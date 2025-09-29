Nghi phạm xả súng ở Mỹ từng là quân nhân được vinh danh

Từng là cựu lính thủy đánh bộ từng nhận Huân chương và xuất hiện cùng ngôi sao “American Idol” Kellie Pickler, Nigel Edge giờ đối mặt tội giết người sau vụ tấn công có chủ đích tại Southport.

Vụ xả súng kinh hoàng tối 28/9 tại nhà hàng ven sông American Fish Company, thị trấn Southport, bang North Carolina (Mỹ) đã làm rung chuyển dư luận.

Kẻ bị bắt giữ sau khi gây án không phải một tay súng vô danh, mà là một cựu lính thủy đánh bộ từng nhận Huân chương Trái tim Tím - phần thưởng dành cho quân nhân bị thương trong chiến đấu - và từng xuất hiện trên thảm đỏ cùng ngôi sao “American Idol” Kellie Pickler, theo New York Post.

Giới chức mô tả đây là “một vụ tấn công có chủ đích” và “được lên kế hoạch kỹ lưỡng”, nhắm vào một đám đông thực khách không hề hay biết.

Hiện trường vụ xả súng đã khiến 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương tại một quán bar bang North Carolina (Mỹ). Ảnh: USA Today.

Từ người hùng chiến trường đến thảm đỏ âm nhạc

Nghi phạm tên Nigel Edge, 39 tuổi, từng mang tên Sean DeBevoise cho đến năm 2023. Theo hồ sơ quân đội Mỹ, anh phục vụ tại Thủy quân lục chiến từ năm 2003 đến 2009, từng được điều động tới Haiti, Iraq (2005, 2006) và tham gia nhiều trận chiến khốc liệt. Edge nói mình bị thương trong hai vụ nổ IED tại Iraq và dính đạn khiến mảnh đạn găm trong đầu.

Những hy sinh ấy giúp Edge nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Trái tim Tím, Huy chương Hành vi Tốt Thủy quân lục chiến, Ruy băng Hành động Chiến đấu, Huy chương Chiến dịch Iraq với hai sao đồng, cùng hàng loạt huy chương khác.

Giới chức North Carolina cho biết Edge được chẩn đoán mắc rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) - căn bệnh phổ biến ở cựu chiến binh Mỹ.

Không chỉ nổi bật trong quân ngũ, Edge từng gây chú ý năm 2012 khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải CMT Music Awards bên cạnh ca sĩ Kellie Pickler trong bộ quân phục, cùng chú chó phục vụ Rusty.

Ca sĩ Kellie Pickler cùng Trung sĩ giải ngũ Sean DeBevoise (nay là Nigel Edge) xuất hiện tại Lễ trao giải Âm nhạc CMT 2012 tại Bridgestone Arena, Nashville, Tennessee, ngày 6/6/2012. Ảnh: WireImage.

“Tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng Kellie. Cô ấy là người chân thành nhất tôi từng biết”, Edge chia sẻ khi đó. Mối quan hệ ban đầu xuất phát từ một sự kiện từ thiện cho quân nhân tại North Carolina.

Tuy nhiên, từ chỗ là “bạn đồng hành đặc biệt” của ngôi sao nhạc đồng quê, Edge quay sang kiện Pickler hồi tháng 2/2024 với cáo buộc khó tin: nữ ca sĩ tìm cách “đầu độc” anh bằng ly rượu Jim Beam có độc tại sự kiện năm xưa.

Edge khẳng định chỉ thoát chết vì “đã từ chối uống.” Trong hồ sơ kiện gửi tòa, Edge thậm chí dùng nhầm tên giải thưởng (“CMAs” thay vì “CMTs”) và đính kèm ảnh chụp chung làm bằng chứng.

Loạt vụ kiện nhuốm màu thuyết âm mưu

Vụ kiện Pickler chỉ là phần nổi của tảng băng. Hồ sơ tòa án cho thấy trong năm qua, Edge liên tục khởi kiện nhiều tổ chức tại North Carolina với những cáo buộc phi lý.

Anh tố Giáo hội Generations Church ở Southport âm mưu sát hại mình theo chỉ đạo của “cộng đồng LGBTQ và những kẻ ấu dâm theo thuyết thượng đẳng da trắng” nhằm thủ tiêu anh vì anh “là đàn ông dị tính”.

Đầu năm nay, Edge kiện tiếp Trung tâm Y tế Brunswick với cáo buộc cơ sở này cũng tham gia âm mưu. Cả hai vụ kiện đều bị bác bỏ.

Những cáo buộc trên phản ánh nội dung cuốn sách mà Edge xuất bản khi còn mang tên Sean DeBevoise, “Headshot: Betrayal of a Nation”, trong đó anh mô tả mình bị “bắn nhầm” bốn lần, kể cả trúng đầu, như một phần âm mưu quốc tế chống lại mình.

Nigel Edge đã bị bắt giữ tối 27/9 sau vụ tấn công đẫm máu tại nhà hàng American Fish Company ở bến du thuyền Southport Yacht Basin. Ảnh: Brunswick County Sheriffs Office.

Các nguồn tin thực thi pháp luật cho biết Edge còn theo đuổi nhiều thuyết âm mưu cực đoan, trong đó có các yếu tố của Q-Anon.

Khoảng tối 27/9 (giờ địa phương), Edge lái xe tới bến du thuyền Southport Yacht Basin, cách Wilmington 30 dặm về phía nam, mang theo một khẩu AR nòng ngắn gắn giảm thanh, báng gấp và ống ngắm. Hắn xả đạn vào thực khách đang dùng bữa tại nhà hàng American Fish Company.

Vụ tấn công khiến ít nhất ba người thiệt mạng, năm người khác bị thương - trong đó có nạn nhân “đang giành giật sự sống”, theo giới chức địa phương. Nhiều thực khách đến từ ngoài bang.

Sau khi gây án, Edge bỏ trốn bằng đường thủy trên tuyến Intracoastal Waterway. Khoảng 22h, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ phát hiện hắn đang cố hạ thủy một con tàu tại bến du thuyền Oak Island và nhanh chóng bắt giữ.

Edge hiện bị giam tại Trung tâm giam giữ hạt Brunswick không được bảo lãnh. Anh ta đối mặt với ba tội danh giết người cấp độ một, năm tội danh mưu sát cấp độ một và năm tội danh hành hung bằng vũ khí chết người. Phiên điều trần đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 30/9.

Cho tới nay, động cơ của vụ tấn công vẫn là ẩn số. Cảnh sát chưa công bố thêm chi tiết ngoài việc xác nhận Edge hành động một mình. Phiên điều trần sắp tới sẽ là bước đầu tiên để làm rõ trách nhiệm hình sự của nghi phạm.

Trong khi đó, Southport - thị trấn ven biển yên bình - đang chìm trong không khí tang thương. Người dân cầu nguyện cho các nạn nhân và mong công lý sẽ sớm được thực thi.