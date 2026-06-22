Cách đi xe buýt miễn phí ở TP.HCM từ ngày 1/7

Từ 1/7, tất cả người dân TP.HCM đi lại trên 134 tuyến xe buýt toàn Thành phố không phải trả tiền vé; người dân sẽ xác thực chuyến đi bằng CCCD, thẻ ngân hàng, VneID.

HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết miễn phí vé xe buýt cho người dân Thành phố, bắt đầu từ ngày 1/7.

Vé xe buýt miễn phí được áp dụng với hành khách đi lại trên 134 tuyến xe buýt toàn Thành phố, bao gồm 109 tuyến được hỗ trợ kinh phí trước đây và 25 tuyến không được hỗ trợ.

Riêng tuyến 172 (nối Vũng Tàu - Tân Sơn Nhất) không áp dụng so với dự kiến ban đầu, do đi qua địa phận TP Đồng Nai (liên tỉnh).

Hệ thống bến bãi, nhà chờ xe buýt được đầu tư hiện đại ở TP.HCM.

Các tuyến xe buýt miễn vé ở TP.HCM

Ở giai đoạn này, cơ quan quản lý tăng cường truyền thông; phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành kết nối dữ liệu định danh vào hệ thống quản lý giao thông công cộng với các nhóm học sinh sinh viên, người cao tuổi, người có công cách mạng, người tàn tật...

Danh sách 134 tuyến xe buýt miễn phí

Đồng thời hướng dẫn, khuyến khích hành khách định danh và thao tác trên máy bán vé điện tử, tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, thông qua các phương thức như Căn cước công dân, VneID, thẻ ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng MultiGo của Sở Xây dựng TP.HCM.

Đơn vị vận tải bắt buộc phải cam kết chạy xe đúng biểu đồ, không bỏ trạm hoặc từ chối hành khách; kết nối liên tục thiết bị trên xe về Trung tâm điều hành. Đây là điều kiện để ghi nhận dữ liệu thực tế phục vụ nghiệm thu và thanh toán kinh phí.

Người dân có thể quét mã QR để truy cập các tuyến xe buýt miễn phí áp dụng từ 1/7/2026. Nguồn: TTQL GTCC.

Từ tháng 7 đến tháng 9: Khách lên xe không phải "check in"

TP.HCM chia thành 2 giai đoạn áp dụng miễn vé xe buýt, tính từ 1/7 đến tháng 12/2026.

Tháng 7 - 9/2026: Người dân lên chuyến xe buýt có nhu cầu và không bắt buộc định danh. Nhà nước hỗ trợ 100% giá vé thông qua mua doanh thu chuyến xe (khoán doanh thu định mức).

Bắt buộc "check-in" nhưng không mất tiền

Từ tháng 10 - 12/2026: Tất cả hành khách lên xe buýt bắt buộc xác thực định danh. Cách thực hiện là dùng thẻ ngân hàng, ví điện tử, căn cước công dân, VneID, ứng dụng MultiGo quét thẻ hoặc mã QR trên hệ thống máy quét lắp đặt trên xe buýt.

Nhà nước chỉ trả trực tiếp tiền vé cho từng lượt hành khách thông qua hệ thống vé điện tử cho đơn vị vận hành.

Việc ghi nhận cụ thể từng lượt sử dụng theo cá nhân là cơ sở để Nhà nước thanh toán thay tiền vé cho đơn vị vận hành.

Dữ liệu thanh toán chỉ được sử dụng sau khi hoàn thành quá trình đối soát giữa dữ liệu vé điện tử, dữ liệu GPS phương tiện, dữ liệu điểm dừng và dữ liệu vận hành thực tế.