Ba Lan chặn máy bay Nga trên biển Baltic

Ngày 25/12, Quân đội Ba Lan cho biết, các máy bay chiến đấu của nước này đã chặn và hộ tống một máy bay trinh sát của Nga rời khỏi khu vực Biển Baltic, gần không phận Ba Lan.

Ảnh minh họa: tvpworld.com

Trong một thông báo được đưa ra ngày 25/12, Bộ chỉ huy tác chiến Các Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết, Quân đội nước này đã phát hiện một máy bay trinh sát của Nga hoạt động trên vùng biển quốc tế, gần ranh giới không phận Ba Lan.

Máy bay Nga không xâm phạm không phận, tuy nhiên sự hiện diện của phương tiện này đòi hỏi phản ứng nhanh chóng để đảm bảo an ninh. Do đó, các phi công Ba Lan đã nhận dạng, chặn và hộ tống máy bay Nga cho đến khi chiếc máy bay này rời khỏi khu vực trách nhiệm của Ba Lan.

Ngoài ra, các hệ thống radar của Ba Lan còn phát hiện một số vật thể xâm nhập trái phép không phận nước này từ hướng Belarus. Sau khi phân tích, các vật thể này được đánh giá nhiều khả năng là các khinh khí cầu buôn lậu.

Để đảm bảo vấn đề an ninh an toàn, Quân đội Ba Lan đã giám sát liên tục các khinh khí cầu này qua radar và tạm thời đóng cửa một phần không phận đối với các chuyến bay dân dụng trên vùng Podlasie ở miền Đông, Ba Lan.

Phó Thủ tướng Ba Lan Kosiniak-Kamysz cho biết, tình hình khu vực giáp biên giới Belarus đang được quân đội nước này giám sát liên tục và hiện chưa ghi nhận mối đe dọa nào đối với an toàn không phận Ba Lan.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin nêu trên của Bộ chỉ huy tác chiến Các Lực lượng Vũ trang Ba Lan, tuy nhiên trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, tất cả chuyến bay của máy bay quân sự Nga trên vùng biển trung lập đều được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định quốc tế và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với không lưu nước ngoài.

Thông báo của Bộ chỉ huy tác chiến Các Lực lượng Vũ trang Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh, thời gian gần đây Ba Lan nhiều lần phải điều máy bay xuất kích để phản ứng trước các hoạt động quân sự gần không phận nước này.

Trước đó, ngày 29/10, Ba Lan cũng đã triển khai hai chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 để chặn một máy bay Il-20 của Nga bay trên không phận quốc tế thuộc Biển Baltic.