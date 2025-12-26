Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ - Thủ tướng Campuchia điện đàm về tình hình biên giới

  • Thứ sáu, 26/12/2025 07:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott ngày 25/12 cho biết, Ngoại trưởng Marco Rubio tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình hình biên giới giữa Thái Lan và Campuchia trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Hun Manet.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng nước này Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campchia Hun Manet về tình hình biên giới Thái Lan.

Theo đó, ông Rubio bày tỏ sự quan ngại về tình trạng bạo lực đang diễn ra và nhắc lại mong muốn hoà bình của Tổng thống Donald Trump.

Bên cạnh đó, phía Mỹ cũng kêu gọi sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ Hiệp định Hoà bình Kuala Lumpur mà Washington làm trung gian.

Ông Rubio khẳng định, Mỹ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận nhằm đảm bảo hoà bình, ổn định giữa Thái Lan và Campuchia.

Trước đó, Mỹ đã kêu gọi Campuchia và Thái Lan chấm dứt các hành động thù địch, rút ​​vũ khí hạng nặng, ngừng gài mìn và thực hiện đầy đủ Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur, bao gồm các cơ chế nhằm đẩy nhanh việc rà phá bom mìn nhân đạo và giải quyết các vấn đề biên giới.

Mỹ cũng hoan nghênh các nhà lãnh đạo ASEAN đã nhóm họp để ủng hộ Campuchia và Thái Lan thực hiện đầy đủ các cam kết nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, kêu gọi có những hành động cụ thể để giảm leo thang tình hình.

Sách hay về Đông Nam Á

Để giúp độc giả hiểu thêm về Đông Nam Á, Tri Thức - Znews giới thiệu ba cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia về chủ đề này: “Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á”, “Gắn kết và chủ động thích ứng: Tầm nhìn và triển vọng của ASEAN sau năm 2025” và “Đông Nam Á học - Một số vấn đề về ngôn ngữ và văn hóa”.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/ngoai-truong-my-dien-dam-voi-thu-tuong-campuchia-ve-tinh-hinh-bien-gioi-thai-lan-post1256678.vov

VOV.VN

Campuchia Donald Trump Mỹ Thái Lan Campuchia Mỹ Thái Lan thủ tướng Campuchia điện đàm ngoại trưởng mỹ biên giới xung đột

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Hai van de lon doi voi bau cu thoi chien o Ukraine hinh anh

Hai vấn đề lớn đối với bầu cử thời chiến ở Ukraine

41 phút trước 08:43 26/12/2025

0

Quốc hội Ukraine cho biết nhóm công tác về bầu cử trong thời chiến sẽ tập trung thảo luận hai nhóm vấn đề lớn, bao gồm các thách thức pháp lý và kỹ thuật trong quá trình tổ chức bầu cử dưới thiết quân luật, cũng như những khó khăn liên quan tới giai đoạn hậu xung đột.

Algeria yeu cau Phap hoan tra tai san, boi thuong giai doan thuc dan hinh anh

Algeria yêu cầu Pháp hoàn trả tài sản, bồi thường giai đoạn thực dân

1 giờ trước 08:08 26/12/2025

0

Các nghị sĩ Algeria bỏ phiếu thông qua đạo luật coi việc Pháp đô hộ quốc gia Bắc Phi này là “tội ác”, yêu cầu hoàn trả tài sản mà Pháp chiếm đoạt trong suốt 130 năm cai trị, cùng với những hành động khác nhằm “khắc phục những sai lầm lịch sử”.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý