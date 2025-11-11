Đánh bom xe giữa thủ đô Ấn Độ, 13 người thiệt mạng

Ít nhất 13 người thiệt mạng và gần 30 người bị thương trong một vụ nổ bom xe xảy ra bên ngoài một ga tàu điện ngầm gần khu di tích Red Fort, trung tâm thủ đô New Delhi, Ấn Độ tối 10/11.

Hiện trường vụ nổ trước cửa ga tàu điện ngầm Chandni Chowk, khu vực di tích Red Fort, trung tâm thủ đô New Delhi, Ấn Độ tối 10/11. Ảnh: ANI

Vụ nổ xảy ra bên ngoài cổng số 1 của ga tàu điện ngầm Chandni Chowk, nằm gần quần thể khu di tích Red Fort, trung tâm thủ đô New Delhi vào khoảng 19h ngày 10/11.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, một chiếc ôtô đột nhiên phát nổ khi đang chạy chậm để chuẩn bị dừng trước đèn đỏ tại một ngã tư gần khu di tích Red Fort. Vụ nổ đã gây hư hại nghiêm trọng cho 22 ôtô và các cửa hàng ở xung quanh. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng tại chỗ, trong khi gần 30 người đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, khoảng 20 xe cứu hỏa của Sở Cứu hỏa Delhi đã được điều động đến hiện trường. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh Red Fort, nơi có lượng khách du lịch đông đúc quanh năm.

Cơ quan Điều tra Quốc gia (NIA), Lực lượng Cảnh sát Vũ trang trung ương và Lực lượng Vệ binh An ninh Quốc gia (NSG) cũng đã được điều động đến hiện trường để hỗ trợ Cảnh sát Delhi điều tra vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau khi cơ quan an ninh phát hiện 360 kg vật liệu nổ trong một vụ vây ráp các đối tượng bị tình nghi cực đoan hóa tại thành phố Faridabad, thuộc bang Haryana lân cận, nơi chỉ cách hiện trường 50 km.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah (trái) họp với Cảnh sát trưởng Delhi Satish Golcha trong tối 10/11, khi ông tới bệnh viện Lok Nayak thăm những người bị thương trong vụ nổ bom. Ảnh: ANI

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng an ninh Ấn Độ đã phát cảnh báo an ninh ở mức cao tại một loạt đô thị lớn trên cả nước như: Mumbai, Jaipur, Lucknow. Lực lượng an ninh tại các bang như: Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar và Uttarakhand đang được đặt trong tình trạng báo động cao sau vụ nổ.

An ninh cũng đã được tăng cường tại biên giới Ấn Độ - Nepal. Ngoài lực lượng Biên phòng Ấn Độ (BSF) được triển khai dọc biên giới Ấn Độ - Nepal, cảnh sát địa phương cũng yêu cầu giám sát chặt tất cả những người qua lại biên giới mở với nước láng giềng Nepal.

Ngay trong tối 10/11, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah đã trực tiếp báo cáo tóm tắt về vụ nổ với Thủ tướng Narendra Modi. Ông Amit Shah cũng đã trao đổi chi tiết với Giám đốc Cục Tình báo Ấn Độ Tapan Deka và Cảnh sát trưởng Delhi Satish Golcha để đánh giá tình hình.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ Ấn Độ đã chỉ đạo Cơ quan Điều tra Quốc gia (NIA), Lực lượng An ninh Quốc gia (NSG), Phòng thí nghiệm Khoa học Pháp y (FSL) phối hợp với Cảnh sát Delhi để “tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân và bản chất của vụ nổ và nộp báo cáo chi tiết sớm nhất có thể”.