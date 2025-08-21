Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tư duy ngược dịch chuyển thế giới

Nhà đầu tư sáng suốt và Nhà đầu tư mù quáng

  Thứ năm, 21/8/2025 07:00 (GMT+7)
Để đầu tư hiệu quả, cần học cách ngược dòng tư duy, đặt ra những câu hỏi khó, và không ngại khám phá mặt trái của ý tưởng. Sự sáng suốt đến từ việc dám nghi ngờ chính mình. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

Nhà đầu tư sáng suốt và Nhà đầu tư mù quáng

Tư duy ngược dịch chuyển thế giới

07:00 20/08/2025

Phá hủy mang tính sáng tạo

07:00 20/08/2025

Theo Adam Grant, sáng tạo không chỉ là xây dựng cái mới, mà còn là dám phá bỏ cái cũ. Những người dám đi ngược lại số đông, thử nghiệm, thất bại và kiên trì chính là những người có thể dịch chuyển thế giới. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

