Enzyme tự nhiên hỗ trợ bệnh nhân ung thư
Enzym tự nhiên trong nước ép hỗ trợ điều trị ung thư đại trực tràng
Enzyme từ thực phẩm tự nhiên như nước ép măng tây, bông cải xanh, táo, cần tây cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng nhằm loại bỏ gốc tự do, ngăn chúng gây tổn hại tế bào và ức chế sự phát triển khối u. Đồng thời sử dụng nước kiềm giúp cơ thể hấp thụ hoạt chất chống ung thư, trung hòa axit và cân bằng pH cơ thể.
Dinh dưỡng trong sữa hạt cho bệnh nhân ung thư phổi
Ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch, kê, ngô...) cung cấp nhiều chất xơ, vitamin B và carbohydrate giúp não sản sinh serotonin, một hormone giúp giảm chán ăn, buồn bực và các triệu chứng của ung thư phổi. Sữa hạt sen-ngô-hạt bí là thức uống giàu chất xơ và chất chống oxy hóa cao, giúp chống lại bệnh ung thư phổi.
Dinh dưỡng trong sữa hạt cho bệnh nhân ung thư gan
Bệnh nhân ung thư gan thường chán ăn và mệt mỏi do điều trị, nhưng việc ăn uống đầy đủ là cần thiết để duy trì cân nặng và sức khỏe, chống lại bệnh tật. Sữa hạt đậu nành - ngô được đề xuất để đáp ứng dinh dưỡng và chứa nhiều chất dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư gan.
Cơ chế chữa bệnh của Enzym trong cơ thể người
Enzym trong cơ thể người có vai trò rất quan trọng, đặc biệt là với bệnh nhân ung thư. Enzym tham gia vào quá trình tiêu hóa, miễn dịch, tái tạo tế bào và loại bỏ độc tố, theo đó là khả năng tự phục hồi của cơ thể nếu được cung cấp đầy đủ enzyme và năng lượng sinh học.