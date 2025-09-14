Lượng người theo dõi mạng xã hội của Charlie Kirk tăng đột biến

Sau khi Charlie Kirk qua đời, các tài khoản mạng xã hội của ông tăng thêm hàng triệu lượt theo dõi. Những video ghi lại cảnh ông tranh luận tại các trường đại học cũng thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Hoa hồng và nến được đặt cạnh di ảnh của ông Charlie Kirk trong buổi cầu nguyện trước Đại sứ quán Mỹ tại Berlin, ngày 11 tháng 9. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu CNN tổng hợp, thống kê cho thấy các tài khoản mạng xã hội của nhà hoạt động Charlie Kirk đã có thêm hàng triệu người theo dõi sau khi ông bị ám sát bằng súng trong một sự kiện ngoài trời tại Đại học Utah Valley.

Trên Instagram, tài khoản chính của ông Charlie Kirk đã tăng 3,5 triệu người theo dõi tính từ ngày 12/9. Kênh YouTube chính thức của ông đã đạt 4,5 triệu người đăng ký, tăng đáng kể so với con số 3,8 triệu trước khi ông qua đời. Tài khoản TikTok chuyên đăng tải các video podcast chia sẻ quan điểm chính trị của ông Kirk cũng tăng hơn 1,5 triệu lượt theo dõi.

Ekip của ông Charlie Kirk gần như không đăng nội dung mới lên các trang mạng xã hội sau vụ ám sát. Tuy vậy, dữ liệu từ dịch vụ phân tích SocialBlade cho thấy lượt xem và lượt thích các video cũ liên quan tới ông đã tăng đột biến từ hôm 11/9.

Các video cũ ghi lại các màn tranh luận của ông Charlie Kirk tại trường đại học cũng thu hút nhiều sự chú ý trong những ngày gần đây.

Video phổ biến nhất trên kênh Youtube chính thức Charlie Kirk, “Charlie Kirk Hands Out Huge L’s at University of California San Diego”, đã đạt mốc 4 triệu lượt xem, vượt xa con số 300.000 trước khi vụ xả súng diễn ra. Video “Charlie Kirk Crushes Woke Lies at Michigan State” cũng đã đạt 1,1 triệu lượt xem chỉ sau 8 ngày.

Phần lớn các bình luận được yêu thích bên dưới video bày tỏ sự tiếc thương.

Ngày 13/9, bà Erika Kirk, vợ của ông Charlie Kirk, đã lên tiếng sau khi chồng bị ám sát: “Tiếng nói của chồng tôi sẽ vang vọng mạnh mẽ và rõ ràng hơn bao giờ hết. Sự khôn ngoan của anh ấy sẽ mãi trường tồn”.

Video livestream bài phát biểu của bà Erika trên kênh YouTube Charlie Kirk cũng thu hút hơn 3,1 triệu lượt xem.

“Em hứa sẽ không bao giờ để di sản của anh chết đi. Em hứa sẽ biến Turning Point USA (TPUSA) trở thành phong trào lớn nhất đất nước này”, bà tuyên bố trong livestream.

Bà nhấn mạnh sức ảnh hưởng của tổ chức Turning Point USA do ông Kirk sáng lập cũng sẽ tiếp tục phát triển, nhất là khi những chia sẻ của ông đang được lan tỏa rộng rãi trên internet. Hiện tại, lượt đăng ký kênh YouTube của phong trào Turning Point USA đã tăng từ 3,3 triệu lên 3,6 triệu lượt.

Bà Erika cũng khẳng định các chuyến tham quan trường đại học vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Website chính thức của ông Charlie Kirk vừa mở bán áo thun in dòng chữ “I AM CHARLIE KIRK”. Dòng chữ trở thành khẩu hiệu trên mạng xã hội kể từ khi ông mất, đồng thời xuất hiện trong các lễ tưởng niệm ở chi nhánh Turning Point USA địa phương.

Bà Alex Clark, người dẫn podcast của Turning Point USA, viết trên X ngày 13/9 rằng tổ chức đang nhận được rất nhiều đề nghị mở chi nhánh mới.

“Nếu tất cả kế hoạch lập chi nhánh thực sự được triển khai, mỗi thị trấn ở Mỹ sẽ có một chi nhánh TPUSA. Những con số không tưởng. Ông Charlie hẳn sẽ rất an lòng”, bà viết.