước đây tôi khá ích kỷ'

  • Thứ hai, 26/1/2026 05:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Diễn viên "Tân câu chuyện cảnh sát" thừa nhận bản thân trước đó khá ích kỷ, tự cho mình là trung tâm. Tính cách của anh thay đổi sau khi có con gái.

Theo China Times, Ngô Ngạn Tổ mới đây gây chú ý khi tham gia chương trình trò chuyện. Tại đây, nam diễn viên có những chia sẻ về chuyện hôn nhân, gia đình.

Khi được MC phỏng đoán là người coi trọng gia đình, Ngô Ngạn Tổ thẳng thắn chia sẻ anh trước đây vốn là người ích kỷ. Chỉ sau khi con, tài tử mới thay đổi tính tình. "Sau khi kết hôn thì thật ra tôi không có thay đổi gì quá lớn. Nhưng từ khi có con gái thì tôi hoàn toàn khác. Trước đây có thể nói tôi khá ích kỷ, tự cho mình là trung tâm, chỉ nghĩ cho bản thân. Nhưng bây giờ, mỗi quyết định của tôi đều là vì gia đình", ngôi sao họ Ngô trải lòng.

Ngo Ngan To anh 1

Ngô Ngạn Tổ bản thân trước đây là người khá ích kỷ. Ảnh: China Times.

Sinh năm 1974, Ngô Ngạn Tổ là diễn viên gốc Á thành công bậc nhất Hollywood. Diễn viên kết hôn với Lisa S. vào năm 2010, cặp đôi có một con gái tên Raven. Sau khi kết hôn, Ngô Ngạn Tổ vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tài tử đôi khi cũng chia sẻ về đời sống gia đình trên mạng xã hội. Tháng 5 năm ngoái, anh công khai ảnh chụp chung với con gái, kèm lời nhắn: "Chớp mắt một cái Raven đã 12 tuổi rồi, bảo bối của tôi mãi mãi là niềm tự hào lớn nhất".

Ngô Ngạn Tổ thời gian qua cũng tích cực hoạt động trên Xiaohongshu (một nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc). Nam diễn viên từng chia sẻ về việc vướng rắc rối khi đang dạo chơi tại Thượng Hải. Anh bị một cô gái hiểu lầm là "biến thái", đang cố tình chụp ảnh mình mà không có sự cho phép.

Nam diễn viên sau đó phải chủ động đưa tài khoản mạng xã hội ra để chứng minh mình là diễn viên nổi tiếng.

Hoàng Nhi

