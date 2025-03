Ngày mai, ai sẽ thắng Oscar 2025?

Oscar 2025 là một trong những mùa giải khó lường nhất, khi các giải thưởng có khả năng dự đoán kết quả được chia đều cho nhiều tác phẩm khác nhau.

Kỳ Oscar lần thứ 97 có lẽ là một trong những mùa giải gây tranh cãi nhất lịch sử. Càng gần đến ngày hạ màn, giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh càng vướng phải nhiều bê bối, khiến cục diện đua tranh dần trở nên khó đoán.

Emilia Pérez, tác phẩm có số lượng đề cử lớn nhất (13 hạng mục), bỗng trượt dài trên đường đua khi bị bủa vây bởi hàng loạt bê bối. Chưa dừng lại, cả Anora, The Brutalist và Conclave - ba ứng cử viên nặng ký ở hạng mục Phim hay nhất - cũng bị chỉ trích vì những lý do khác nhau, từ đó có những bước chững lại tương đối.

Bên cạnh đó, ảnh hưởng từ cuộc đình công của biên kịch và diễn viên cũng khiến chất lượng các tác phẩm năm nay giảm đi đáng kể. Với việc không có bộ phim nào vượt trội hẳn so với phần còn lại, kết quả của kỳ Oscar lần thứ 97 phụ thuộc rất lớn vào các chiến dịch vận động tranh giải trước đó.

Phim nghệ thuật lên ngôi

Tính đến thời điểm hiện tại, Anora, The Brutalist và Conclave là những ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Phim hay nhất năm. Cả ba đều là những đại diện của dòng phim chính kịch nghệ thuật, đều nhấn mạnh vào tâm lý nhân vật với những xung đột nội tại, và cũng đều có tone màu lạnh kết hợp phần hình ảnh có tính nghệ thuật cao.

Khác chăng, nếu Anora mang hơi hướm hiện thực thô mộc của điện ảnh độc lập Mỹ, thì The Brutalist lại có sắc thái noir hiện đại (neo-noir), khai thác sự suy tàn của lý tưởng nghệ thuật trước sức mạnh của quyền lực, còn Conclave giữ được sự bí ẩn và kịch tính của một tác phẩm chính trị tôn giáo.

Song, càng về những chặng cuối, Anora càng tạo ra khoảng cách lớn với hai đối thủ. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Neon – hãng phim độc lập từng mang đến những cú sốc điện ảnh như Parasite (2019) hay Titane (2021), đứa con tinh thần của Sean Baker có màn bứt phá đáng ngạc nhiên.

Anora, The Brutalist và Conclave được đánh giá là ba bộ phim hay nhất năm.

Từ chỗ bị nghi ngờ, tác phẩm hiện đã sở hữu 75 giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có những cái tên rất quan trọng như PGA (hiệp hội nhà sản xuất), DGA (hiệp hội đạo diễn), WGA (hiệp hội biên kịch) và Critics Choice… Trước đó, chỉ duy nhất Brokeback Mountain (2005) thắng tổ hợp giải kể trên mà thất bại ở hạng mục Phim hay nhất. Đặc biệt, với chiến thắng tại PGA, Anora đã nắm lợi thế lớn trong cuộc đua. Với việc có số lượng thành viên tương đồng với Viện Hàn lâm, PGA chính là giải thưởng dự đoán Oscar uy tín nhất (12/15 tác phẩm gần nhất thắng PGA đều thắng Oscar).

Tuy nhiên, Conclave cũng nổi lên như một đối thủ đáng gờm. Bộ phim chính trị của Edward Berger đã bất ngờ giành chiến thắng tại BAFTA và SAG - hai trong số những giải thưởng tiền Oscar quan trọng nhất. Chưa kể, Conclave cũng được dự đoán sẽ chiến thắng giải Dựng phim và Kịch bản - hai hạng mục có mối liên hệ mật thiết với giải Phim hay nhất. Nếu điều này thành hiện thực, khả năng Conclave tạo nên bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

Cuối cùng, The Brutalist chính là tác phẩm để lại nhiều tiếc nuối nhất. Từ trước khi được công chiếu rộng rãi, đứa con tinh thần của Brady Corbet đã thu hút sự chú ý lớn. Bộ phim được ví như một biên niên sử về kiến trúc hay một tác phẩm đậm chất vị nghệ thuật, thể hiện nỗi dằn xé của người nghệ sĩ trước các biến cố thời đại.

