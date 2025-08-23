Sự nhiệt tình ngu ngốc

Sự nhiệt tình là động lực, nhưng nếu không được kiểm soát bằng tư duy phản biện và chiến lược rõ ràng, nó có thể dẫn đến những quyết định sai lầm. Người sáng tạo giỏi không chỉ đam mê - họ còn biết khi nào nên dừng lại, điều chỉnh và học hỏi.