Seungri được 10 vệ sĩ hộ tống vào hộp đêm ở Trung Quốc?

Theo Sohu, thông tin Seungri xuất hiện tại một hộp đêm ở Hàng Châu (Trung Quốc) nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Hình ảnh được khán giả ghi lại cho thấy có khoảng 10 vệ sĩ hộ tống Seungri vào hộp đêm. Cựu thành viên Big Bang cúi đầu, hạn chế tương tác khi di chuyển. Song, nhiều người la hét và chạy theo khi nhận ra Seungri.

Trước thông tin trên, đại diện nhà chức trách tại Hàng Châu cho biết: "Thông thường, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật đều phải thông báo và đăng ký trước với Bộ Văn hóa. Còn sự kiện của Seungri đã đăng ký hay chưa cần phải xác minh thêm. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo sau khi điều tra".

Ngoài ra, Sohu thẳng thắn chỉ trích Seungri về sự việc tại Hàng Châu. Họ cho rằng những hành vi phạm tội của Seungri trước đây đã làm tổn thương công chúng. Bởi vậy, việc nam ca sĩ tìm kiếm cơ hội quay trở lại và làm việc tại thị trường Trung Quốc là hành vi khiêu khích.

Seungri được biết đến là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng Big Bang. Anh trở thành trung tâm của loạt chỉ trích khi bị chỉ ra là nhân vật chủ chốt trong scandal Burning Sun nổ ra vào tháng 11/2018. Vào tháng 1/2022, Tòa án quân sự cấp cao xét xử lần 2 và kết án Seungri 1 năm 6 tháng tù giam.

Sau khi ra tù, thay vì giữ thái độ kín đáo, Seungri tham gia sự kiện, đi hát tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Á như Malaysia, Indonesia. Vào tháng 5/2024, có thông tin cho rằng Seungri đang chuẩn bị mở hộp đêm tại Campuchia.

