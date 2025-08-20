Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới sách Audiobook

Tư duy ngược dịch chuyển thế giới

Phá hủy mang tính sáng tạo

  • Thứ tư, 20/8/2025 16:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo Adam Grant, sáng tạo không chỉ là xây dựng cái mới, mà còn là dám phá bỏ cái cũ. Những người dám đi ngược lại số đông, thử nghiệm, thất bại và kiên trì chính là những người có thể dịch chuyển thế giới. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

kinh te anh 1kinh te anh 2

Phá hủy mang tính sáng tạo

Theo Adam Grant, sáng tạo không chỉ là xây dựng cái mới, mà còn là dám phá bỏ cái cũ. Những người dám đi ngược lại số đông, thử nghiệm, thất bại và kiên trì chính là những người có thể dịch chuyển thế giới. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý