Nghi phạm đánh bom đẫm máu ở New Delhi là bác sĩ

Nghi phạm chính cùng hai đồng phạm khác đã bị bắt trong vụ nổ chiếc Hyundai i20 gần Pháo đài Đỏ, làm 13 người chết, 20 người bị thương, khiến New Delhi nâng mức cảnh báo an ninh.

Nghi phạm Mohammad Umar. Ảnh: X.

Ngày 10/11, một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra gần Pháo đài Đỏ, trung tâm thủ đô New Delhi, khiến 13 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Chiếc xe Hyundai i20 màu trắng phát nổ được xác định do bác sĩ Mohammad Umar điều khiển, nghi là kẻ đánh bom liều chết.

Trong chiến dịch phối hợp, cảnh sát Jammu & Kashmir và Haryana đã bắt giữ Tariq Ahmad Malik, 44 tuổi, cùng hai người khác tại làng Samboora, nghi có liên quan vụ nổ.

Trước đó, cơ quan điều tra đã triệt phá một “mạng lưới khủng bố cổ cồn trắng”, bắt giữ hai cộng sự thân cận của Umar và thu giữ 2.900 kg thuốc nổ, cùng nhiều vũ khí như súng trường và súng ngắn.

Được biết, Umar Mohammad là cộng sự của Adeel Ahmad Rather, cựu bác sĩ nội trú cao cấp tại Trường Cao đẳng Y khoa Anantnag, Kashmir, người đã bị bắt tuần trước với lượng lớn thuốc nổ. Theo lời khai của Rather, lực lượng an ninh đã lần ra tung tích của Umar tại Faridabad.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy chiếc xe tiến vào bãi đỗ gần Pháo Đài Đỏ lúc 15h19 và rời đi lúc 18h48, vài phút trước khi phát nổ. Video cho thấy một người đàn ông đeo khẩu trang ngồi sau tay lái, được xác định là Umar. Nhân chứng mô tả tiếng nổ “vang như động đất”, làm vỡ kính nhiều tòa nhà trong bán kính 2 km, bao gồm cả ga tàu điện ngầm Pháo Đài Đỏ.

Một camera an ninh trên đường phố Delhi ghi lại hình ảnh chiếc xe Huyndai i20 màu trắng, biển kiểm soát HR 26CE7674 hôm 10/11. Ảnh: NDTV.

"Umar Mohammad cùng các cộng sự đã sử dụng hỗn hợp Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO) để thực hiện vụ tấn công. Họ đặt mồi nổ trong xe và tiến hành vụ khủng bố tại khu vực đông người gần Pháo Đài Đỏ", một nguồn tin cho biết.

Theo điều tra ban đầu, chiếc xe từng qua nhiều chủ sở hữu trước khi đến tay Umar. Người đầu tiên sở hữu được xác định là Mohammad Salman, cũng bị bắt tối 10/11 để phục vụ điều tra.

Sau vụ việc, cảnh sát Delhi phong tỏa toàn bộ khu vực hiện trường và thẩm vấn ít nhất 13 đối tượng có liên quan, trong khi mẹ và hai anh trai của Umar bị bắt giữ để mở rộng điều tra. Báo cáo pháp y sơ bộ xác định amoni nitrat là thành phần chính của vụ nổ, tương đồng với số vật liệu nổ tịch thu tại Faridabad tuần trước.

Các nguồn tin cho rằng Umar có thể “hành động một mình trong cơn hoảng loạn” sau khi đồng phạm bị bắt, nghi là một vụ tấn công “tử vì đạo” theo tư tưởng cực đoan.