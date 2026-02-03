Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Enzyme tự nhiên hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Enzym tự nhiên trong nước ép hỗ trợ điều trị ung thư dạ dày

  • Thứ ba, 3/2/2026 07:48 (GMT+7)
Enzyme từ thực phẩm tự nhiên như nước ép nho, nấm tuyết, việt quất cho bệnh nhân ung thư dạ dày giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương ADN và giảm sự phát triển tế bào ung thư. Ngoài ra, nước kiềm hỗ trợ hấp thụ các hoạt chất chống ung thư, trung hòa axit và cân bằng pH trong cơ thể. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

Enzym tự nhiên trong nước ép hỗ trợ điều trị ung thư dạ dày

07:48 20/01/2026

Enzyme từ thực phẩm tự nhiên như nước ép nho, nấm tuyết, việt quất cho bệnh nhân ung thư dạ dày giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương ADN và giảm sự phát triển tế bào ung thư. Ngoài ra, nước kiềm hỗ trợ hấp thụ các hoạt chất chống ung thư, trung hòa axit và cân bằng pH trong cơ thể. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

Enzym tự nhiên trong nước ép hỗ trợ điều trị ung thư đại trực tràng

07:48 20/01/2026

Enzyme từ thực phẩm tự nhiên như nước ép măng tây, bông cải xanh, táo, cần tây cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng nhằm loại bỏ gốc tự do, ngăn chúng gây tổn hại tế bào và ức chế sự phát triển khối u. Đồng thời sử dụng nước kiềm giúp cơ thể hấp thụ hoạt chất chống ung thư, trung hòa axit và cân bằng pH cơ thể. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

Dinh dưỡng trong sữa hạt cho bệnh nhân ung thư phổi

07:48 20/01/2026

Ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch, kê, ngô...) cung cấp nhiều chất xơ, vitamin B và carbohydrate giúp não sản sinh serotonin, một hormone giúp giảm chán ăn, buồn bực và các triệu chứng của ung thư phổi. Sữa hạt sen-ngô-hạt bí là thức uống giàu chất xơ và chất chống oxy hóa cao, giúp chống lại bệnh ung thư phổi. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội sách!

Dinh dưỡng trong sữa hạt cho bệnh nhân ung thư gan

07:48 20/01/2026

Bệnh nhân ung thư gan thường chán ăn và mệt mỏi do điều trị, nhưng việc ăn uống đầy đủ là cần thiết để duy trì cân nặng và sức khỏe, chống lại bệnh tật. Sữa hạt đậu nành - ngô được đề xuất để đáp ứng dinh dưỡng và chứa nhiều chất dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư gan. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

Cơ chế chữa bệnh của Enzym trong cơ thể người

07:48 20/01/2026

Enzym trong cơ thể người có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là với bệnh nhân ung thư. Enzym tham gia vào quá trình tiêu hóa, miễn dịch, tái tạo tế bào và loại bỏ độc tố, theo đó là khả năng tự phục hồi của cơ thể nếu được cung cấp đầy đủ enzyme và năng lượng sinh học. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

