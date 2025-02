Cuộc hỗn loạn từ bộ phim không có điều phối viên cảnh nóng

Oscar 2025 ngày càng lộ nhiều điểm bất ổn. Hàng loạt tranh cãi xoay quanh các nghệ sĩ và tác phẩm được đề cử tạo nên tình thế hỗn loạn chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây.

Nếu có ai đó nghĩ Oscar là sân khấu của nghệ thuật và sự chuẩn mực, thì có lẽ những gì diễn ra ở đầu 2025 sẽ khiến họ thất vọng. Trong một năm mà điện ảnh thế giới suy giảm cả về chất lượng lẫn doanh thu, giải thưởng danh giá nhất hành tinh lại chứng kiến hàng loạt bê bối, từ đó biến kỳ Oscar này trở thành một trong những mùa giải hỗn loạn nhất nhiều năm qua.

Ngay từ khi những đề cử được công bố, nhiều tranh cãi đã nổ ra khi phần lớn người hâm mộ lẫn giới quan sát bất bình trước các quyết định của Viện Hàn lâm. Chưa dừng lại, hàng loạt bê bối cũng liên tiếp kéo đến những ngày sau đó, từ chuyện nói xấu đồng nghiệp, sử dụng AI trong điện ảnh, cho đến phân biệt chủng tộc.

Hàng loạt bê bối

Một trong những tranh cãi đầu tiên là việc Mikey Madison - nữ diễn viên chính trong Anora - tiết lộ bộ phim không có điều phối viên cảnh thân mật (cảnh nóng, khỏa thân và tình dục) trên phim trường. Phải biết, Anora tràn ngập những cảnh nóng táo bạo. Dẫu vậy, Madison vẫn từ chối điều phối viên vì cảm thấy thoải mái khi tự xử lý các phân cảnh trên.

Ngày nay, vai trò của điều phối viên càng quan trọng trong bối cảnh nhiều vụ bê bối lạm dụng tình dục ở Hollywood bị phanh phui. Phát ngôn của nữ chính Anora khiến nhiều người lo ngại rằng có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, khiến các nhà sản xuất lợi dụng lý do "diễn viên thoải mái" để cắt giảm vai trò của điều phối viên cảnh thân mật, làm giảm tiêu chuẩn chung của ngành.

4 bộ phim gây tranh cãi điều là ứng cử viên nặng ký ở hạng mục Phim hay nhất.

Kế đến, The Brutalist - chủ nhân của 10 đề cử và cũng là ứng cử viên nặng ký ở hạng mục Phim hay nhất - gây tranh cãi khi thừa nhận đã sử dụng AI để sản xuất phim. Được biết, ê-kíp đã dùng trí tuệ nhân tạo để chỉnh sửa tiếng Hungary của các diễn viên. Trong bối cảnh AI đang bị xem là mối đe dọa với ngành công nghiệp sáng tạo, việc này bị chỉ trích là không trung thực và có thể làm mất đi cơ hội việc làm của các nghệ sĩ.

Chưa dừng lại, ứng viên sáng giá cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, Karla Sofía Gascón, gần đây đã vướng vào ồn ào hạ thấp đối thủ. Nữ chính Emilia Pérez công khai ám chỉ việc nhiều người trong ê-kíp của Fernanda Torres (diễn viên cũng nằm trong đề cử nữ chính xuất sắc) đã nói xấu cô và bộ phim. Trong mùa giải thưởng, các ứng viên bị cấm hạ thấp đối thủ của mình. Phát ngôn của Sofía Gascón vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ.

Nghiêm trọng hơn, các dòng tweet cũ từ năm 2020 đến 2023 của cô cũng bị đào lại, bao gồm những phát ngôn bài Hồi giáo, hạ thấp giải Oscar và phân biệt chủng tộc. Dù đã xin lỗi, khán giả vẫn không chấp nhận. Được biết, Netflix (hãng phát hành của Emilia Pérez) đã loại Gascón khỏi chiến dịch vận động tranh giải.

Cuối cùng, Fernanda Torres và Zoe Saldaña (được đề cử giải Nữ phụ xuất sắc) cũng bị chỉ trích vì từng sử dụng blackface (hóa trang thành người da đen) ở những tác phẩm trong quá khứ. Ngày nay, hành động này bị coi là xúc phạm, phân biệt chủng tộc và thiếu tôn trọng lịch sử của người da đen. Dù cả hai đã công khai xin lỗi, nhiều người vẫn cho rằng lời xin lỗi này không đủ để xóa đi sự phản cảm trong quá khứ.

