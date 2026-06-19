TP.HCM đặt mục chuyển đổi 100% xe buýt sang xe điện đầu năm 2027

TP.HCM định hướng mở rộng giao thông xanh tại Cần Giờ, Côn Đảo và Vành đai 2..., đặt mục tiêu đầu năm 2027 hoàn tất chuyển đổi 100% xe buýt sang xe điện.

Nội dung trên được ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, thông tin sáng 19/6.

Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: Lương Ý/VTC News.

Theo ông Lâm, TP.HCM đang triển khai đề án chuyển đổi giao thông xanh và lấy ý kiến người dân. Trọng tâm trước mắt là hệ thống xe buýt.

Hiện khoảng 67% xe buýt của thành phố đã được chuyển đổi sang sử dụng điện. TP.HCM đặt mục tiêu đến đầu 2027 sẽ hoàn tất chuyển đổi 100% xe buýt nội tỉnh sang xe điện. Theo Giám đốc Sở Xây dựng, đây sẽ là tỷ lệ chuyển đổi xe buýt xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Cùng với đó, hệ thống thanh toán trên xe buýt cũng được nâng cấp theo hướng hiện đại, chấp nhận nhiều phương thức thanh toán khác nhau.

Đáng chú ý, TP.HCM đang xây dựng lộ trình miễn phí toàn bộ xe buýt nội tỉnh từ nay đến cuối năm. Theo ông Lâm, việc miễn phí vé chỉ là một phần trong kế hoạch nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng.

Thành phố sẽ đồng thời đầu tư đồng bộ phương tiện xanh, cải thiện hạ tầng trạm dừng, nhà chờ, tăng cường cây xanh, cảnh quan, bổ sung đầy đủ thông tin để tạo thuận lợi và nâng cao trải nghiệm của người dân khi sử dụng xe buýt.

Theo ông Lâm, dự kiến TP.HCM miễn phí toàn bộ xe buýt nội tỉnh từ cuối năm, hoàn tất chuyển đổi xe buýt điện vào đầu 2027. Ảnh: Lương Ý/VTC News.

Về phát triển nhà ở xã hội, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết từ nay đến cuối tháng 6, TP.HCM sẽ khởi động thêm 4 dự án với khoảng 8.800 căn hộ.

Đến quý III, thành phố dự kiến khởi động 57 dự án với khoảng 53.000 căn hộ; quý IV tiếp tục triển khai 40 dự án quy mô khoảng 43.000 căn. Như vậy, trong hai quý cuối năm sẽ có gần 90 dự án nhà ở xã hội được khởi công với khoảng 90.000 căn hộ.

Song song đó, TP.HCM đang xây dựng chính sách phát triển nhà ở cho thuê. Dự kiến trong tháng 7, một dự án nhà ở xã hội tại Hóc Môn do Tập đoàn Vingroup nghiên cứu đầu tư sẽ được khởi động với quy mô khoảng 40.000 căn hộ, trong đó tối thiểu 5.000 căn dành cho thuê theo chủ trương của Chính phủ.

Ông Trần Quang Lâm cũng cho biết TP.HCM đang xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt và đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Dự thảo gồm 45 điều, trong đó có 26 điều quy định các cơ chế đặc thù nhằm rút ngắn thủ tục đầu tư, giao đất, cấp phép, mở rộng cơ chế chỉ định thầu và tăng các chính sách ưu đãi đối với nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Giám đốc Sở Xây dựng cho biết TP.HCM đang xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt và đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Ảnh: Lương Ý/VTC News.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, nếu luật được ban hành, từ đầu năm tới TP.HCM sẽ có thêm nhiều cơ chế vượt trội để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển đô thị.

Đối với hạ tầng giao thông, thành phố sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm ùn tắc. Trong quý III, TP.HCM dự kiến đồng loạt khởi công các dự án mở rộng tại các cửa ngõ như Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, tuyến kết nối Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài cùng nhiều công trình cầu thép tại các nút giao trọng điểm để xử lý ùn tắc cục bộ.

Lĩnh vực chống ngập cũng được đẩy mạnh với kế hoạch triển khai 43 dự án. Đồng thời, TP.HCM sẽ thúc đẩy hoàn thành dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng trong năm nay.

Thành phố cũng đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng chuyển đổi giao thông xanh tại Côn Đảo, Cần Giờ và khu vực Vành đai 2 trong các năm tới, hướng đến xây dựng TP.HCM trở thành đô thị đáng sống, phát triển theo mục tiêu trở thành thành phố vượt trội của ASEAN vào năm 2035, vươn tầm châu Á vào năm 2045 và đạt đẳng cấp thế giới vào năm 2070.