Nghi phạm ám sát Charlie Kirk từng chìm trong 'Internet đen'

Thống đốc Utah tiết lộ nghi phạm sát hại Charlie Kirk sống chung với bạn đời chuyển giới, xuất thân bảo thủ nhưng bị cực đoan hóa, trong khi động cơ gây án vẫn đang được điều tra.

Ngày 14/9, ông Spencer Cox, Thống đốc bang Utah tiết lộ nhiều chi tiết quan trọng về nghi phạm đã giết hại nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk - một người công khai phản đối quyền của cộng đồng LGBT và chuyển giới.

Trước đó, ông Kirk đã phát biểu rằng “quá nhiều” người chuyển giới gây ra các vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ. Tuy nhiên, theo Gun Violence Archive, trong 10 năm qua, chỉ khoảng 0,1% các vụ xả súng như vậy bị cho là do người chuyển giới thực hiện.

Dù vậy, Thống đốc Cox khẳng định ông chưa thể kết luận tình trạng giới tính của người bạn đời nghi phạm có phải là yếu tố liên quan tới vụ sát hại Kirk hay không.

Thống đốc bang Utah - Spencer Cox. Ảnh: Reuters.

Hệ tư tưởng khác biệt

Phát biểu trong chương trình “Meet the Press” của NBC, ông Cox cho biết nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi, không hợp tác với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, giới chức đang thu thập thông tin từ người thân và những người xung quanh Robinson.

“Những gì chúng tôi nắm được cho thấy Robinson xuất thân từ một gia đình bảo thủ, nhưng hệ tư tưởng của cậu ấy lại rất khác gia đình mình”, ông Cox nói.

Ông cũng dẫn thông tin từ lời khai của những người thân cận Robinson rằng “người bạn cùng phòng - đồng thời là bạn đời của nghi phạm - đang trong quá trình chuyển giới từ nam sang nữ”.

Theo ông Cox, người bạn này “rất hợp tác với cơ quan chức năng” và “sốc” trước vụ việc.

“Câu hỏi quan trọng nhất là vì sao một người có thể bị cực đoan hóa. Đây là điều chúng ta cần đặt ra và cần câu trả lời”, ông nhấn mạnh.

Tyler Robinson sống cùng với bạn đời chuyển giới tại nơi các hiện trường vụ ám sát chưa đến 300 dặm. Ảnh: Reuters.

Thống đốc Utah không tiết lộ thêm bằng chứng mà các điều tra viên dựa vào để xác định mối quan hệ giữa Robinson và bạn cùng phòng của anh ta tại quận Washington, cách hiện trường vụ bắn khoảng 260 dặm.

Robinson ra đầu thú hôm 13/9 sau hai ngày bị truy nã về vụ sát hại Kirk, 31 tuổi. Khi bị bắt, Robinson đang theo học năm thứ ba chương trình đào tạo điện tại Trường Kỹ thuật Dixie.

Hồ sơ bầu cử cho thấy cả cha mẹ Robinson đều là đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2024 giúp ông Donald Trump tái đắc cử. Tuy nhiên, thông tin công khai cho thấy rất ít về quan điểm cá nhân của Robinson.

“Internet đen” và dấu hiệu cực đoan hóa

Ông Cox nhấn mạnh rằng bạn bè của Robinson xác nhận anh ta “đắm chìm trong các nền tảng Internet đen tối” và “những nơi u tối khác” trên mạng. Thống đốc không đi sâu chi tiết, nhưng trước đó một ngày, ông nói với Wall Street Journal rằng: “Với chúng tôi và các điều tra viên, đây rõ ràng là một người bị nhồi nhét sâu sắc hệ tư tưởng cánh tả”.

NBC News dẫn lời một quan chức liên bang cho biết thông tin ông Cox đưa ra trùng khớp với dữ liệu mà họ nắm được. Tuy nhiên, quan chức này cũng cho rằng hiện vẫn “chưa có thông tin chắc chắn” để kết luận mối quan hệ cá nhân giữa Robinson và bạn cùng phòng có liên quan đến vụ án hay không.