Với hàng loạt bê bối kể trên, Oscar 2025 đối diện với viễn cảnh trở thành một trong những mùa giải đáng quên nhất từ trước đến nay. Tính đến hiện tại, những ồn ào bên lề thậm chí còn phần nào làm lu mờ các tác phẩm tranh giải, dù ngày trao tượng vàng đã cận kề.

Emilia Pérez - bộ phim có Selena Gomez - vướng phải hàng loạt chỉ trích.

Tranh cãi ở các hạng mục đề cử

Bên cạnh những lùm xùm ngoài lề, Oscar 2025 còn tạo nên làn sóng tranh cãi ở các hạng mục được đề cử. Nổi bật là việc Emilia Pérez - bộ phim về trùm ma tuý Mexico - dẫn đầu danh sách khi xuất hiện ở 13 hạng mục. Với thành tích này, tác phẩm đã sánh ngang lượng đề cử với Oppenheimer (2023) dù trước đó vấp phải nhiều chỉ trích.

Bộ phim do đạo diễn Pháp Jacques Audiard thực hiện, lấy bối cảnh Mexico nhưng hầu hết dàn diễn viên chính không phải người Mexico. Thêm vào đó, việc Emilia Pérez chủ yếu quay tại Pháp với cách khắc họa Mexico đầy nguy hiểm và tồi tàn khiến người dân ở đất nước này phẫn nộ. Chưa kể, phát ngôn của Audiard về việc không nghiên cứu sâu về Mexico cũng gây tranh cãi.

Diễn xuất của Selena Gomez – một diễn viên gốc Mexico nhưng không thông thạo tiếng Tây Ban Nha – cũng bị đánh giá thấp. Ngoài ra, một số nhà phê bình còn cho rằng phim sử dụng những khuôn mẫu tiêu cực về người chuyển giới. Những ồn ào xoay quanh Emilia Pérez khiến số lượng đề cử kỷ lục của bộ phim trở thành chủ đề tranh cãi suốt thời gian qua.

Bên cạnh trường hợp của Emilia Pérez, Viện Hàn lâm còn khiến khán giả lẫn giới mộ điệu ngỡ ngàng khi phớt lờ những cái tên được cho là xứng đáng.

Dune 2 là bộ phim được đánh giá cao nhất năm 2024 trên Letterboxd và Rotten Tomatoes, song Villeneuve - người được ca ngợi là “báu vật điện ảnh” - một lần nữa không nằm trong danh sách đạo diễn của năm. Ngay lập tức, những tên tuổi như James Cameron hay Steven Spielberg đều lên tiếng bảo vệ ông. Trước đó, phần đầu tiên của Dune từng nhận 10 đề cử và thắng 6 giải, nhưng Villeneuve vẫn không có tên ở hạng mục đạo diễn.

Hạng mục nữ chính năm nay cạnh tranh khắc nghiệt, song Demi Moore (The Substance) được đánh giá cao nhất.

Thất vọng hơn, bộ phim Challengers của Luca Guadagnino (đạo diễn Call me by your name) thậm chí còn không nhận đề cử nào dù được đánh giá là một trong những phim xuất sắc của năm. Trước đó, nam đạo diễn nhận được nhiều kỳ vọng khi có hai tác phẩm ra mắt vào 2024. Song, cả Challengers và Queer đều không có đề cử nào, từ đó biến Luca Guadagnino trở thành một trong những nhà làm phim bị Oscar "lạnh nhạt" nhất.

Ở các hạng mục diễn xuất, sự vắng mặt của Angelina Jolie và Nicole Kidman khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Cả hai đều có màn trình diễn ấn tượng nhưng vẫn bị Oscar bỏ qua. Trong khi Kidman thể hiện xuất sắc vai CEO rơi vào mối quan hệ nguy hiểm, thì Jolie hóa thân thành diva Maria Callas với sự đầu tư kỹ lưỡng từ diễn xuất đến giọng hát. Dù nhận nhiều lời khen và đề cử tại các giải thưởng lớn, cả hai vẫn không thể góp mặt trong hạng mục Nữ chính xuất sắc tại Oscar năm nay.