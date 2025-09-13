Từ sinh viên top 1% Mỹ đến nghi phạm giết Charlie Kirk

Tyler Robinson, từng là học sinh ưu tú giành học bổng toàn phần nhưng giờ đối diện cáo buộc giết người sau cái chết của Charlie Kirk, làm dấy lên lo ngại an ninh chính trị.

Tyler Robinson là nghi phạm trong vụ ám sát nhà bình luận bảo thủ nổi tiếng Charlie Kirk. Ảnh: ABC News

Tyler Robinson từng là niềm tự hào của gia đình và trường học ở bang Utah. Ở tuổi 18, Robinson được ca ngợi là học sinh xuất sắc, giành học bổng toàn phần bốn năm tại Đại học Bang Utah.

Nhưng bốn năm sau, chàng trai ấy lại bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc bắn chết nhà bình luận bảo thủ nổi tiếng Charlie Kirk. Bi kịch này gây chấn động dư luận Mỹ và khơi dậy nỗi lo ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực chính trị đang leo thang, theo Reuters.

Tương lai được kỳ vọng

Tháng 6/2021, Robinson tốt nghiệp trung học Pine View tại thành phố St. George, Utah. Trong lễ trao bằng, cậu học sinh cao gầy rạng rỡ bước lên sân khấu trong tiếng reo hò cổ vũ của bạn bè và người thân.

Trên Facebook, người mẹ tự hào đăng tải đoạn video cậu con trai - cũng là anh cả trong 3 anh em - đọc to bức thư của Đại học Bang Utah thông báo học bổng toàn phần.

“Nó háo hức bắt đầu hành trình mới, tôi tin mọi thứ tuyệt vời đang chờ phía trước!”, bà viết trong một bài đăng khác.

Kết quả thi ACT - kỳ thi chuẩn hóa vào đại học ở Mỹ - càng củng cố niềm tin ấy. Robinson đạt 34 điểm, thuộc nhóm 1% thí sinh xuất sắc nhất theo thống kê của Princeton Review.

Gia đình Robinson, một gia đình Mormon sống tại thị trấn Washington (dân số khoảng 28.000 người, gần Công viên quốc gia Zion), luôn được hàng xóm khen ngợi là “tốt bụng, mẫu mực”.

Cảnh sát thành phố Washington, bang Utah, đứng bên ngoài một ngôi nhà ở Washington, được cho là có liên quan đến Tyler Robinson - nghi phạm trong vụ nổ súng khiến nhà bình luận bảo thủ Mỹ Charlie Kirk thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội, mẹ của Robinson ghi làm nhân viên xã hội tại một tổ chức y tế phi lợi nhuận, còn cha là chủ doanh nghiệp sản xuất mặt bàn đá, theo hồ sơ của bang.

Mạng xã hội của bà tràn ngập hình ảnh gia đình hạnh phúc: những chuyến đi Alaska, Caribbean, Disneyland, những vở kịch học đường, lễ Halloween, thú nuôi trong nhà.

Rẽ ngoặt khó lý giải

Nhưng chỉ một học kỳ sau khi nhập học tại Đại học Bang Utah, Robinson bất ngờ bỏ dở. Thay vì theo con đường đại học, Robinson chuyển sang học chương trình nghề điện tại Trường Kỹ thuật Dixie, thuộc hệ thống đại học công lập Utah. Khi bị bắt, Robinson đã là sinh viên năm ba tại đây.

Từ một học sinh giỏi, Robinson dần thay đổi. Theo lời kể của một người thân với cảnh sát, vài năm gần đây anh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chính trị, thường bày tỏ quan điểm chống lại những tư tưởng bảo thủ.

Cảnh sát phát hiện trên các vỏ đạn thu được cùng khẩu súng nghi phạm đã khắc những dòng chữ mang thông điệp chống phát xít.

Những chi tiết ấy phần nào lý giải hành động gây sốc vào ngày 10/9, khi Robinson được cho là đã leo lên nóc một tòa nhà trong khuôn viên Đại học Utah Valley và nổ súng, cướp đi sinh mạng Charlie Kirk - đồng sáng lập tổ chức Turning Point USA, gương mặt nổi bật trong giới bảo thủ Mỹ.