Ông Cox đồng thời cảnh báo khán giả chương trình “Meet the Press” về tác động tiêu cực từ Internet và mạng xã hội mà ông cho là “do các doanh nhân xung đột” vận hành.

“Những công ty này đã tìm ra cách xâm nhập vào não bộ chúng ta, khiến chúng ta nghiện sự phẫn nộ và căm ghét lẫn nhau”, ông nói.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với CNN cùng ngày, ông Cox cho biết thông tin về Robinson chủ yếu đến từ gia đình và bạn bè nghi phạm. Khi được hỏi liệu tình trạng giới tính của bạn cùng phòng có liên quan đến động cơ gây án hay không, ông đáp: “Đó chính là điều chúng tôi đang tìm hiểu”.

“Tôi hiểu mọi người đều muốn biết chính xác vì sao, muốn chỉ rõ thủ phạm. Tôi cũng vậy”, ông Cox chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh ông chưa đọc hết toàn bộ bản ghi lời khai và “cần thận trọng” trước khi đưa ra kết luận. Ông kỳ vọng công chúng sẽ biết thêm thông tin khi các cáo buộc chính thức được công bố vào ngày 16/9.

Trước đó, giới chức Utah cho biết trên các vỏ đạn thu được từ khẩu súng gần hiện trường vụ bắn có nhiều dòng chữ, trong đó có: “Này tên phát xít! Bắt đi!”, “Ôi Bella ciao” - một ca khúc kháng chiến chống phát xít của Italy - và “Nếu bạn đọc điều này, bạn là gay, LMAO”.

Nơi ở tại Washington, bang Utah, được cho là có liên quan đến Tyler Robinson - nghi phạm trong vụ xả súng khiến nhà bình luận bảo thủ Mỹ Charlie Kirk. Ảnh: Reuters.

Ông Cox cũng xác nhận các điều tra viên đang xem xét một bức thư nghi phạm có thể để lại. Ứng dụng nhắn tin Discord cho biết họ đã xác định tài khoản liên quan đến Robinson nhưng không thấy bằng chứng nghi phạm lên kế hoạch vụ tấn công trên nền tảng này.

Tuy nhiên, có “trao đổi giữa bạn cùng phòng của nghi phạm với một người bạn sau vụ bắn, trong đó kể lại nội dung bức thư nghi phạm để lại ở nơi khác”.

Khi được hỏi về bức thư, ông Cox nói “những việc này vẫn đang được xác minh” và có thể “sẽ được đưa vào hồ sơ truy tố”.

Tờ New York Times ngày 13/9 đưa tin Robinson đã đùa trong các tin nhắn Discord sau khi FBI công bố ảnh truy nã rằng “người song trùng” của mình là kẻ đã bắn chết Kirk.

Một thành viên nhóm chat đùa về việc giao nộp Robinson cho FBI để nhận khoản thưởng 100.000 USD , Robinson được cho là đáp lại: “Miễn là tôi được chia phần”.

Trước đó 3 năm, Kirk từng công kích Thống đốc Cox trên mạng xã hội vì quan điểm của ông về phụ nữ chuyển giới tham gia thể thao và kêu gọi khai trừ ông khỏi đảng Cộng hòa.

Các chính trị gia thuộc cả hai đảng lớn tại Mỹ ngày 14/9 đồng loạt lên án vụ sát hại Kirk cũng như bạo lực chính trị nói chung.

“Mỗi người Mỹ đều bị tổn thương bởi vụ việc này, đó là cuộc tấn công nhằm vào một cá nhân và vào nền tảng của đất nước, nơi mọi vấn đề phải được giải quyết thông qua tiến trình chính trị”, cựu Bộ trưởng Giao thông Mỹ Pete Buttigieg phát biểu trên NBC.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham thì kêu gọi: “Điều tôi mong mọi người làm là đừng dùng bạo lực để giải quyết khác biệt chính trị”.