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Xã hội

Ngày mai 2/7, khách đi Metro số 1 được miễn phí vé

  • Thứ tư, 1/7/2026 20:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

TP.HCM miễn phí 100% vé cho hành khách đi Metro số 1 trong ngày 2/7, đồng thời tăng chuyến, rút ngắn giãn cách tàu để phục vụ người dân.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 cho biết, sẽ hỗ trợ 100% giá vé cho tất cả hành khách sử dụng tuyến Metro số 1 trong ngày 2/7.

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Người dân đi Metro số 1.

Theo đơn vị vận hành, hành khách được miễn phí vé khi sử dụng một trong các hình thức gồm quét thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip tại cổng kiểm soát vé; sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC; hoặc nhận vé giấy có mã QR tại các máy Kiosk tự động để quét khi qua cổng.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 lưu ý, chương trình chỉ áp dụng đối với các hình thức nêu trên. Trường hợp hành khách mua vé theo phương thức thông thường, hệ thống vẫn ghi nhận và thu phí theo quy định, đồng thời không thực hiện hoàn tiền.

Đơn vị vận hành cũng cho biết tính năng “QR HCMC METRO” trên ứng dụng HCMC Metro HURC sẽ được cập nhật từ ngày 2/7 và chỉ có hiệu lực sử dụng trong ngày diễn ra chương trình miễn phí vé.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp lễ kỷ niệm, tuyến metro số 1 sẽ vận hành 248 lượt tàu trong ngày 2/7, thời gian phục vụ từ 5h đến 23h.

Đáng chú ý, từ 20h30 đến 22h, khoảng cách giữa các chuyến tàu sẽ được rút ngắn xuống còn 6 phút/chuyến nhằm tăng năng lực vận chuyển, phục vụ người dân tham gia các hoạt động kỷ niệm và thưởng thức chương trình bắn pháo hoa.

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Theo Hoàng Thọ/VTC News

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