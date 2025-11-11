Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hiện trường ám ảnh sau vụ nổ bom xe ở New Delhi

  Thứ ba, 11/11/2025 07:47 (GMT+7)
Một chiếc ôtô phát nổ khi dừng chờ đèn đỏ ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ) khiến nhiều người thương vong, con số liên tục gia tăng. Theo thông tin mới nhất, vụ việc khiến ít nhất 13 người chết, 24 người bị thương, nhiều thi thể bị biến dạng.

vu no o New Delhi anh 1vu no o New Delhi anh 2vu no o New Delhi anh 3vu no o New Delhi anh 4

Vụ nổ xảy ra vào tối 10/11 ở gần Pháo đài Đỏ, biểu tượng lịch sử ở thủ đô Ấn Độ, khiến nhiều xe khác bị hư hỏng nặng, người chết và người bị thương nằm la liệt tại hiện trường đông đúc. Giới chức đã ban bố cảnh báo an ninh cấp cao tại New Delhi, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ để phục vụ điều tra. Ảnh: NDTV

vu no o New Delhi anh 5

“Vụ nổ xảy ra khi chiếc xe di chuyển chậm và dừng lại tại nút đèn giao thông gần Pháo đài Đỏ. Trong xe có nhiều người và vụ nổ cũng làm hư hại các xe xung quanh”, Ủy viên Cảnh sát Delhi Satish Golcha cho biết. Ảnh: Kbssidhu
vu no o New Delhi anh 6

Theo các nhân chứng tại hiện trường, một chiếc ôtô đột nhiên phát nổ khi đang chạy chậm để chuẩn bị dừng trước đèn đỏ tại một ngã tư gần khu di tích Red Fort. Vụ nổ đã gây hư hại nghiêm trọng cho 22 ôtô và các cửa hàng ở xung quanh. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng tại chỗ, trong khi gần 30 người đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương. Ảnh:

vu no o New Delhi anh 7vu no o New Delhi anh 8vu no o New Delhi anh 9vu no o New Delhi anh 10

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, khoảng 20 xe cứu hỏa của Sở Cứu hỏa Delhi đã được điều động đến hiện trường. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh Red Fort, nơi có lượng khách du lịch đông đúc quanh năm. Hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy lửa và khói bốc cao từ các xe bị cháy, gây hoảng loạn cho hàng trăm người có mặt trong khu vực. Ảnh: New Indian Express

vu no o New Delhi anh 11

Đội chống khủng bố và Đơn vị đặc nhiệm của Cảnh sát Delhi cũng đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: Reuters
vu no o New Delhi anh 12

Vụ nổ diễn ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát Jammu và Kashmir thu giữ gần 3 tấn thuốc nổ tại hai căn nhà ở Faridabad, bang Haryana, Ấn Độ. Số vật liệu này được thu giữ sau khi cảnh sát bắt giữ một người đàn ông có tên Adil Rather. Hiện chưa rõ Adil Rather có liên quan tới vụ nổ vừa xảy ra ở New Delhi hay không. Ảnh: Reuters
vu no o New Delhi anh 13

Ngay sau vụ việc, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah đã đến một bệnh viện, nơi điều trị cho các nạn nhân trong vụ nổ, để thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: Reuters
vụ nổ ở New Delhi New Delhi Ấn Độ

