Nghi phạm ám sát Charlie Kirk đối mặt án tử hình

Công tố viên hạt Utah tuyên bố sẽ đề nghị án tử hình với Tyler Robinson, nghi phạm sát hại nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, dựa trên bằng chứng y thừa nhận và tin nhắn liên quan.

Tyler Robinson, nghi phạm trong vụ xả súng vào nhà bình luận bảo thủ Mỹ Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley, xuất hiện lần đầu tại Tòa án Hạt Utah ở Provo, Utah (Mỹ) ngày 16/9 qua video từ nhà giam. Ảnh: Reuters.

Ngày 16/9 (giờ địa phương), tại phiên tòa đầu tiên xét xử nghi phạm ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, các công tố viên hạt Utah đề nghị án tử hình đối với Tyler Robinson, 22 tuổi.

Nghi phạm bị cáo buộc bắn một phát súng từ vị trí cao trên mái nhà trúng cổ Kirk, gây tử vong, tại Đại học Utah Valley.

Công tố viên hạt Utah, Jeffrey Gray, đã buộc tội Robinson 7 tội danh hình sự, bao gồm giết người cấp độ nghiêm trọng, cản trở công lý và thao túng nhân chứng khi yêu cầu bạn cùng phòng xóa tin nhắn tố cáo.

Nhiều chính trị gia, trong đó có Tổng thống Donald Trump, cũng kêu gọi án tử hình trong vụ việc.

Trong lần đầu xuất hiện trước tòa qua cầu truyền hình từ nhà giam hạt Utah, Robinson mặc áo chống tự sát, dáng vẻ mệt mỏi và không biểu cảm, chỉ lên tiếng một lần khi được yêu cầu nêu tên.

Thẩm phán Tony Graf cho biết sẽ chỉ định luật sư bào chữa miễn phí cho Robinson trước phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 29/9. Hiện nghi phạm bị giam giữ không được bảo lãnh và chịu giám sát đặc biệt tại nhà giam Washington County.

Hồ sơ tòa án nêu chi tiết tin nhắn Robinson gửi bạn cùng phòng ngay sau vụ xả súng, yêu cầu “nhìn dưới bàn phím của tôi” để tìm một mảnh giấy viết: “Tôi có cơ hội hạ Charlie Kirk và tôi sẽ làm”.

Khi bị hỏi: “Anh không phải người làm chứ?”, Robinson nhắn lại: “Chính là tôi, tôi xin lỗi”. Khi được hỏi lý do sát hại Charlie Kirk, nghi phạm trả lời: “Tôi đã chán ghét sự thù hận của ông ta. Một số hận thù không thể thương lượng được".

Công tố viên nhấn mạnh rằng Robinson đã lên kế hoạch vụ tấn công trong hơn một tuần và từng tiếc nuối về việc không mang khẩu súng của ông nội khỏi bụi cây ngay sau khi gây án.

Bên cạnh đó, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Kash Patel thông báo rằng các đặc vụ đang mở rộng điều tra để xác định liệu có người khác tham gia vào vụ ám sát hay không, trái ngược với tuyên bố trước đó của chính quyền Utah rằng Robinson hành động một mình.

Ông Patel cho biết FBI đang “điều tra tất cả các cá nhân liên quan” trong các cuộc trò chuyện riêng tư trên nền tảng trực tuyến Discord, nơi nghi phạm được cho là bàn kế hoạch tấn công.

Robinson hiện bị tạm giam với các tội danh giết người nghiêm trọng, sử dụng vũ khí trái phép và cản trở công lý. Trước đó, Thống đốc bang Utah Spencer Cox cũng cho hay tiểu bang sẽ xem xét áp dụng án tử hình nếu Robinson bị kết tội, tùy theo ý nguyện gia đình nạn nhân.

Phiên điều trần công khai đầu tiên của Robinson tại Tòa án Công lý Hạt Utah ở Provo dự kiến sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận và truyền thông Mỹ trong những ngày tới.