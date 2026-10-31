Ngày tồi tệ của cổ phiếu Intel

Intel đã trải qua phiên giao dịch đầy tồi tệ khi cổ phiếu lao dốc mạnh nhất kể từ những năm 1970, đặc biệt trong bối cảnh kết quả kinh doanh thấp hơn kỳ vọng của giới đầu tư.

Trong phiên giao dịch ngày 30/10 (giờ Mỹ), cổ phiếu Intel lao dốc 29%, qua đó ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ thập niên 1970, sau khi nhà sản xuất chip này đưa ra dự báo kinh doanh thấp hơn kỳ vọng do một nhà máy tại Israel phải ngừng hoạt động và thị trường máy tính cá nhân (PC) tiếp tục suy yếu, theo CNBC.

Giáng đòn mạnh vào các nhà đầu tư

Các chuyên gia nhận định đây là một bước lùi lớn đối với CEO Lip-Bu Tan. Ông chính thức được bổ nhiệm vào tháng 3/2025 và nỗ lực vực dậy công ty sau khi Intel bỏ lỡ những năm đầu của làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).

Đà lao dốc của Intel cũng giáng một đòn mạnh vào Tổng thống Donald Trump, vốn đã thúc đẩy chính phủ Mỹ mua 10% cổ phần Intel hơn một năm trước. Dù khoản đầu tư này vẫn đang có lãi, giá trị số cổ phần mà chính phủ nắm giữ đã giảm khoảng 12 tỷ USD trong phiên mới nhất.

Áp lực đè nặng lên vai CEO Intel Lip-Bu Tan. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý, Nvidia cũng đã đầu tư một khoản lớn vào Intel và giá trị khoản đầu tư này đã mất khoảng 6 tỷ USD khi cổ phiếu Intel lao dốc.

Trước khi Intel công bố kết quả kinh doanh hôm 29/10, cổ phiếu công ty đã tăng khoảng 150% từ đầu năm, nhờ nhu cầu đối với bộ xử lý trung tâm (CPU) ngày càng tăng. Đây là linh kiện đang trở nên thiết yếu đối với các tác vụ AI tự hành (agentic AI).

Trước diễn biến tiêu cực trên, các nhà phân tích của D.A. Davidson hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu Intel từ "mua" xuống "trung lập".

"Chúng tôi hiểu rằng thị trường PC đang chịu tác động tiêu cực trên toàn ngành. Tuy nhiên, diễn biến này cũng rất khó để 'biện minh' cho mức định giá hiện tại khi tình trạng suy yếu nghiêm trọng đến vậy", các nhà phân tích cho biết.

Không chỉ Intel, cổ phiếu Amazon cũng mất 1,4% giá trị trong phiên 30/10, sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý III thấp hơn kỳ vọng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận, đồng thời giữ nguyên dự báo chi tiêu vốn năm 2026 ở mức 220 tỷ USD .

Đáng chú ý, Amazon ghi nhận dòng tiền tự do âm trong quý thứ 2 liên tiếp, với mức thâm hụt tăng mạnh so với quý trước.

Các doanh nghiệp bán dẫn khác cũng ghi nhận mức giảm, với Nvidia mất 4%, Broadcom giảm hơn 5%, trong khi Qualcomm, nhà sản xuất chip dành cho thiết bị di động, lao dốc 11%.

Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,9%, khép lại một tuần đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp công nghệ trong mùa công bố kết quả kinh doanh. Hôm 29/10, Alphabet ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử khi cổ phiếu "bốc hơi" hơn 12%.

Chuyên gia trấn an nhà đầu tư

Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về khoản chi tiêu khổng lồ cho AI của những tập đoàn công nghệ lớn, cũng như khả năng các khoản đầu tư này mang lại hiệu quả.

Matt Orton, chiến lược gia thị trường trưởng tại Raymond James, nói với CNBC trong chương trình Squawk Box Europe rằng ông không nghĩ đây là thời khắc buộc thị trường phải nhìn nhận lại mọi thứ. Tuy nhiên, đây là lúc các nhà đầu tư nên tính toán kỹ khi danh mục đầu tư trong lĩnh vực này đang tập trung quá đông vào cùng một vị thế, dù các yếu tố cơ bản vẫn mạnh.

Đối với Intel, triển vọng kinh doanh đáng thất vọng phản ánh tình trạng thị trường PC chịu sức ép nặng nề do chi phí bộ nhớ và các linh kiện khác tăng mạnh. Theo Counterpoint Research, lượng PC xuất xưởng trên toàn cầu trong quý II/2026 giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Intel dự báo lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 25 cent trong quý hiện tại, với doanh thu đạt 15- 16 tỷ USD . Theo LSEG, các nhà phân tích trước đó dự báo doanh thu của tập đoàn này đạt 17,1 tỷ USD và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu ở mức 43 cent.

"Chúng tôi dự báo thị trường PC sẽ tiếp tục suy yếu ít nhất đến hết nửa đầu năm sau", Giám đốc tài chính Intel David Zinsner cho biết trong thông cáo. Ông cũng nói thêm công ty sẽ tiếp tục đầu tư có kỷ luật vào năng lực sản xuất và vốn lưu động nhằm gia tăng nguồn cung, hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai.

Triển vọng kinh doanh cũng đã tính đến tác động từ vụ nổ tại một nhà máy sản xuất chip ở Israel hồi đầu tháng, khiến 2 công nhân thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Zinsner cho biết sự cố này sẽ khiến công ty mất khoảng 600 triệu USD doanh thu trong hai quý.

Trong khi đó, CEO Lip-Bu Tan nhận định vụ nổ là "một tai nạn đáng tiếc và thương tâm". Vụ việc đã khiến nhà máy phải ngừng hoạt động kéo dài, ảnh hưởng đến việc giao hàng các dòng chip 10 nanomet.

Mảng sản xuất chip theo hợp đồng (foundry) là trọng tâm trong nỗ lực vực dậy Intel của Tan, nhưng hoạt động này vẫn gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng trên thị trường.

Intel là nhà sản xuất chip logic tiên tiến duy nhất có trụ sở tại Mỹ. Công ty hiện đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt dòng chip 18A tiên tiến nhất tại nhà máy mới ở Arizona, qua đó cung cấp một lựa chọn thay thế cho Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).

Nhà máy tiếp theo của Intel tại Arizona dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2028. Tuy nhiên, "ông lớn" công nghệ Mỹ vẫn chưa có khách hàng bên ngoài nào cho các dòng chip mới.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, vị CEO nhấn mạnh công ty sẽ có một vài khách hàng và sẵn sàng công bố trong 2 quý tới, đồng thời cho biết Intel đang đạt được tiến triển vượt bậc đối với dòng chip 14A sắp ra mắt.