Kỹ sư người Việt làm giám đốc nhà máy lắp ráp, kiểm thử lớn nhất Intel

Đến với theInsight, ông Nguyễn Quang Khánh, Giám đốc Nhà máy Intel Products Việt Nam nhìn lại hành trình trưởng thành của đội ngũ kỹ sư và cơ hội cho ngành bán dẫn nước nhà.

Đến với theInsight, ông Nguyễn Quang Khánh, Giám đốc Nhà máy Intel Products Việt Nam nhìn lại hành trình trưởng thành của đội ngũ kỹ sư và cơ hội cho ngành bán dẫn nước nhà.

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Show: theInsight

Host: Lan Anh

Khách mời: Ông Nguyễn Quang Khánh, Giám đốc Nhà máy Intel Products Việt Nam (IPV)

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16 năm trước, kỹ sư trẻ Nguyễn Quang Khánh bước vào Intel Products Việt Nam khi nhà máy vừa đi vào hoạt động với gần như toàn bộ quản lý kỹ thuật là người nước ngoài. Theo thời gian, ông luân chuyển qua nhiều vị trí và từng bước đảm nhận các vai trò quan trọng trước khi trở thành Giám đốc Nhà máy Intel Products Việt Nam (IPV) - cơ sở lắp ráp và kiểm thử chip lớn nhất của Intel trên toàn cầu.

Trong cuộc trò chuyện cùng theInsight nhân dịp kỷ niệm 20 năm Intel hiện diện tại Việt Nam, ông Khánh nhìn lại hành trình chuyển mình của nhà máy cùng sự trưởng thành của đội ngũ kỹ sư Việt Nam. Từ chỗ học hỏi những công nghệ nền tảng, kỹ sư trong nước nay đã có thể triển khai, phát triển các công đoạn lắp ráp và kiểm thử những con chip tiên tiến nhất của Intel.

Mang tới theInsight một con chip Intel Core Ultra Series 3 vừa xuất xưởng tại Việt Nam, vị lãnh đạo trực tiếp giải mã những công đoạn kỹ thuật phức tạp phía sau sản phẩm chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, qua đó phản bác quan điểm cho rằng lắp ráp và kiểm thử chip là công việc có hàm lượng công nghệ thấp.

Theo ông, sau hai thập kỷ, IPV không chỉ góp phần đào tạo gần 10.000 kỹ sư, chuyên gia và nhà quản lý người Việt, mà còn hỗ trợ hơn 600 nhà cung cấp nội địa đạt chuẩn tham gia chuỗi sản xuất tiên tiến.

Từ câu chuyện của Intel, vị lãnh đạo cho rằng cơ hội đang mở ra với ngành bán dẫn Việt Nam, nhưng thành công sẽ phụ thuộc vào năng lực thực thi, tầm nhìn dài hạn và chất lượng nguồn nhân lực. Nhấn mạnh Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc đều mất hàng thập kỷ để phát triển ngành bán dẫn, ông Khánh cho rằng Việt Nam cần chiến lược dài hạn và sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, các trường đại học, doanh nghiệp FDI cùng doanh nghiệp nội địa nhằm xây dựng thế hệ kỹ sư đủ sức đảm nhận những mắt xích có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.