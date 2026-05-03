Nghi vấn đội bóng Anh cố tình rớt hạng Premier League

Burnley bị nghi tận dụng cơ chế tài chính của Premier League khi liên tục lên xuống hạng mà không cho thấy tham vọng cạnh tranh thật sự.

Theo talkSPORT, Burnley hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi chính thức xuống hạng khỏi Premier League. Đội bóng vùng Lancashire bị cáo buộc "không thật sự muốn trụ hạng", thậm chí bị xem là tận dụng kẽ hở hệ thống tài chính của giải đấu.

Burnley rớt hạng sau thất bại 0-1 trước Man City hôm 22/4, khép lại mùa giải đáng quên. HLV Scott Parker rời ghế ngay sau đó, nhường chỗ cho HLV tạm quyền Michael Jackson. Thế nhưng, tình hình không được cải thiện khi đội tiếp tục thua 1-3 ở vòng 35, qua đó nhận thất bại thứ 23 trong mùa.

Điều đáng nói là chỉ một năm trước, Burnley từng thống trị Championship với 100 điểm và kỷ lục 30 trận giữ sạch lưới. Tuy nhiên, khi trở lại Premier League, họ hoàn toàn sụp đổ với chỉ 4 chiến thắng sau 35 trận, cùng hàng thủ liên tục mắc sai lầm.

TalkSPORT cáo buộc vấn đề của Burnley nằm ở chiến lược. Việc bán thủ môn chủ lực James Trafford ngay trước mùa giải bị xem là tín hiệu cho thấy CLB thiếu tham vọng trụ hạng. Bên cạnh đó, những quyết định chuyển nhượng gây tranh cãi càng khiến đội hình trở nên thiếu ổn định.

Burnley thống trị Championship nhưng thi đấu kém cỏi ở Premier League.

Burnley bị chỉ trích vì lợi dụng "vòng lặp thăng và rớt hạng", qua đó hưởng lợi khoản tiền hỗ trợ (parachute payments) 45 triệu bảng trong năm đầu tiên xuống hạng. CLB được cho là không đầu tư đủ mạnh để cạnh tranh ở Premier League, mà chấp nhận xuống hạng rồi tái thiết nhằm trở lại ở mùa sau.

Từ thực tế này, nhà báo Alex Crook của talkSPORT thậm chí đề xuất một quy định gây tranh cãi. Nếu một đội xuống hạng 2 lần trong 3 mùa, họ nên bị cấm thăng hạng trong 5 năm để tránh lặp lại vòng xoáy toan tính.

Burnley còn 3 trận trước khi trở lại Championship. Một cuộc tái thiết nữa đang chờ đợi, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là họ thật sự muốn trở lại Premier League hay chỉ đang lợi dụng kẽ hở của hệ thống tài chính.