Nhiều người hàng xóm tỏ ra choáng váng khi hay tin. Steven Green, cùng đi lễ ở nhà thờ Mormon gần đó, nhận xét: “Gia đình rất tốt, các con ngoan ngoãn. Tôi không biết nhiều về Tyler, nhưng chưa từng thấy điều gì bất thường”.

Canaan Timothy, 21 tuổi, học dưới Robinson một lớp ở trung học, nhớ lại: “Tyler chỉ là một học sinh bình thường, thích âm nhạc, chơi trong ban nhạc của trường. Anh ấy khá trầm tính, nhưng không phải kiểu lập dị”.

Hiện 22 tuổi, Robinson đã bị bắt với cáo buộc giết người nghiêm trọng cùng nhiều tội danh khác. Hồ sơ bang Utah cho thấy anh chưa từng có tiền án.

Theo dữ liệu bầu cử, Robinson có đăng ký đi bầu nhưng không thuộc đảng phái nào, thậm chí được xếp loại “cử tri không hoạt động” vì không tham gia bỏ phiếu trong kỳ bầu cử tổng thống năm ngoái, khi ứng viên Cộng hòa Donald Trump đánh bại ứng viên Dân chủ Kamala Harris.

Cuộc truy lùng nghẹt thở

Ngay sau vụ nổ súng tại Đại học Utah Valley, cảnh sát Utah mở chiến dịch truy lùng quy mô lớn kéo dài 33 giờ. Ban đầu, hai người được tạm giữ để thẩm vấn nhưng nhanh chóng được thả.

Sau đó, các nhà chức trách đã lần theo đoạn video cho thấy một thanh niên mặc áo đen cho là nghi phạm xuất hiện trên mái mái một tòa nhà trong khuôn viên Đại học Utah Valley trước khi nhảy xuống đất.

Tuy nhiên, đến giờ, các nhà điều tra vẫn đang tìm hiểu vì sao Robinson lại xuất hiện trên mái nhà hôm đó. Động cơ chính thức chưa được xác định, song nhà chức trách đã hé lộ vài manh mối khi công bố vụ bắt giữ sáng ngày 12/9 (giờ địa phương).

Đêm 11/9, Robinson bị bắt giữ mà không kháng cự sau khi một người bạn gia đình gọi báo cảnh sát rằng anh đã thú nhận - hoặc ám chỉ - chính mình là thủ phạm. Robinson lập tức bị đưa tới nhà tù hạt Utah ở Spanish Fork, cách hiện trường vụ án 19 km.

Trung tâm An ninh Hạt Utah ở thành phố Spanish Fork, nơi Tyler Robinson - nghi phạm nổ súng khiến nhà bình luận bảo thủ Mỹ Charlie Kirk thiệt mạng trong một sự kiện tại Đại học Utah Valley - đang bị giam giữ, bang Utah (Mỹ) ngày 12/9. Ảnh: Reuters.

Chiếc Dodge Challenger màu xám, được cho là phương tiện anh dùng để tới hiện trường, vẫn nằm im lìm trước ngôi nhà hai tầng của gia đình Robinson, giữa khu dân cư mới xây xen lẫn những cánh đồng cỏ linh lăng.

Bên ngoài, hàng chục phóng viên túc trực, cùng nửa tá xe cảnh sát chặn đường không cho báo chí tiếp cận ngôi nhà.

Đến nay, nhà chức trách chưa công bố động cơ rõ ràng. Thống đốc Utah Spencer Cox tiết lộ, theo lời người thân, Robinson từng đề cập đến việc không thích quan điểm của Kirk trước ngày ông này tới diễn thuyết tại Đại học Utah Valley.

“Họ nói chuyện về việc vì sao không ưa ông ấy và quan điểm của ông ấy”, Cox cho biết.

Tuy nhiên, ngoài những manh mối ban đầu, chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Robinson lên kế hoạch từ trước.