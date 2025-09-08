Bố Già - Chương 2

Chương 2 cũng vẫn là bối cảnh lễ cưới của Connie Corleone nhưng tập trung hơn vào mối quan hệ giữa các nhân vật trong gia đình Corleone và những người khách đến dự. Qua đó chúng ta còn thấy Don Vito vận hành thế giới của mình không chỉ bằng quyền lực, mà bằng sự hiểu biết tâm lý và chiến lược.