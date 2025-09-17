Mâu thuẫn trong lý lịch của nghi phạm bắn Charlie Kirk

Một thành viên gia đình cho biết Tyler Robinson gần đây quan tâm chính trị và “thù ghét” Charlie Kirk. Trong khi đó, gia đình Robinson lại là cử tri trung thành của đảng Cộng hòa.

Ảnh chụp Tyler Robinson trên mạng xã hội. Ảnh: CNN.

Nhà hoạt động bảo thủ người Mỹ Charlie Kirk đã bị bắn chết trong một sự kiện tại Đại học Utah Valley hôm 10/9. Sau hai ngày truy lùng, giới chức đã bắt giữ và xác định Tyler Robinson, 22 tuổi, sinh sống tại bang Utah, là nghi phạm.

Mặc dù nêu danh tính của Robinson, giới chức hiện chưa xác nhận động cơ vụ việc. Al Jazeera nhận định nhiều chính trị gia và cư dân mạng trên mạng xã hội bắt đầu chắp ghép các mảnh thông tin và suy đoán về động cơ thúc đẩy Robinson bắn ông Kirk.

Quan điểm chính trị của Robinson và gia đình

Hôm 12/9, Thống đốc bang Utah Spencer Cox xác định Robinson là nghi phạm bắn chết ông Kirk. Robinson đang là sinh viên năm 3 của chương trình học nghề điện tại Cao đẳng Kỹ thuật Dixie ở cùng bang.

Dựa trên hồ sơ của bang Utah, Robinson là cử tri đã đăng ký, nhưng không liên kết với bất cứ đảng phái chính trị nào. Robinson cũng không bỏ phiếu trong hai cuộc bầu cử gần nhất dù đã đủ tuổi.

Khi bắt đầu truy lùng người nổ súng vào ông Kirk, Sở An toàn Công cộng Utah công bố những bức ảnh trích xuất từ camera an ninh. Nghi phạm khi đó đi giày Converse, mặc quần jean, áo phông đen dài tay có hình cờ Mỹ và đại bàng và đội mũ.

Tyler Robinson đi giày Converse giống với đôi giày của nghi phạm trong bức ảnh FBI công bố. Ảnh: CNN/FBI.

Nhà của bố mẹ Robinson gần St.George, cách Đại học Utah Valley khoảng 3,5 giờ lái xe. Bố mẹ Robinson đều đăng ký là đảng viên Cộng hòa. Nhiều thành viên khác trong gia đình cũng xác nhận họ là cử tri trung thành theo đảng Cộng hòa. Trên các nền tảng mạng xã hội, một số bức ảnh cho thấy Robinson cầm súng.

Trong một tờ khai do công tố viên đệ trình, một thành viên gia đình chia sẻ Robinson ngày càng quan tâm tới chính trị trong những năm gần đây.

Đặc vụ Robert Bohls của Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết vũ khí của Robinson là "khẩu súng trường bắn tỉa hạng nặng". Theo một tờ khai, các điều tra viên đã tìm thấy khẩu súng trường Mauser Model 98 cỡ nòng .30-06, bắn tỉa, bọc trong khăn tắm tối màu.

Theo công tố viên, điều gì thúc đẩy Robinson bắn ông Kirk?

Thống đốc Utah Spencer Cox cho hay Robinson không hợp tác với giới chức. Các điều tra viên đã phải thẩm vấn bạn bè và người thân để tìm hiểu động cơ.

Một thành viên gia đình cho biết Robinson đã ăn tối cùng gia đình trước vụ nổ súng. Robinson tiết lộ mình không thích ông Kirk và một thành viên khác đồng tình với Robinson, rồi cả hai cùng nói không đồng quan điểm với ông Kirk. Người này cho rằng ông Kirk “đầy lòng thù hận và gieo rắc oán giận”.

Trong khi đó, ông Cox - đảng viên Cộng hòa - nói với truyền thông rằng Robinson “bị nhồi nhét tư tưởng cánh tả”, song không chi tiết. Vị thống đốc nhắc tới một số thông điệp khắc trên vỏ đạn thu được cùng khẩu súng trường được cho là dùng để bắn ông Kirk.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, ông Cox cho biết bạn cùng phòng của Robinson là người chuyển giới từ nam sang nữ. Theo các quan chức cấp cao FBI tiết lộ với Fox News, Robinson có "mối quan hệ tình cảm" với người này.

Nhà hoạt động Charlie Kirk ném mũ về phía đám đông ngay trước khi bị bắn tại một sự kiện của Đại học Utah Valley hôm 10/9. Ảnh: Reuters.

Theo một người thân, bạn cùng phòng của Robinson “ghét những người theo đường lối bảo thủ và Cơ đốc giáo”. Bà nói Robinson bắt đầu hành động “khác thường” từ năm 18 tuổi và “căm ghét người theo đạo Thiên chúa và bảo thủ”.

“Tyler không ưa chúng tôi. Cháu không được nuôi dạy theo cách đó, nhưng qua nhiều năm, cháu xa cách và trở nên cực đoan hơn. Tình hình càng tệ hơn trong 1-2 năm gần đây”, bà chia sẻ, cho biết Robinson “luôn tỏ ra rất tức giận”.

Bà cho rằng quan điểm chính trị của Robinson chịu ảnh hưởng từ người yêu: “Tôi nghĩ Tyler cực đoan hơn rất nhiều kể từ khi hẹn hò”.

Các nhóm ủng hộ cộng đồng LGBTQ cảnh báo những suy đoán vô căn cứ về mối liên hệ giữa vụ ám sát và người chuyển giới sẽ tác động tiêu cực tới người dễ bị tổn thương.

Robinson được cho là đã thảo luận chi tiết về vụ án với người bạn cùng phòng trên ứng dụng Discord. Bạn cùng phòng đã tiết lộ những tin nhắn với Robinson cho các điều tra viên. Một quan chức FBI cho biết người này “rất hợp tác” và khẳng định mình không biết gì về kế hoạch.

Trong một đoạn hội thoại, người gửi - tên Tyler - nói mình để quên một khẩu súng trường trong bụi rậm và phải đi lấy lại. “Tyler” cũng viết mình bọc súng trong khăn.

Theo New York Times, một người quen dường như nhận ra Robinson từ ảnh nghi phạm do giới chức công bố, nên đã hỏi Robinson “đang ở đâu?” trên Discord. Robinson nói đùa “kẻ song trùng” đang tìm cách gây rắc rối, và muốn được chia thưởng nếu có người trong nhóm trò chuyện Discord tố cáo anh.

Phát ngôn viên của Discord nói với Fox News rằng họ chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy nghi phạm cổ súy bạo lực trên nền tảng này.

"Trong quá trình điều tra, Discord xác định một tài khoản thuộc về nghi phạm. Chúng tôi không tìm thấy hoặc nhận được bằng chứng nào cho thấy nghi phạm đã lên kế hoạch cho vụ việc này trên Discord hoặc cổ súy bạo lực trên Discord. Các tin nhắn liên quan vũ khí và chi tiết kế hoạch không phải là tin nhắn Discord, và có khả năng ở một nền tảng khác”, người này cho biết.