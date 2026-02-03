Dinh dưỡng trong sữa hạt cho bệnh nhân ung thư gan

Bệnh nhân ung thư gan thường chán ăn và mệt mỏi do điều trị, nhưng việc ăn uống đầy đủ là cần thiết để duy trì cân nặng và sức khỏe, chống lại bệnh tật. Sữa hạt đậu nành - ngô được đề xuất để đáp ứng dinh dưỡng và chứa nhiều chất dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư gan.