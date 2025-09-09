Bố Già - Chương 4
Bố già
Chương 4 không còn những cuộc thương lượng và đe dọa, mà tập trung hơn vào cuộc sống nội bộ của gia đình Corleone. Đặt nền móng cho sự phát triển của Michael Corleone, con trai út của Don Vito, – từ người ngoài cuộc trở thành người kế thừa đế chế Corleone.
Chương 3 mở rộng cái nhìn về cách gia đình Corleone vận hành - vừa tinh tế, vừa tàn nhẫn. Gia đình Corleone không cần phải nói nhiều - hành động của họ đủ để khiến người khác phải tuân theo.
Chương 2 cũng vẫn là bối cảnh lễ cưới của Connie Corleone nhưng tập trung hơn vào mối quan hệ giữa các nhân vật trong gia đình Corleone và những người khách đến dự. Qua đó chúng ta còn thấy Don Vito vận hành thế giới của mình không chỉ bằng quyền lực, mà bằng sự hiểu biết tâm lý và chiến lược.
Chương 1 xoay quanh bối cảnh lễ cưới của Connie Corleone, con gái Don Vito Corleone, hé lộ phong cách lãnh đạo đặc trưng của Don Vito Corleone - không bằng bạo lực mà bằng ảnh hưởng và sự khôn ngoan. Quả thật là một ông trùm vừa đáng sợ vừa đáng kính.