Tất thảy chất liệu đó khiến The Brutalist được kỳ vọng sẽ càn quét các giải thưởng tại Oscar 2025. Song về gần cuối chặng đua, tác phẩm có cú trượt dài khi liên tiếp thất bại tại các giải thưởng quan trọng. Các chuyên trang điện ảnh tiết lộ phim không được Viện Hàn lâm yêu thích như kỳ vọng vì quá dài và nặng nề.

Tri thức - Znews dự đoán: Anora

Cuộc đua song mã giữa Sean Baker và Brady Corbet

Với việc thiếu vắng Edward Berger của Conclave, cuộc đua đến danh hiệu Đạo diễn của năm chỉ còn là câu chuyện giữa Sean Baker và Brady Corbet. Cả hai đều để lại dấu ấn cá nhân mạnh mẽ trong tác phẩm của mình, lịch sử giải thưởng cũng cho thấy đây là một cuộc cạnh tranh khó đoán định.

Dễ thấy, câu chuyện và thông điệp của Anora không quá đột phá, đơn thuần chỉ là một cô gái có xuất thân thấp kém, vỡ mộng khi tin rằng mình sẽ đổi đời nhờ cưới một người đàn ông giàu có. Dẫu vậy, chính khả năng chỉ đạo diễn xuất tài tình của Sean Baker là thứ nâng tầm Anora, đưa nó từ một bộ phim có motif quen thuộc trở thành tác phẩm mang đậm tính hiện thực, khiến người xem vỡ oà khi soi chiếu chính mình.

Giải Đạo diễn hay nhất là cuộc đua "song mã" của Brady Corbet và Sean Baker.

Phía đối diện, giới quan sát nhận định Brady Corbet đã làm ra một tác phẩm khó tin. Chỉ với 10 triệu USD ngân sách, vị đạo diễn đã dựng nên một bộ phim chính kịch/lịch sử có tầm vóc đồ sộ. Chưa kể, những năm gần đây, Viện Hàn lâm cũng thường ưu ái những tác phẩm có quy mô lớn và câu chuyện mang tính lịch sử. The Revenant (2015), The Power of the Dog (2021), hay gần đây nhất là Oppenheimer (2023) là những ví dụ điển hình.

Tính đến hiện tại, Baker có phần nhỉnh hơn đôi chút so với đối thủ. Đạo diễn người Mỹ đã giành chiến thắng giải thưởng quan trọng DGA (giải Hiệp hội đạo diễn Mỹ). Trong lịch sử gần 100 năm của Oscar, chỉ có 8 lần DGA và Best Director cho ra kết quả khác nhau.

Dù vậy, Brady Corbet thực chất vẫn còn nguyên khả năng tạo bất ngờ, khi anh có hai chiến thắng ấn tượng tại BAFTA và Quả Cầu Vàng. Nếu Viện Hàn lâm muốn vinh danh một đạo diễn có phong cách nghệ thuật đột phá, Corbet sẽ là cái tên sáng giá.

Tri thức - Znews dự đoán: Sean Baker

Timothée Chalamet khó lật ngược thế cờ

Tại lễ trao giải SAG (hiệp hội diễn viên), Timothée Chalamet (A Complete Unknown) gây bất ngờ khi chiến thắng ở hạng mục Nam chính xuất sắc. Giải thưởng trên giúp anh trở thành nam diễn viên trẻ nhất từng chiến thắng hạng mục này, đồng thời chấm dứt chuỗi áp đảo của Adrien Brody (The Brutalist). Trước đó, Brody được coi là ứng viên hàng đầu, khi thắng liên tiếp các giải Critics Choice, BAFTA, và Quả Cầu Vàng, nhờ vai diễn một kiến trúc sư người Hungary trốn thoát khỏi châu Âu hậu chiến tranh.

