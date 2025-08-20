Thế giới sách
Audiobook
Tư duy ngược dịch chuyển thế giới
Phá hủy mang tính sáng tạo
- Thứ tư, 20/8/2025 16:02 (GMT+7)
- 1 giờ trước
Theo Adam Grant, sáng tạo không chỉ là xây dựng cái mới, mà còn là dám phá bỏ cái cũ. Những người dám đi ngược lại số đông, thử nghiệm, thất bại và kiên trì chính là những người có thể dịch chuyển thế giới. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!
Phá hủy mang tính sáng tạo
Theo Adam Grant, sáng tạo không chỉ là xây dựng cái mới, mà còn là dám phá bỏ cái cũ. Những người dám đi ngược lại số đông, thử nghiệm, thất bại và kiên trì chính là những người có thể dịch chuyển thế giới. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!