Enzyme tự nhiên hỗ trợ bệnh nhân ung thư
Cơ chế chữa bệnh của Enzym trong cơ thể người
- Thứ sáu, 30/1/2026 07:00 (GMT+7)
- 15 phút trước
Enzym trong cơ thể người có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là với bệnh nhân ung thư. Enzym tham gia vào quá trình tiêu hóa, miễn dịch, tái tạo tế bào và loại bỏ độc tố, theo đó là khả năng tự phục hồi của cơ thể nếu được cung cấp đầy đủ enzyme và năng lượng sinh học.