Adrien Brody được dự đoán sẽ có tượng vàng thứ hai, bất chấp chiến thắng Timothée Chalamet tại SAG.

Nếu giành chiến thắng tại Oscar 2025, Timothée Chalamet sẽ có trong tay tượng vàng đầu tiên sau hai lần đề cử, đồng thời trở thành diễn viên trẻ nhất chiến thắng ở hạng mục này. Kỷ lục trước đó thuộc về chính Adrien Brody, người từng giành Oscar năm 2003 khi chỉ mới 29 tuổi.

Dù rất nhiều người tin rằng Timothée Chalamet hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ, song thực chất việc bỏ phiếu Oscar đã khép lại trước khi kết quả SAG được công bố, đồng nghĩa với việc chiến thắng này có thể không tác động nhiều đến cuộc đua. Hơn nữa, dù vai Bob Dylan của Chalamet được đánh giá cao, nhưng A Complete Unknown không gây tiếng vang mạnh mẽ như The Brutalist của Adrien Brody.

Adrien Brody đã xây dựng vị thế vững chắc trong suốt mùa giải với sự ủng hộ từ giới phê bình, cũng như áp đảo về số lượng giải thưởng tiền Oscar. Nếu không có bất ngờ lớn vào phút chót, anh vẫn là ứng viên nặng ký nhất cho tượng vàng. Dù thành tựu của Timothée Chalamet tại SAG mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn, nhưng vẫn khó thay đổi cục diện vốn đã luôn nghiêng về nam chính The Brutalist.

Tri thức - Znews dự đoán: Adrien Brody

Demi Moore có được gọi tên?

Cơ hội giành tượng vàng Nữ chính xuất sắc đang nghiêng về Demi Moore (The Substance), nhưng Mikey Madison (Anora) vẫn là một đối thủ đáng gờm, hoàn toàn có khả năng tạo bất ngờ. Cuộc đua của họ càng thêm thú vị khi một bên là minh tinh thế hệ trước, có màn trở lại mạnh mẽ sau khoảng thời gian dài ngụp lặn, trong khi người còn lại là gương mặt đầy hứa hẹn của điện ảnh thế giới.

Nếu chiến thắng, Demi Moore sẽ lần đầu tiên nâng tượng vàng sau hơn 40 năm cống hiến cho điện ảnh. Đây chắc chắn sẽ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên, đưa bà vào hàng ngũ những ngôi sao từng bị đánh giá thấp nhưng cuối cùng vẫn chạm đến đỉnh vinh quang. Demi Moore cũng thắng hầu hết giải tiền Oscar quan trọng, từ SAG đến Critics Choice, khiến bà trở thành ứng viên nặng ký nhất.

Cuộc cạnh tranh giữa Demi Moore và Mikey Madison vẫn diễn ra căng thẳng.

Trong khi đó, Mikey Madison cũng ghi dấu ấn lớn khi giành BAFTA – giải thưởng có sức ảnh hưởng mạnh đến Oscar. Anora, bộ phim mà cô đóng chính, cũng là ứng cử viên hàng đầu cho giải Phim hay nhất. Điều này có thể giúp củng cố vị thế của nữ diễn viên trong cuộc cạnh tranh với đàn chị.

Giới chuyên môn nhận định Moore có lợi thế nhờ câu chuyện trở lại ấn tượng và sự ủng hộ của các tổ chức điện ảnh, trong khi Madison sở hữu một vai diễn hợp gu Oscar hơn và đến từ một tác phẩm có sức nặng trong cuộc đua Phim hay nhất.

Tri thức - Znews dự đoán: Demi Moore