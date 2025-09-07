Chương 2 cũng vẫn là bối cảnh lễ cưới của Connie Corleone nhưng tập trung hơn vào mối quan hệ giữa các nhân vật trong gia đình Corleone và những người khách đến dự. Qua đó chúng ta còn thấy Don Vito vận hành thế giới của mình không chỉ bằng quyền lực, mà bằng sự hiểu biết tâm lý và chiến lược. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

Bố Già - Chương 2

Bố Già - Chương 1
Chương 1 xoay quanh bối cảnh lễ cưới của Connie Corleone, con gái Don Vito Corleone, hé lộ phong cách lãnh đạo đặc trưng của Don Vito Corleone - không bằng bạo lực mà bằng ảnh hưởng và sự khôn ngoan. Quả thật là một ông trùm vừa đáng sợ vừa đáng kính.