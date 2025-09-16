Lời thú tội của nghi phạm bắn Charlie Kirk

Nghi phạm 22 tuổi Tyler Robinson, kẻ bị cáo buộc bắn chết Charlie Kirk ở Utah, từng để lộ ý định sát hại qua tin nhắn với bạn bè và còn gửi lời thú nhận trước khi bị bắt.

Tyler Robinson, nghi phạm 22 tuổi trong vụ ám sát Charlie Kirk. Ảnh: X

Trong chương trình “Fox & Friends” của Fox News, Giám đốc FBI Kash Patel cho biết Robinson từng viết một mảnh giấy nói rằng anh ta “có cơ hội để xử lý Charlie Kirk” và sẽ thực hiện.

Mảnh giấy sau đó đã bị tiêu hủy nhưng giới điều tra vẫn thu thập đủ bằng chứng pháp y để chứng minh nó từng tồn tại, đồng thời xác nhận nội dung qua lời khai nhân chứng.

Patel từ chối tiết lộ ai đã nắm được thông tin này hoặc có ai từng nhìn thấy mảnh giấy trước vụ tấn công hay không.

Trước khi gây án, Robinson cũng nhắn tin cho một người bạn rằng anh ta “có cơ hội ám sát Charlie Kirk” và sẽ làm điều đó vì “căm ghét những gì Charlie đại diện”.

Giới chức khẳng định Robinson hành động một mình khi nổ súng bằng súng trường, sát hại Kirk tại sự kiện hôm 10/9 ở Orem, cách thành phố Salt Lake khoảng 65 km về phía nam. Động cơ chính thức vẫn chưa được công bố và khả năng có đồng phạm đứng sau lên kế hoạch vẫn đang được xem xét.

Theo Washington Post, ngay trước khi ra đầu thú, Robinson đã gửi tin nhắn trên Discord như một lời thú nhận.

“Tôi là người ở Đại học Utah Valley hôm qua. Tôi xin lỗi về tất cả chuyện này”, tài khoản của Robinson viết tối 11/9, chỉ ít giờ trước khi bị bắt.

Thông tin được xác nhận nhờ lời kể của hai người quen với cuộc trò chuyện và ảnh chụp màn hình.

Cơ quan điều tra cũng cho biết đã tìm thấy DNA của Robinson trên chiếc khăn quấn quanh khẩu súng trường nghi là hung khí và trên một chiếc tua-vít để lại trên mái nhà - nơi nghi phạm nổ súng.

Robinson hiện bị giam tại một nhà tù ở Utah và dự kiến sẽ bị truy tố muộn nhất vào ngày 16/9, khi ra tòa lần đầu. Thống đốc Utah Spencer Cox cho hay Robinson chưa hợp tác với nhà chức trách. Các điều tra viên đã phải thẩm vấn bạn bè và người thân để tìm hiểu động cơ.

Cox cho hay Robinson lớn lên trong một gia đình theo đạo, khu vực bảo thủ, nhưng “tư tưởng của anh ta khác hẳn gia đình”, song không tiết lộ thêm chi tiết.

Hồ sơ bầu cử tại tiểu bang cho thấy Robinson đăng ký cử tri nhưng không chọn đảng phái và cũng không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Tuy nhiên, một người thân nói với cảnh sát rằng Robinson ngày càng quan tâm đến chính trị và từng bày tỏ không ưa Charlie Kirk.

Hiện dư luận chờ kết quả điều tra chính thức để làm rõ động cơ thực sự của Robinson, nghi phạm lớn lên trong môi trường bảo thủ nhưng mang tư tưởng khác biệt, và cuối cùng lại trở thành nhân vật trung tâm của vụ sát hại gây rúng động chính trường Mỹ.