Ngoại trưởng Mỹ - Thủ tướng Campuchia điện đàm về tình hình biên giới

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 25/12 cho biết, Ngoại trưởng Marco Rubio tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình hình biên giới giữa Thái Lan và Campuchia trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Hun Manet.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng nước này Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campchia Hun Manet về tình hình biên giới Thái Lan.

Theo đó, ông Rubio bày tỏ sự quan ngại về tình trạng bạo lực đang diễn ra và nhắc lại mong muốn hoà bình của Tổng thống Donald Trump.

Bên cạnh đó, phía Mỹ cũng kêu gọi sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ Hiệp định Hoà bình Kuala Lumpur mà Washington làm trung gian.

Ông Rubio khẳng định, Mỹ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận nhằm đảm bảo hoà bình, ổn định giữa Thái Lan và Campuchia.

Trước đó, Mỹ đã kêu gọi Campuchia và Thái Lan chấm dứt các hành động thù địch, rút ​​vũ khí hạng nặng, ngừng gài mìn và thực hiện đầy đủ Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur, bao gồm các cơ chế nhằm đẩy nhanh việc rà phá bom mìn nhân đạo và giải quyết các vấn đề biên giới.

Mỹ cũng hoan nghênh các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhóm họp để ủng hộ Campuchia và Thái Lan thực hiện đầy đủ các cam kết nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, kêu gọi có những hành động cụ thể để giảm leo thang tình hình.