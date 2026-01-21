Nghịch lý của Tottenham

Dù chơi sa sút ở Premier League, Tottenham lại thăng hoa tại sân chơi Champions League sau chiến thắng 2-0 trước Dortmund ở loạt trận thứ 7 vòng phân hạng.

Tottenham Hotspur chưa để thủng lưới bàn nào trên sân nhà tại Champions League mùa giải 2025/26.

Rạng sáng 21/1, hai bàn thắng của Cristian Romero và Dominic Solanke giúp Tottenham giành trọn ba điểm để vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Champions League. Dù Dortmund chơi thiếu người sau thẻ đỏ ở phút 20 của Daniel Svensson, không thể phủ nhận Spurs chơi thăng hoa.

Tottenham Hotspur đang là đội bóng duy nhất tại Champions League mùa giải 2025/26 chưa để thủng lưới bất kỳ bàn nào trên sân nhà. Sau bốn trận đấu tại Tottenham Hotspur Stadium ở giai đoạn vòng phân hạng, "Gà trống" giành chiến thắng thuyết phục và giữ sạch lưới trong tất cả các trận.

Đây là thành tích đáng kinh ngạc, đặc biệt khi Tottenham đang gặp khó khăn ở Premier League (hiện xếp thứ 14). Sân Tottenham Hotspur Stadium trở thành "pháo đài bất khả xâm phạm" tại châu Âu mùa này.

Spurs giành chiến thắng 1-0 trước Villarreal, 4-0 trước Copenhagen, 3-0 trước Slavia Prague và 2-0 trước Borussia Dortmund. Ngay cả đội đầu bảng Arsenal dù có thành tích toàn thắng cả 7 trận cũng chưa thể giữ sạch lưới tại Champions League mùa này trên sân nhà.

Thành tích này giúp Spurs tích lũy điểm số quan trọng để nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vào top 8 (hiện đứng thứ 4 với 14 điểm sau 7 trận), và giải tỏa sức ép cho HLV Thomas Frank. Đây là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của Spurs khi thi đấu ở châu Âu, một "phiên bản khác" so với phong độ thất thường ở giải quốc nội.