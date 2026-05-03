Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Nghi vấn đội bóng Anh cố tình rớt hạng Premier League

  • Chủ nhật, 3/5/2026 17:46 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Burnley bị nghi tận dụng cơ chế tài chính của Premier League khi liên tục lên xuống hạng mà không cho thấy tham vọng cạnh tranh thật sự.

Theo talkSPORT, Burnley hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi chính thức xuống hạng khỏi Premier League. Đội bóng vùng Lancashire bị cáo buộc "không thật sự muốn trụ hạng", thậm chí bị xem là tận dụng kẽ hở hệ thống tài chính của giải đấu.

Burnley rớt hạng sau thất bại 0-1 trước Man City hôm 22/4, khép lại mùa giải đáng quên. HLV Scott Parker rời ghế ngay sau đó, nhường chỗ cho HLV tạm quyền Michael Jackson. Thế nhưng, tình hình không được cải thiện khi đội tiếp tục thua 1-3 ở vòng 35, qua đó nhận thất bại thứ 23 trong mùa.

Điều đáng nói là chỉ một năm trước, Burnley từng thống trị Championship với 100 điểm và kỷ lục 30 trận giữ sạch lưới. Tuy nhiên, khi trở lại Premier League, họ hoàn toàn sụp đổ với chỉ 4 chiến thắng sau 35 trận, cùng hàng thủ liên tục mắc sai lầm.

TalkSPORT cáo buộc vấn đề của Burnley nằm ở chiến lược. Việc bán thủ môn chủ lực James Trafford ngay trước mùa giải bị xem là tín hiệu cho thấy CLB thiếu tham vọng trụ hạng. Bên cạnh đó, những quyết định chuyển nhượng gây tranh cãi càng khiến đội hình trở nên thiếu ổn định.

Premier League anh 1

Burnley thống trị Championship nhưng thi đấu kém cỏi ở Premier League.

Burnley bị chỉ trích vì lợi dụng "vòng lặp thăng và rớt hạng", qua đó hưởng lợi khoản tiền hỗ trợ (parachute payments) 45 triệu bảng trong năm đầu tiên xuống hạng. CLB được cho là không đầu tư đủ mạnh để cạnh tranh ở Premier League, mà chấp nhận xuống hạng rồi tái thiết nhằm trở lại ở mùa sau.

Từ thực tế này, nhà báo Alex Crook của talkSPORT thậm chí đề xuất một quy định gây tranh cãi. Nếu một đội xuống hạng 2 lần trong 3 mùa, họ nên bị cấm thăng hạng trong 5 năm để tránh lặp lại vòng xoáy toan tính.

Burnley còn 3 trận trước khi trở lại Championship. Một cuộc tái thiết nữa đang chờ đợi, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là họ thật sự muốn trở lại Premier League hay chỉ đang lợi dụng kẽ hở của hệ thống tài chính.

HLV thứ 11 mất việc ở Premier League mùa này

Burnley chia tay HLV Scott Parker sau khi đội bóng rớt hạng Premier League, khép lại nhiệm kỳ nhiều cảm xúc tại sân Turf Moor.

16:54 30/4/2026

Arsenal có thể vô địch nhờ một 'số 9' gây tranh cãi

Tiền đạo người Thụy Điển đang biến áp lực thành bàn thắng, đúng lúc Arsenal cần nhất trong cuộc đua Premier League.

11 giờ trước

Chưa cần đá với Liverpool, MU coi như có vé dự Champions League

Đêm 2/5, thất bại 1-3 của Brighton trước Newcastle khiến cuộc đua giành vé dự Champions League 2026/27 ở Premier League gần như ngã ngũ.

25:1481 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Premier League Premier League

    Đọc tiếp

    Fernandes khien Cunha viet vi hinh anh

    Fernandes khiến Cunha việt vị

    17 phút trước 23:34 3/5/2026

    0

    Tối 3/5, Matheus Cunha ăn mừng sớm cột mốc kiến tạo của Bruno Fernandes, trước khi bị VAR từ chối ở trận MU thắng Liverpool 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

    Cunha gay bao hinh anh

    Cunha gây bão

    17 phút trước 23:34 3/5/2026

    0

    Tối 3/5, mạng xã hội bùng nổ với biểu tượng lướt sóng ngay sau khi Matheus Cunha ghi bàn mở tỷ số cho MU ở trận thắng Liverpool 3-2 thuộc vòng 35 Premier League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý