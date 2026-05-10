Nghẹt thở cuộc đua trụ hạng V.League

  • Chủ nhật, 10/5/2026 19:07 (GMT+7)
Chiều 10/5, Hoàng Anh Gia Lai thua PVF-CAND 1-2 ngay trên sân Pleiku ở vòng 22 V.League 2025/26.

Lý Đức cùng PVF-CAND thắng nghẹt thở.

Sau chiến thắng bất ngờ 2-0 của SHB Đà Nẵng trước Becamex TP.HCM ở trận đấu sớm, áp lực đè nặng lên PVF-CAND trong chuyến làm khách tại Pleiku. Đội bóng này hiểu rằng chỉ có 3 điểm mới giúp họ thoát khỏi vị trí cuối bảng. Thực tế, Phạm Lý Đức và đồng đội đáp trả đầy mạnh mẽ.

Ngay phút thứ 4, PVF-CAND khiến khán giả chủ nhà thót tim khi Thanh Nhàn tung cú sút chéo góc dội cột dọc. Hoàng Anh Gia Lai cũng có cơ hội đáp trả, đáng tiếc nhất là pha đá phạt kỹ thuật của Duy Tâm ở phút 12 nhưng bóng tiếp tục tìm đến khung gỗ.

Trong thế trận giàu tốc độ, đội khách là những người tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 29, Mahmoud băng vào dứt điểm chuẩn xác sau đường căng ngang của Mpande, mở tỷ số cho PVF-CAND. Chỉ hơn 10 phút sau, Lý Đức lên tiếng với pha lập công dễ dàng trong vùng cấm, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Hai bàn thua liên tiếp khiến Hoàng Anh Gia Lai rơi vào thế bám đuổi. Trước khi hiệp một khép lại, Conceicao mang về hy vọng cho đội chủ sân Pleiku bằng pha xử lý gọn gàng và dứt điểm hiểm hóc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Bước sang hiệp hai, Hoàng Anh Gia Lai đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự lùi sâu và chơi đầy kỷ luật của PVF-CAND, đội chủ nhà gần như bế tắc trong các pha triển khai cuối cùng.

Chiến thắng quý giá giúp PVF-CAND vươn lên vị trí thứ 13 với 18 điểm, đồng thời đẩy SHB Đà Nẵng trở lại đáy bảng. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đối mặt áp lực lớn khi chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 5 điểm.

Thua trong thế hơn người, CLB Hà Nội bật khỏi top 3

Tối 9/5, thất bại 0-1 trước CLB Thanh Hóa ở vòng 22 V.League 2025/26 khiến Hà Nội bật khỏi top 3 trên bảng xếp hạng.

HLV Huỳnh Đức chia tay CLB CA TP.HCM

Lê Huỳnh Đức được cho là rời cương vị HLV trưởng CLB CA TP.HCM sau chuỗi thành tích sa sút, khép lại giai đoạn đầy biến động của đội bóng tại V.League 2025/26.

Pha vào bóng ghê rợn ở V.League

Tối 3/5, trung vệ Nguyễn Đức Hoàng Minh của Thể Công Viettel bị truất quyền thi đấu sau pha xoạc bóng nguy hiểm, suýt khiến Đỗ Thanh Thịnh bên phía CLB Ninh Bình dính chấn thương nặng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

    Dàn sao rớt giá thê thảm sau một mùa

    Chuyên trang Transfermarkt vừa có đợt cập nhật giá của hơn 200 cầu thủ, trong đó nổi lên những ngôi sao bị rớt giá mạnh so với giai đoạn đầu mùa.

    Con trai Ronaldo được săn đón

    Cristiano Ronaldo Jr. tiếp tục thu hút sự chú ý của bóng đá châu Âu khi vừa có quãng thời gian thử việc tại học viện Real Madrid.

