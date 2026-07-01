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Xã hội

Xe buýt đón người dân đi lại miễn phí khắp TP.HCM từ hôm nay

  • Thứ tư, 1/7/2026 07:17 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Từ hôm nay 1/7, người dân TP.HCM đi lại bằng xe buýt trên 134 tuyến khắp thành phố không phải trả tiền vé. Ba tháng đầu, người đi xe buýt cũng không cần "check-in".

Từ hôm nay 1/7 đến hết 30/9/2026, khách đi xe buýt trên 134 tuyến xe quy định được hỗ trợ 100% giá vé. Hành khách chỉ lên xe và đến điểm cần đến, chưa bắt buộc thực hiện xác thực hoặc định danh.

Từ ngày 1/10 đến hết 31/12/2026, người dân vẫn được đi xe buýt không mất tiền vé. Tuy nhiên, tất cả hành khách bắt buộc xác thực định danh.

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Người dân có thể quét mã QR để truy cập các tuyến xe buýt miễn phí áp dụng từ 1/7/2026. Nguồn: TTQL GTCC.

Cách thực hiện là dùng thẻ ngân hàng, ví điện tử, căn cước công dân, VneID, ứng dụng MultiGo quét thẻ hoặc mã QR trên hệ thống máy quét lắp đặt trên xe buýt.

Việc ghi nhận cụ thể từng lượt sử dụng theo cá nhân là cơ sở để Nhà nước thanh toán thay tiền vé cho đơn vị vận hành.

Để đảm bảo người dân được tiện lợi, thoải mái khi đi xe buýt, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng - Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết đơn vị chức năng đã rà soát 134 tuyến xe buýt, gồm 109 tuyến được ngân sách hỗ trợ và 25 tuyến không được ngân sách hỗ trợ trước đây và xây dựng phương án triển khai theo từng nhóm tuyến.

Đã hoàn thành kiểm tra hiện trạng phương tiện, hệ thống GPS, camera, vé điện tử; thử nghiệm đối soát dữ liệu, bảo đảm sẵn sàng vận hành.

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Hệ thống hạ tầng phục vụ xe buýt tại TP.HCM hiện có 37 bến bãi, 6.241 vị trí điểm dừng xe buýt, trong đó có 1.030 nhà chờ.

10 đơn vị vận tải và các đơn vị liên quan cũng đã họp, thống nhất phương án triển khai, phương án giá, hợp đồng và cơ chế thực hiện...

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cũng cơ bản hoàn thành các điều kiện về pháp lý, tài chính, công nghệ, vận hành và truyền thông, sẵn sàng thực hiện đồng bộ chính sách trên 134 tuyến xe buýt chở khách miễn phí.

Cùng đó, việc bảo trì, chỉnh trang và đầu tư hạ tầng phục vụ xe buýt cũng được tích cực triển khai những ngày qua. Hệ thống hạ tầng phục vụ xe buýt tại TP.HCM hiện có 37 bến bãi, 6.241 vị trí điểm dừng xe buýt, trong đó có 1.030 nhà chờ.

Trung tâm đã rà soát toàn bộ hệ thống điểm dừng xe buýt, khôi phục vạch sơn tại 1.572 vị trí bị mờ, hoặc chưa được hoàn trả sau thi công công trình.

Đồng thời, thu hồi trụ dừng, nhà chờ và xóa vạch sơn tại các vị trí không còn khai thác, bảo đảm phù hợp phương án tổ chức giao thông hiện hành.

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Trạm dừng xe buýt được sơn mới những ngày qua.

Hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại bến xe cũng được chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ và hình ảnh giao thông công cộng của TP.HCM.

Trong thời gian tới, 3 mẫu nhà chờ xe buýt mới và 5 mẫu trụ dừng xe buýt mới theo hướng hiện đại, tăng khả năng nhận diện từ xa, phù hợp mỹ quan đô thị và điều kiện thực tế từng khu vực, cũng sẽ được lắp đặt để phục vụ người dân.

Với chính sách miễn vé xe buýt, TP.HCM đặt mục tiêu lượng hành khách đi xe buýt tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025, hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng và các tiện ích số, xây dựng hệ thống giao thông đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Giúp người dân dễ tiếp cận và sử dụng chính sách mới ngay những ngày đầu triển khai, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cũng công bố Bộ câu hỏi - đáp (Q&A) hướng dẫn sử dụng xe buýt trong giai đoạn đầu, áp dụng từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026.

Bộ câu hỏi tập trung giải đáp những nội dung người dân quan tâm, như thời gian áp dụng chính sách miễn phí vé; người được hưởng; phạm vi 134 tuyến xe buýt được miễn phí; cách tra cứu tuyến xe; quy trình định danh, xác thực khi đi xe buýt; các kênh tra cứu thông tin và phản ánh; cẩm nang đi xe buýt; cách đón, lên và xuống xe an toàn...

Cách đi xe buýt miễn phí ở TP.HCM từ ngày 1/7

Từ 1/7, tất cả người dân TP.HCM đi lại trên 134 tuyến xe buýt toàn Thành phố không phải trả tiền vé; người dân sẽ xác thực chuyến đi bằng CCCD, thẻ ngân hàng, VneID.

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https://vtcnews.vn/xe-buyt-san-sang-don-nguoi-dan-di-lai-mien-phi-khap-tp-hcm-tu-hom-nay-ar1026510.html

Theo Quang Huy/VTC News

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